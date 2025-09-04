El cable tractor se rompió y los frenos no saltaron: la tragedia de Lisboa, analizada por el jefe del funicular de Bilbao

La vida de Ander está ligada al Funicular de Artxanda durante los últimos quince años y no es capaz de digerir la tragedia que ha ocurrido en Lisboa. “Nos voló la cabeza con lo sucedido”. “Es un medio de transporte muy seguro”, tal y como subraya Ander López, subdirector y jefe de explotación del conocido popularmente por los bilbaínos, como 'funi', desde que fue inaugurado un lejano 1915.

Este técnico con dos décadas de experiencia en el sector del transporte por cable, ya sean funiculares, teleféricos, tranvías o elevadores verticales, lamenta lo ocurrido en la capital portuguesa: "Es el peor accidente ocurrido en los últimos 25 años".

No cabe duda de ello, a la vista del saldo de víctimas mortales -16- y de heridos -23-. Las cifras que arroja el descarrilamiento del icónico Funicular Gloria de Lisboa, ocurrido este miércoles, solo es comparable al siniestro de mayo de 2021 que tuvo lugar en el norte de Italia y que se cobró la vida de 14 personas, cuando se desplomó al vacío la cabina del teleférico de Mottarone desde 1.385 metros de altura.

FunicularEfe El teleférico Mottarone, en mayo de 2021, inspeccionado por las autoridades italianas tras caer al vacío y cobrarse la vida de 14 pasajeros. Efe

Aquel accidente se saldó con nueve personas y dos mercantiles investigadas, según informó la Agencia EFE. Todo ello, debido a que la causa del siniestro fue el bloqueo de los frenos de emergencia del teleférico de Mottarone, para ahorrarse una revisión integral tras el parón de la pandemia de Covid. Ander López, subdirector y jefe de explotación del Funicular de Artxanda, cree que en Lisboa no se ha producido un sabotaje intencionado, sino "una cuestión mecánica".

- ¿Por qué sostiene eso?

- Estamos siguiendo toda la información de lo sucedido y viendo todos los vídeos porque es algo que nos interesa conocer. La hipótesis que sacamos desde la distancia es que se ha producido una rotura del cable tractor que sujeta los dos coches, por una mala praxis, errores humanos o controles de mantenimiento que no han funcionado.

La rotura de ese cable tractor es una circunstancia impensable porque la normativa obliga a que pase controles, cada tres años, debido a que se ocupa de hacer tracción con el motor eléctrico. Cada inspección es como la ITV de un coche, se analiza centímetro a centímetro para determinar los milímetros de grosor que ha perdido y si puede seguir usándose.

El acero es el material del que está fabricado el citado cable tractor -o cable principal- que une los dos coches del Funicular Gloria de Lisboa, diseñado en 1885 por el ingeniero franco-portugués Raoul Mesnier du Ponsard y que Ander se conoce bien: "He ido a Lisboa dos veces, siempre me he montado en ese elevador y lo tengo documentado con fotos".

El Funicular Glória sale desde la Plaza de los Restauradores, para recorrer la amplia y arbolada Avenida da Liberdade, arteria principal del centro de Lisboa, pero su recorrido acabó teñido de sangre este miércoles, cuando se soltó uno de los coches, descarriló, se empotró contra un edificio y su techo acabó aplastado tras volcar con sus pasajeros a bordo.

🔴 Al menos tres muertos y varios heridos tras descarrilar el funicular Gloria de Lisboa, icono turístico de la ciudad



Actualmente hay 56 operadores entre policía y equipos de emergencia trabajando en el lugar de los hechos, apoyados por 22 vehículos terrestres pic.twitter.com/KdYCLzowAn — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 3, 2025

Todos los funiculares tienen un nivel de seguridad muy alto. Prueba de ello es el nivel 12 del Funicular de Artxanda con una capacidad de carga muy superior a su tope real cuando están ocupadas todas las plazas de los coches, lo que los usuarios llaman erróneamente vagones y cuyo peso en vacío alcanza las diez toneladas. "Nuestro funicular está fabricado para una carga de 8 kilos/Newton en pendiente, pero soporta 96 kilos/Newton".

Tal dato pone el foco en un supuesto mal mantenimiento del cable tractor del Funicular Gloria de Lisboa, como el detonante de que descarrilase el coche que iba por detrás del coche que se ocupaba de tirar del convoy, al llegar a una curva, empotrándose de frente contra un edificio. "De no haberse salido de su recorrido, la tragedia habría sido mayor porque se habría estrellado contra el coche delantero y todo su pasaje".

La Fiscalía de Portugal y la Brigada de Homidicios de la Policía Judicial han abierto una investigación, para esclarecer el detonante del terrible siniestro, pero desde el principio, los medios de comunicación lusos apuntan a una supuesta rotura del cable tractor como la causa de que 16 personas inocentes hayan perdido la vida.

"La vida útil de esos cables suele ser de once años porque a medida que pasa el tiempo va perdiendo milímetros de grosor", tal y como apunta Ander López, al tiempo que apunta a los frenos como otro factor mecánico que aparentemente ha fallado en Lisboa. "Podemos estar hablando de un fallo en cadena porque el cable tractor tiene un sistema de enganche que podría haber fallado y un sistema de frenado de seguridad que no ha funcionado".

Las sirenas de los bomberos iluminan la noche en Lisboa tras el grave accidente del Funicular Gloria. Efe

- ¿Por qué considera que también ha fallado el sistema de frenado?

- Cada vagón lleva cuatro frenos, con una fuerza de frenada de 200 kilos/Newton, y ese sistema se activa solo en caso de accidente. Además, el conductor que va en el coche puede activarlo de forma manual. El conductor no tiene la capacidad de desviar el coche de los railes, de modo que no se ha producido una maniobra evasiva para evitar chocar contra el coche que llevaba delante.

Todo parece indicar que los frenos tampoco han funcionado porque el sistema debe saltar de forma automática porque en una situación así, es crítico el tiempo de reacción.

La empresa que explota el 'funi' de Bilbao para llevar a diario a decenas de turistas hasta el monte Artxanda, en apenas tres minutos, para disfrutar de una panorámica privilegiada de la zona metropolitana, va más allá de la normativa y cada año somete a un test el sistema de frenado de los coches. "Lo hacemos con pendiente máxima, carga máxima y velocidad máxima".

Una imagen de la empresa que explota en Bilbao el Funicular de Artxanda.

- ¿Alguna vez ha sufrido algún accidente el Funicular de Artxanda?

- Ander López: En el año 1976, se produjo un accidente similar al ocurrido en Lisboa porque se rompió el cable tractor, pero fue en unas labores de mantenimiento y no había pasajeros en ningún coche, solo cinco operarios. Por diversos factores humanos, al sustituir el cable, uno de los coches se precipitó cuesta abajo: cuatro empleados saltaron a tiempo, sufriendo lesiones leves, y el quinto se quedó dentro porque perdió el conocimiento.

Cuando sus compañeros se acercaron al coche, pensando que se lo iban a encontrar muerto, solo tenía un diente roto, una brecha y estaba buscando un reloj que le había regalado su padre.

Ese accidente acabó en anécdota. De forma que en el último medio siglo no ha habido ningún accidente mortal en el turístico 'funi' de Bilbao ni en los 73 ascensores verticales que gestiona esta empresa y por los que pasan 23 millones de personas al año. Aunque el subdirector y jefe de explotación de esta empresa recuerda que "el riesgo cero no existe en ningún medio de transporte".