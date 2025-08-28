La nueva vida del pastor Juan José Cortés en su tertulia gitana de fútbol, 'Válgame qué golazo': "Quise hacer algo muy nuestro"

Juan José Cortés, el recordado padre de Mariluz, la niña de Huelva asesinada por un pederasta en 2008, ha comenzado a colaborar como conductor de un programa deportivo de tertulias futbolísticas enfocadas a un público objetivo de etnia gitana. El programa se denomina 'Válgame qué golazo' y ha arrancado ya, coincidiendo con el inicio de la Liga y se emite en YouTube semanalmente.

Dejando atrás su cruzada por el endurecimiento de las penas a los pedófilos, la prisión permanente revisable, y su paso por la política y alguna que otra polémica, Cortés atiende a EL ESPAÑOL desde Murcia, al término de la grabación del segundo programa.

"Bueno, yo hago esto de manera altruista, porque mi amigo Vicente Utreras, a quienes llamamos Tete, lo ha puesto en marcha. Queríamos hacer una cosita muy nuestra, muy familiar, y que abra puertas", explica este pastor evangélico, fundador de la Iglesia Evangélica Ministerio Juan José Cortés.

Abrir puertas "y romper muros", subraya el onubense, y quiere hacerlo a través del fútbol. Cortés, que se graduó en Derecho este año, además sabe de este deporte. Ha sido entrenador de fútbol base en el Recreativo de Huelva, y tiene el título nacional de entrenador desde 2011, pudiendo entrenar a equipos de primera división "e incluso selecciones".

Teté Utreras, el artífice del programa, junto a Juan José Cortés. Cedida

Además, tiene experiencia como tertuliano deportivo, pues ha colaborado en 'La tertulia del Recre' emitida por una radio y televisión local de Huelva. El hombre explica que cuando su amigo Teté lo llamó, no lo dudó, aunque tenga que desplazarse desde Huelva a Murcia en avión para hacerlo. "Dije que sí por mostrar una imagen normalizada de mi pueblo, que puede y sabe opinar de fútbol y de otras cosas".

El productor

Se trata de una tertulia futbolera distinta. 'Válgame qué golazo' tiene un logo que incluye un balón de fútbol en llamas y la bandera romaní. En sus perfiles de redes sociales se define como "tertulia futbolística gitana". Así que, como particularidad, todos los tertulianos que participan en el programa son de esta etnia.

Cortés, a sus 55 años y abuelo desde hace varios años, es el presentador y moderador de la tertulia en la que mezcla "tres cosas: el fútbol, mi pueblo y los valores que me inculcaron mis padres, así que yo lo veo como una cosa muy bonita", indica. "Lo hago por amor al fútbol y a mi gente".

El nuevo moderador le cede la conversación a Teté Utreras Escudero, quien le llamó para ofrecerle el programa y no dudó en decirle que sí aunque fuera yendo a Murcia todas las semanas. "Soy gitano, productor de televisión y publicista. He trabajado en la televisión murciana muchos años y en la de Benidorm. Y me gusta mucho el fútbol", se presenta.

Pregunta.- ¿De dónde le vino la idea de una tertulia futbolera gitana?

Respuesta.- Pues yo siempre he tenido esa curiosidad de por qué no existía en España, con tantísimos canales que hay, una televisión de contenidos gitanos. Sí, están la 1, la 2, Tele5, los canales temáticos, y los gitanos tenemos nuestra representación en programas como Los Gipsy Kings...

P.- El estereotipo...

R.- Eso es. Y me pareció empezar con el deporte como herramienta.

Teté Utreras subraya que el programa "lógicamente como producto audiovisual es único en España. Porque tertulias de fútbol hay muchas, pero no con este enfoque". Asegura que está funcionando muy bien "ya que lo de redes sociales es la repera. En TikTok y en redes estamos muy fuertes".

Utreras asevera que tiene otros diez proyectos televisivos dirigidos a ese público objetivo "que tienen sus plataformas y que cuando nos encuentren, nos van a seguir: en España hay un millón de personas de etnia gitana". No hay equipos preferidos, porque "como todos, somos de nuestro padre y nuestra madre: los hay del Barcelona, del Madrid, del Atleti..."

El contenido de la tertulia es el mismo que cualquier otra, pero con peculiaridades como la forma de hablar. "Es un aire fresco, diferente, y que busca eso, romper el estereotipo. Porque a los gitanos, además, nos gusta mucho el fútbol".