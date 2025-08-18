Esttik, 'youtuber' gastronómico tras probar todos los donuts de supermercado: "Me ha sorprendido el sabor"

Josué Montero, más conocido como Esttik, es un creador de contenido español que se dio a conocer a través de sus redes sociales por sus retos de comida, así como por compartir sus experiencias gastronómicas. El malagueño ha publicado un vídeo en su canal de YouTube probando todos los donuts de supermercado con el objetivo de averiguar cuál es mejor.

Entre los productos seleccionados se encuentran: el donut bombón, relleno de chocolate blanco, el glaseado, los dos tipos de galletas rellenas, el helado de donuts y el turrón. Siete productos de la marca española en los que se ha gastado un total de 25 euros.

La cata comenzó con los clásicos donuts glaseados, siendo este el único que había probado el malagueño con antelación. "Sí, sigue siendo igual que siempre, no ha cambiado nada", recuerda el youtuber. Asimismo, considera que no está nada mal y que es algo que no falla nunca.

El siguiente producto que degustó fueron los donuts bombón. "Huele muy bien y está bueno porque es azúcar, pero la miga se nota y es difícil de tragar", asegura el malagueño.

En tercer lugar, los donuts rellenos de chocolate blanco. A pesar de que en la imagen del paquete prometía un buen relleno, la decepción tras partirlo a la mitad no tardó en llegar. El relleno era prácticamente inexistente. "Me sabe súper azucarado, para nada a chocolate blanco, pero me ha gustado", puntualiza Esttik.

Llegado el turno de las galletas comenzó por las clásicas. "La crema está muy buena. Me ha sorprendido el sabor". Incluso su sabor le recuerda a las galletas de limón.

En cuanto a las galletas cubiertas de chocolate, no tuvieron el mismo efecto en el youtuber. "Esta ya le pierde la gracia", asegura que la cobertura de chocolate elimina el sabor original de la galleta, así que, sin dudarlo prefiere las clásicas.

El quinto producto es el helado de donuts, cuya apariencia es similar a un helado de vainilla. "Tiene un regustillo a donut, pero creo que hay helados mejores". Aun así, aclaró que estaba bueno y conseguido porque sabe a donut.

Y por último el producto más caro de todos, el turrón de donuts en colaboración con Torrons Vicens. "Huele que flipas". A pesar de su sorprendente olor, su sabor no estuvo a la altura: "Es literalmente un bombón de praliné, está muy bueno pero no me sabe a donut".

Ranking final

Tras probar todos los productos de la marca española, el youtuber procedió a escoger los cuatro productos que más le gustaron: en primer lugar, las galletas clásicas, seguido de los donuts glaseados; y en tercer y cuarto lugar, el helado y los donuts rellenos de chocolate blanco, respectivamente.