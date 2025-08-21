Sergio Pérez, el albañil que dejó el andamio y llena chiringuitos de toda España con su música: "He cumplido mi sueño"

Cantaba flamenco desde pequeño y por afición: hoy es el energético líder del grupo 'Malamanera', son de Tarifa (Cádiz), hacen versiones a ritmo de rumba-ska y tienen la agenda llena de conciertos para este año y el próximo.

En Andalucía, no hay chiringuito costero, ayuntamiento o festival que no los conozca, o que no los haya contratado ya, porque desde hace años los llenan con sus actuaciones. Sergio Pérez Cruz es el carismático líder de Malamanera, un grupo oriundo de Tarifa (Cádiz) que comenzó su andadura hace 20 años con la rumba, el reggae y el ska. Lo que era un grupo de amigos actuando los fines de semana incluso en bodas y por afición, se ha convertido en profesión.

Y en el caso de Sergio, conocido en Tarifa como Sergio 'El Pelota', aquello le dio hasta para cerrar hace 4 años su empresa de construcción -es albañil- y dedicarse por entero a la música. Confiesa que lo de cantar le gusta "desde pequeñito, de toda la vida", pero que siempre lo simultaneó con su trabajo en el tajo, dedicandose los fines de semana a cantar.

"Antes de Malamanera yo he cantado flamenco, en coros rocieros, en iglesias, he trabajado de palmero en cuadros flamencos... de todo. Ganaba entre 10 y 20.000 pesetas por actuación". Luego fundó con su cuñado y varios amigos el grupo Malamanera, también dando conciertos los fines de semana.

"Hasta que nos fue relativamente bien, y cuando me vi que empecé a ganar entre 5 y 7 mil euros al mes con el grupo, al año de la pandemia, hablé con la cuadrilla y les dije que me bajaba del andamio, que iba a probar a ver qué tal iba", subraya. Una historia, asegura, que siempre "cuento con orgullo: porque soy muy feliz con lo que hago".

A sus 49 años, puede decir que "he cumplido mi sueño". Cada concierto es una fiesta. En su caso, incide en que "desprendemos mucha energía y buen rollo. Vamos, yo me doy al 100% porque soy muy feliz. Esto es mi vida, también hago feliz a la gente que nos ve y encima me lo paso bomba. Transmitimos felicidad"

Pregunta.-¿De dónde salió el nombre de Malamanera?

Respuesta.- Porque hacemos versiones, así de mala manera, es decir, a nuestra forma, y así se quedó al final.

Versionan canciones como 'Como una ola' de Rocío Jurado; 'Volare' de Domenico Modugno y Gypsy Kings; 'Soy rebelde' de Cecilia; 'Rivers to Babylon' de Boney M (traducida libremente por Sergio); 'Smack my bits up' de The Prodigy o 'Cuando zarpa el amor' de Camela.

"Una de las más exitosas es 'Hoy quiero confesarme' de Isabel Pantoja"... que interpretan a ritmo de ska y en la que Sergio acaba improvisando las letras, confesando hasta que le gusta el Atleti ante un público enfervorizado, que baila y se ríe a la vez. "El secreto desde luego no soy yo", dice con modestia. "Es el equipo entero, que transmite una energía increíble que le llega al público".

¿Y por qué las versiones? "Las hacemos porque es que en 20 años no hemos tenido ni tiempo para componer más que dos canciones propias, ni tampoco para grabar en estudio. Y así, sin discos ni nada, y solo con los directos hemos ido para arriba. Es que además son las canciones que nos piden porque la gente se lo pasa muy bien con ellas".

'Malamanera' versionando la canción de la serie de dibujos animados 'La aldea del Arce' de los años 80.

Con su voz rasgada y su desparpajo -cuando no poca vergüenza directamente- Sergio de Malamanera es conocido por darlo absolutamente todo en cada bolo: se mezcla con el público, bromea, se sube a las barras, a los altavoces bafles, a los tejados, improvisa y se le escapa algún taco mientras lanza el micrófono al aire y lo recupera.

Ese desgaste físico le obliga a cambiarse de camisa cada poco porque suda muchísimo. "Ya me las regalan en los conciertos", cuenta riendo. "Se me acercan y me dicen, toma, picha, una camisa, que te la he comprado en el Shein. Ahora también me están regalando zapatos, porque ven que me los cambio".

El grupo, al término de un multitudinario concierto a principios de este mes de agosto. Cedida

El grupo lo componen Jorge Ruíz como batería, "que es mi cuñado y tiene un estudio de grabación para otros artistas'; Rubén Trinidad a la guitarra. "que ha estado con Miguel Poveda", puntualiza; Abraham Ruíz como segundo vocalista "y hermano de mi cuñado"; y el sevillano Nani Conde como bajista y quien ha colaborado anteriormente con Pastora Soler.

"Momentos divertidos ha habido muchos. Pero los que más me llenan son los de las visitas que hacemos al área infantil de los hospitales. Empezamos colaborando con una asociación de afectados por el cáncer infantil, nos apoyaron mucho y eso no se olvida". En los hospitales, se emociona Sergio, "los niños me meten caña diciéndome que me pele y yo les canto y les advierto antes que se van a poner de pie en la silla de ruedas"·

sergio López, durante un concierto a principios del mes de agosto. Cedida

En estos 20 años "que arrancaron en Cádiz, pues la verdad es que el turista, la gente de fuera, lo flipa con nosotros. Muchos nos siguen de un concierto a otro y así nos han salido muchas contrataciones".

Este año tocarán en Barcelona y Madrid, así como en otras localidades de la geografía española. "Donde tocamos, nada más terminar nos contratan otro bolo". Tienen la agenda completa hasta noviembre y solo descansan los lunes y los martes.