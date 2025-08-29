Yampan tuvo una relación con la pareja de un preso y al salir éste de la cárcel lo mató a tiros: "Se desangró en mis brazos"

En el barrio de Los Faroles de Alaquàs (Valencia) apenas hay personas asomadas a la calle. Parece que los vecinos quieren borrar de su recuerdo los estruendos que escucharon la noche anterior. Aunque un pequeño grupo de residentes de la misma finca comentan lo sucedido. Siguen sin dar crédito.

Yampan S. M., un hombre de 40 años y etnia gitana, murió tiroteado la noche del miércoles a manos de un expresidiario. Al parecer, tuvo una relación con la pareja de este exconvicto que, por celos, no dudó en dispararle hasta tres veces.

"Se desangró en mis brazos mientras llamaba al 112". Es el escalofriante relato de Jorge, vecino y amigo de Yampan. En un primer momento pensó que se trataba de "petardos", pero fue oír la voz de su hijo cuando se alarmó.

"'Socorro, socorro, socorro'", gritó el joven. Y lo entendió todo. Había sido el sonido de tres disparos. Fue entonces cuando Jorge no dudó en socorrer a su vecino.

El hombre vivía en la planta baja de un edificio de la calle Balmes. Su hijo, un chico de unos 20 años de edad, abrió la puerta al autor del crimen, que le pidió ver a su padre. Sin esperar lo que sucedería instantes después, le ejecutó a sangre fría.

Las balas impactaron sobre su tórax y su cuello. "Vi que el chico le aguantaba la cabeza al padre, que estaba tumbado en el suelo sangrando y con una hemorragia. Lo único que hice fue taparle la arteria para que no sangrara con una mano, mientras traté de llamar por teléfono al 112 con la otra", explica el testigo de los hechos.

El vecino de Yampan, indignado, denuncia que los agentes no actuaron con rapidez. "Me llegaron a preguntar si la pistola era de verdad. Están para salvar vidas y los teléfonos, además, se encontraban colapsados. Nadie respondía. Los equipos médicos tardaron por lo menos 25 minutos. Antes de llegar, él ya había fallecido", protesta.

Finalmente, hasta el lugar del asesinato se presenciaron varios coches de la Policía Nacional y un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), que certificaron la muerte del hombre de 40 años.

Dos agentes de la Policía Local acceden a la vivienda tras el asesinato a tiros a un hombre en Alaquàs (Valencia). Efe / Manuel Bruque

El autor del crimen es un expresidiario que buscaba venganza por celos. La víctima habría mantenido una relación sentimental con la pareja del verdugo mientras este se encontraba en prisión.

Yampan, además, fue reconocido de inmediato por la Policía, ya que contaba con antecedentes por la venta de drogas y la conducción de vehículos sin carné. En los últimos años había sido detenido en varias ocasiones.

Según los testigos, el exconvicto, del que todavía se desconoce su paradero, habría huido al volante de un coche rojo. El Grupo de Homicidios de la Jefatura de la Policía Nacional de Valencia ha asumido la investigación del caso y ha intensificado las labores de búsqueda que se iniciaron la noche del miércoles.

"Un tiro en el corazón"

La mujer de Jorge, María José, también ha detallado, en declaraciones a los medios de comunicación, que cuando oyó los estruendos pensó que eran petardos.

Tras volver a oír un segundo "pum", cayó en la cuenta de que parecían "disparos". Entonces, decidió quedarse "escondida" durante, al menos, tres minutos.

"A los 5 minutos me asomo y salía el hijo pidiendo socorro, por favor, que 'han matado a mi padre'". La mujer relata que, al igual que otros vecinos, empezó a llamar a la Policía, pero no contestaba a los teléfonos, y "tardaron más de 20 minutos en llegar".

La puerta de la vivienda precintada tras el asesinato a tiros a un hombre en Alaquàs (Valencia). Efe / Manuel Bruque

"Se le murió a mi marido en los brazos", ha asegurado. En todo ese tiempo, el hijo de la víctima estaba con él, "muy nervioso". Precisamente, Jorge confirma a EL ESPAÑOL que el joven era incapaz de coger el teléfono para pedir auxilio: "Estaba paralizado".

Otra vecina ha explicado que vio muchos coches de Policía y pensó que había pasado "algo muy gordo". "Casi siempre aquí en el barrio puede haber ajustes de cuentas, o de droga, o navajazos, o pistoletazos entre otro bando gitano. Pero ves muchos coches de Policía y aquí ha habido algo muy gordo", ha zanjado.