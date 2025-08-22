María, la joven que ha rozado la perfección con un 9.98 en las oposiciones de Educación Infantil: "He trabajado mucho"

María Ibán Valbuena (2001) es una joven leonesa que ha cumplido su sueño de dedicarse a la docencia de los más pequeños. Con un 9.98 sobre 10 en las oposiciones de Educación Infantil, María comenzará su trayectoria como maestra el día 1 de septiembre en San Andrés del Rabanedo, municipio de León.

Las oposiciones de Educación Infantil se componen de cuatro pruebas distribuidas en dos días. Una primera fase teórica y práctica, y una segunda de exposición oral en torno a la programación en el aula. En León, este año han tenido lugar en los meses de junio y julio.

Es la segunda vez que María se ha presentado a las oposiciones con la misma ilusión que la primera vez el año pasado. En 2024 también obtuvo una nota excelente de 9.99 en las oposiciones de estabilización de interinos, pero no consiguió plaza por no tener todavía experiencia en la profesión.

El éxito de la joven es fruto de mucho esfuerzo. "Salí muy contenta de las pruebas, aunque no esperaba tanta nota. Iba muy confiada porque lo había trabajado mucho, aunque siempre queda un factor suerte", cuenta María Ibán en conversación con EL ESPAÑOL.

En efecto, el trabajo y la suerte se han unido esta vez para ponerse del lado de María, que siempre ha tenido claro que su vocación es ser maestra: "Desde pequeña me ha gustado mucho la docencia".

Según la UNESCO, la Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) –periodo que va desde el nacimiento hasta los 8 años– es crucial para el correcto desarrollo del cerebro de los niños. Y, en consecuencia, fundamental para contribuir al desarrollo de una sociedad justa y equitativa.

"Se dice que la docencia es un trabajo fácil, pero los docentes tenemos una labor muy importante. La gente que se dedica a la docencia es muy vocacional, pero la educación de los niños también está en las familias", dice la joven maestra.

María sabe que la infancia "es una etapa muy importante". Por ello, lo que más disfruta de su profesión es la cercanía con los niños: "Me gusta guiarles a que descubran el mundo, acompañarles en el momento en el que están asentando las bases de lo que les viene después".

Enseñar con música

Desde los cinco años, María Ibán es una apasionada por la música. Ha estudiado piano en el Conservatorio Profesional de Música de León, y también ha trabajado como profesora de música.

"Mi sueño es combinar mi pasión por la música con la docencia, porque pienso que la música es un recurso maravilloso para los niños. Creo que a través de ella se puede aportar algo muy bonito a la enseñanza", dice la joven con ilusión.

María es una gran amante del arte, y quiere aportar su granito de arena en la educación "guiando a los niños a través de la formación musical". "El arte es algo fundamental en la enseñanza y en la música", reseña.

María Ibán Valbuena, tocando el piano. Cedida

La joven leonesa tiene claro que le gustaría ejercer su vocación en León, lugar en el que ha nacido y donde siempre ha vivido. Sin embargo, sabe que tras el proceso de las oposiciones no es fácil conseguir el destino deseado. "He trabajado mucho para conseguirlo", confiesa a EL ESPAÑOL, y continuará esforzándose por alcanzar su meta.

María acaba de volver de viaje, y mientras celebra el logro con su familia y amigos, espera con ilusión a que llegue 'la vuelta al cole': "Es una sensación entre nervios por lo que se viene y muchas ganas por empezar", dice contenta.