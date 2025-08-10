El teatro ultra de Vox en Murcia: los delitos de odio bajan y el 35% de la riqueza la aportan los inmigrantes

El fantasma del racismo se cierne sobre la Región de Murcia. Parecía que la huerta de Europa estaba superando la resaca de los disturbios que tuvieron lugar hace solo unas semanas en Torre Pacheco, pero el veto del Pleno del Ayuntamiento de Jumilla a la celebración de los ritos islámicos en espacios públicos ha devuelto todas las miradas del país hacia esta comunidad en la que viven más de 250.000 marroquíes.

Estas polémicas han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la convivencia y la integración de la comunidad musulmana. Una cuestión especialmente relevante en este territorio, teniendo en cuenta el peso de la población inmigrante sobre la economía regional.

El portavoz del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha, José María Molinedo, explica a EL ESPAÑOL que "la aportación media directa de la población extranjera al crecimiento del PIB per cápita en la Región de Murcia entre 2022 y 2024 ha sido de 0,33 puntos porcentuales, es decir, un tercio del aumento del PIB per cápita regional en este período".

Este peso económico no es un fenómeno de los últimos años. No en vano, los inmigrantes generaron el 35% del crecimiento económico de esta comunidad entre 2005 y 2019, según estudio 'El impacto económico de la inmigración en la Región de Murcia', del Consejo Económico y Social de la Región (CES).

Dentro de los trabajadores inmigrantes de la Región de Murcia, los más numerosos son los de origen marroquí. De los 102.085 extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la 'huerta de Europa' este junio, 41.194 son marroquíes (el 40,2%). Aunque si se fija la vista solo en el sector agroalimentario, de los 52.206 trabajadores foráneos totales, 30.777 son del país alauita (el 58,9%).

Y estas cifras podrían ser mucho mayores de no ser por la economía sumergida, que según el último informe del CES, en la Región sigue estando en torno al 18%; alcanzando cerca del 25% en sectores como el agrícola.

Discursos de odio, al alza

Pese a estos datos, en las últimas semanas la Región ha sido el epicentro de decenas de titulares por las polémicas de Torre Pacheco y Jumilla.

Una foto de los disturbios de Torre Pacheco. Europa Press

Torre Pacheco es el municipio con más inmigrantes de toda Murcia. La brutal paliza a un anciano de 68 años por -presuntamente- varios jóvenes marroquíes el pasado 9 de julio trajo consigo un incremento exponencial de los mensajes de odio en redes sociales.

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) contabilizó más de 138.000 mensajes con contenido de odio publicados en plataformas digitales entre los días 6 y 22 de julio, la mayoría dirigidos contra personas del Magreb (norte de África).

El pico se alcanzó el día 12, coincidiendo con la manifestación contra la inmigración ilegal difundida también por las redes. Solo aquel día, se alcanzó la friolera de 33.046 mensajes.

Pero no todo quedó en el ámbito digital. Torre Pacheco fue la muestra de cómo una explosión repentina de estos contenidos de odio a través de las redes tiene el potencial de movilizar a una parte de la sociedad. Hassán, dueño de un kebab en este municipio, pudo comprobarlo cuando un grupo de extremistas asaltó su negocio, provocando destrozos.

Entre los que querían 'vengar' al anciano -muchos venidos de otros puntos de la Región y alrededores-, y los jóvenes marroquíes que salían a la calle a responder a las provocaciones, los enfrentamientos y tensiones duraron varias noches.

Pero toda esta polémica ya estaba pasando al olvido. La prueba es que el acusado de agredir al anciano, Issam B., quedó en libertad provisional este miércoles, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia a Europa Press: una noticia que no tuvo repercusión.

Issam el autor de la paliza al pensionista de Torre Pacheco que desencadenó las cacerías racistas de la ultraderecha.

Sin embargo, las redes sociales también pueden proporcionar el efecto contrario a lo ocurrido en los días más tensos de los disturbios de Torre Pacheco, contribuyendo a la toma de decisiones políticas, como se ha visto en el caso del Ayuntamiento de Jumilla.

La medida que salió adelante en el Pleno generó una ola de indignación masiva, pese a que el PP (partido que ostenta la alcaldía) emitió un comunicado tratando de desmentir que se trata de un veto a la comunidad musulmana, y que en realidad se trata de una modificación del reglamento para que las instalaciones deportivas solo se puedan utilizar para estos fines y para otros que promueva el Consistorio.

Lo que se aprobó viene de una medida incluida en una iniciativa del PP que modificaba una moción previa del partido de Santiago Abascal que sí planteaba prohibir celebraciones islámicas en Jumilla. Aunque los populares plantearon una enmienda -la cual fue aprobada y desató las polémicas- para contentar a Vox y así poder sacar adelante los presupuestos municipales.

Y debido a las fuertes críticas, provenientes incluso de la Conferencia Episcopal, la alcaldesa, Severa González, anunció este viernes que el Ayuntamiento habilitará otros espacios públicos para que la comunidad musulmana pueda celebrar sus festividades.

Delitos de odio, a la baja

Aunque este incremento -en apariencia, momentáneo- de los discursos de odio choca de frente con otro dato que arroja el propio Ministerio del Interior: una disminución de los delitos en 2024.

A nivel nacional, los delitos de odio por racismo y xenofobia, con 804 hechos descendieron un 6% respecto al año anterior. En un desglose por comunidades y ciudades autónomas de la tasa de delitos de odio, Murcia se encuentra a la cola, en la posición número 15 de 19, con 3,05 casos por cada 100.000 habitantes.

Tasa de delitos de odio, infracciones e incidentes de odio por cada 100.000 habitantes, según el 'Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2024' Ministerio del Interior

Aunque en este descenso hay otro matiz importante: la infradenuncia. Y es que según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, entre el 60 y el 90% de los delitos de odio no se denuncian.

Desarraigo y falta de identidad

En Torre Pacheco, durante los disturbios, EL ESPAÑOL pudo entrevistarse en una tetería con el presidente de la Comunidad Islámica Al Manar, Nabil Morino. Este vecino de Torre Pacheco invitó a este diario a asistir a una reunión convocada por adultos marroquíes para tratar de convencer a sus jóvenes de que "no salieran de sus casas para que no hubiera más enfrentamientos con los ultras".

Estos hombres, trabajadores con callos en las manos por trabajar de sol a sol en el campo, hicieron todo lo que estaba en sus manos para apaciguar a sus adolescentes. Pero la noche terminó con los antidisturbios de la Guardia Civil abriendo fuego de advertencia para disipar a una enfervorizada multitud marroquí, que en un momento dado se dirigió a la carrera a un descampado en el que supuestamente habían avistado a otro grupo de extremistas.

Pero al llegar al lugar, lo que estos iracundos muchachos -que apenas superarían ligeramente los 20 años- encontraron fue a otra pandilla de jóvenes marroquíes. En cualquier caso, el revuelo provocado alertó al dispositivo de seguridad que se había desplegado aquellos días para prevenir las algaradas.

El presidente de la comunidad islámica Al Manar explica por qué una parte de sus jóvenes no logran sentirse integrados: "Los que quieren deportar a estos chavales no saben que eso es imposible. Son nacidos en España, tienen DNI español".

"Marruecos no sabe nada de ellos. Si coges a uno de estos muchachos y lo mandas para allá, conforme llegue, lo devuelven. Allí no lo van a recibir. Si ahora no reciben ni siquiera a gente en estado regular, ¿cómo van a aceptar a alguien que ha nacido en España y tiene DNI español? La gente tiene que saber eso. Son vuestros hijos, no son marroquíes".

Y es que buena parte de los magrebíes más jóvenes que viven en Torre Pacheco son inmigrantes de segunda generación, porque han nacido en suelo español. Y esto genera una serie de consecuencias mucho más profundas para estos muchachos.

Momentos posteriores a la reunión de la comunidad marroquí que tuvo lugar a pie de calle en Torre Pacheco. J. I. M.

"Hay mucha gente que se va a Marruecos y sus hijos no les acompañan, porque dicen: "¿Por qué tengo que ir para allá, si yo salgo a la calle y nadie me conoce? Hablo marroquí muy mal y los jóvenes se ríen de mí"".

"Son chavales que no saben nada lo que es el país y les cuesta mucho integrarse en el barrio. Entonces su vida está en España, aquí es donde estudian, donde están sus compañeros, aquí tienen por dónde salir... Y allí no".

Y es que Nabil detalla que la mayoría de marroquíes que han venido a vivir a España "proceden del noroeste, lejos del Mediterráneo y el Atlántico. Vienen de la zona de la frontera entre Marruecos y Argelia, ahí no hay nada. Solo cuarteles militares, por la tensión entre países. Ahí no hay opciones para hacer nada. Estos chavales ahora están sufriendo eso".

Y aquí se abre una clave fundamental para comprender el comportamiento, a veces violento, como se vio en Torre Pacheco, de estos muchachos.

"Ellos no se sienten ni españoles ni marroquíes: se sienten excluidos. En España enseguida está el 'vete a tu país, moro de mierda'. Y en Marruecos, cuando se van de vacaciones, si tienen suerte y algún primo los integra dentro del barrio, como muchos hablan muy mal el marroquí, se ríen de ellos. Entonces cuesta mucho integrarlos ahí".

"Ese sentimiento de exclusión puede llegar a generar una bomba, y es de lo que en algunos casos se aprovechan los narcos, los terroristas y otros delincuentes. Porque el muchacho está en la calle, enfadado, quemado, no conoce ni su religión, ni su cultura, ni quién es ni para qué está aquí. Eso lo pueden utilizar otros para aprovecharse de ellos".

Políticas de integración

Esta situación deja en evidencia el funcionamiento de las políticas de integración del país. De hecho, el portavoz de la ONG Convivir sin Racismo, Juan Guirado, critica ante EL ESPAÑOL que "desde 2010 no se ha hecho ninguna política regional de inclusión".

"Los problemas que se están dando tienen que ver con el nacimiento de una formación de ultraderecha que quiere sacar rédito de este clima que se está produciendo".

En este sentido, alude a la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Jumilla, asegurando que este tipo de medidas generan "un clima de distanciamiento y desconfianza de esta población hacia las instituciones".

"En el momento en el que una institución no está dispuesta a trabajar por ti porque eres extranjero se está apartando a una parte de la población. Y eso no va a hacer que esta gente vaya a desaparecer, por mucho que eso sea lo que pretenden algunos grupos políticos".

"De hecho, ahora en Jumilla lo que hay es una mayor preocupación entre la comunidad musulmana. Sienten temor a pronunciarse públicamente, se retraen, se quedan en su casa, no conviven porque desconfían del vecino, del qué pensarán de ellos…"

Musulmanes celebran la fiesta del sacrificio del cordero en una cancha de baloncesto. EFE/David Arquimbau

En este sentido, uno de los argumentos más repetidos en los discursos de odio es que la comunidad musulmana no quiere integrarse.

Ante esto, María Pina coordinadora del proyecto 'Rompiendo el Silencio' que desarrolla la organización Columbares, explica que "si bien es cierto que en cualquier comunidad hay personas que participan más o menos activamente en la vida social del lugar donde viven".

"Sin embargo, atribuir esa menor participación a una supuesta 'falta de intención de integrarse' es simplificar un fenómeno muy complejo".

Pregunta.– ¿Por qué una parte de la comunidad musulmana no logra integrarse?

Respuesta.– La realidad que vemos en Columbares es que la gran mayoría de personas musulmanas, muchas de ellas, españolas, sí desean integrarse, pero se encuentran con barreras estructurales: dificultades para acceder al empleo, a la vivienda, a un reconocimiento de sus estudios, y lo más espinoso , experiencias de discriminación que generan un sentimiento de exclusión y suponen un retroceso.

Si queremos una integración plena, la clave está en garantizar igualdad de derechos y trato, y en promover espacios donde las personas de diferentes culturas se conozcan y colaboren, es decir que exista una convivencia real. Es muy fácil señalar y culpar, lo difícil es asumir la parte de responsabilidad que nos toca a cada persona.

Laboratorio político de Vox

En este punto, hay sobre la mesa una comunidad con un alto porcentaje de población marroquí que está creciendo, y dentro de la que hay una parte que no logra integrarse. Ese incremento de estas comunidades se suma a un auge de los discursos de odio promovido por Vox, que "usa el tema de la inseguridad como recurso comunicacional, y eleva la importancia de hechos anecdóticos como si fueran algo histórico".

El que habla es el Catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Murcia, Ismael Crespo, que además, coordina el prestigioso Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP), conocido como el 'CIS murciano'.

Pregunta.– ¿Podría decirse que todo lo que estamos viendo es el caldo de cultivo para que Murcia se convierta en una especie de banlieue francesa?

Respuesta.– La inmigración en la Región es difícil que pare porque está muy ligada a la mano de obra intensiva del campo. Mientras este sea un elemento fundamental de la economía murciana, la inmigración va a seguir creciendo.

Y es una inmigración mucho más segregada que el resto de la población. En Torre Pacheco se ha visto claro: hay barrios totalmente magrebís frente a los barrios donde viven los españoles.

Creo que estas cuestiones suceden de manera regular en el conjunto de España, pero en el caso de Murcia, estamos ante un laboratorio político muy importante para usar la inmigración como un elemento de conflicto político. Y creo que va a ir in crescendo.

La policía francesa permanece a la espera mientras explota material en unos disturbios en 2023 en Nanterre, la localidad de la 'banlieue' al noroeste de París. Zakaria Abdelkafi / AFP

P.– Si en otros lugares de España como Almería o Alicante hay grandes proporciones de inmigrantes desde hace años, y al mismo tiempo, Vox es uno de los partidos más importantes a nivel nacional, ¿por qué estamos viendo tantos episodios de este tipo seguidos en la Región de Murcia?

R.– Coincide con que Vox tiene a nivel regional un discurso que cala muy bien en la derecha tradicional. Y ante una cierta inacción del Gobierno regional, ha sabido presentarse como un partido visible y eficaz. El Ejecutivo autonómico acaba de pactar con ellos unos presupuestos que no tenían que haber firmado, y ante esto, el partido de Antelo y Abascal se muestra ante los ciudadanos como una fuerza política útil.

En esta circunstancia, Vox ha encontrado un mecanismo que le está sirviendo para atraer votos entre la derecha tradicional, de la que hay mucho público en Murcia. Según su ideario, ¿la inmigración contra qué va? Contra las costumbres españoles; y bajo esa lógica, sitúan a un lado a PP y PSOE, y ellos al otro.

Van a probar si esta estrategia funciona. Pero esto no pueden hacerlo en lugares como País Vasco, Asturias o Cantabria, sino que tienen que probarlo aquí, donde ese tipo de inmigración es más potente.

P.– ¿Esta dinámica de la Región de Murcia podría trasladarse al resto de España?

R.– Ya se está trasladando. EL ESPAÑOL, en sus encuestas, lo muestra. Estamos viendo que el incremento porcentual del voto hacia Vox es muy superior al que está teniendo el PP. Los de Feijóo han subido entre dos y dos puntos y pico desde 2023; y Vox está incrementando en más de 25% el voto.

De hecho, las encuestas de este diario muestran que el PP sube porque consigue algo de voto del PSOE y porque tiene mucho votante fiel de su parte. Pero el que pierde se va a Vox. Y ellos se están beneficiando de eso, de los jóvenes, de antiguos abstencionistas, e incluso de votantes del PSOE y Podemos, curiosamente

Cuanto más malestar social haya, y la inmigración causa malestar social, más posibilidades hay de que las posturas extremistas ganen puntos de cara a la próxima convocatoria electoral.

Vox, investigado

Curiosamente, los discursos anti inmigración tienen un fuerte calado entre la juventud. Así lo reveló también la encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, coincidiendo con el fin del curso político, en la que el 76,7% de los encuestados de hasta 35 años valoraron que en España hay demasiados inmigrantes, siendo el grupo más preocupado por esta cuestión.

De esto habla también Ismael Crespo, que asegura que "la mayoría de los jóvenes solo se informa a través de las redes sociales. Y ya no estamos hablando solo de los de 18 a 20, sino de los de 18 a 30 y tantos. Y el mundo de las redes está dominado por Vox con discursos simplistas: nos quitan el trabajo, rompen las costumbres… Y eso cala, porque la mayoría de los jóvenes no están políticamente activados, y están comprando el discurso de Vox".

De hecho, esto es algo que está siendo objeto de investigación, tras lo ocurrido en Torre Pacheco. La Fiscal Delegada de Delitos de Odio y Discriminación del Área de Cartagena ha solicitado al servicio de inteligencia de la Guardia Civil que "determine si pudo existir un acuerdo previo de voluntades entre todos, o algunos de los perfiles investigados, para la comisión del delito, difundiendo de manera masiva contenidos que incitaban al odio y a la persecución de un colectivo por motivo discriminatorio".

Daniel Esteve, grabando un vídeo junto a su equipo de 'Desokupa' y el creador de contenido Vito Quiles, antes de abandonar Torre Pacheco en los minutos previos a que comenzara una manifestación contra la inmigración ilegal. J. I. M.

Tal y como informó EL ESPAÑOL, entre los denunciados están el presidente de Vox Murcia, José Ángel Antelo; el responsable de marketing digital del partido de Santiago Abascal, Pablo González Gasca; el eurodiputado Alvise Pérez, de Se Acabó La Fiesta; el líder de Desokupa, Daniel Esteve, o el creador de contenido, Vito Quiles.