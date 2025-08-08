Catador de piscinas, el trabajo del verano en el que cobrarás 1.850 €: lo que necesitas para estar en la empresa de Gerard

El trabajo perfecto para este verano sí existe y lo puedes conseguir gracias a Cocopool. Ya está en marcha la búsqueda del primer catador de piscinas oficial (CPO) de España y la respuesta ha sido espectacular: muchas personas se han interesado por esta original oferta lanzada por la startup especialista en el alquiler de piscinas privadas por horas.

La misión de este singular puesto es tan refrescante como necesaria: durante los meses agosto y septiembre, el CPO elegido visitará y probará algunas de las mejores piscinas disponibles en la plataforma Cocopool en toda España.

El CPO deberá asegurarse de que cada piscina está en condiciones óptimas antes del alquiler, generar contenido divertido y compartir su experiencia con toda la comunidad. Además, contará con un kit de análisis de agua y formación específica por parte del equipo de Cocopool para realizar chequeos químicos y físicos que garanticen la calidad del baño.

Piscina. Cocopool

“Queremos que reservar una piscina a través de Cocopool sea una experiencia perfecta desde el primer minuto. Por eso ponemos en marcha esta iniciativa pionera, que combina un trabajo soñado con una misión muy concreta: verificar que cada piscina esté en condiciones óptimas antes de que llegue el siguiente usuario”, explica Gerard Xalabardé, CEO de la startup especialista en el alquiler de piscinas por horas.

Desde Cocopool señalan que la figura del catador de piscinas les ayudará a reforzar uno de los pilares de la marca, la confianza: "Queremos que cualquier persona que reserve una piscina a través de Cocopool sepa que ha pasado un control real, humano y exigente. Este puesto es mucho más que un 'trabajo viral', es parte de nuestro compromiso con la calidad".

Un trabajo con muchas ventajas

El catador de piscinas oficial (CPO) recibirá una remuneración de hasta 1.850 euros, que incluye un pago fijo para cubrir desplazamientos, alojamiento, crema solar y flotadores, además de bonificaciones por contenido y engagement en redes sociales. La persona elegida también será la cara visible de Cocopool durante este verano, representando a la marca en medios y eventos.

Además, como responsabilidades del puesto están disfrutar de piscinas increíbles (desde escondites secretos en la sierra hasta oasis urbanos de lujo, todo a través de Cocopool); coger muestras del agua de las piscinas para un posterior análisis que verifique su idoneidad; crear contenido en redes sociales (reels en Instagram, vídeos para TikTok y blogs en YouTube que documenten el viaje y la experiencia).

Asimismo, este puesto también implica ser embajador de Cocopool (participar en entrevistas y eventos, representando a la marca y ayudando a que más personas descubran el alquiler de piscinas por horas); elaborar guías de piscinas (crear listas y rankings de las piscinas más sorprendentes, relajantes o extravagantes del verano); organizar pequeñas fiestas en piscina; y pasarlo bien. Es, literalmente, un trabajo de ensueño.

"Queremos que la experiencia de alquilar una piscina con Cocopool sea perfecta. Por eso buscamos a alguien con pasión por el verano y talento para comunicar que nos ayude a poner a punto las piscinas y compartir la magia de Cocopool con todos”, explica Gerard Xalabardé, CEO de Cocopool. "Es mucho más que un trabajo de verano: es una aventura inolvidable."

Cómo participar

La oferta de empleo ya está publicada en LinkedIn y las personas interesadas pueden inscribirse a través de esta plataforma o mediante el formulario habilitado en la página web https://cocopool.es/p/dreamjob. Los finalistas serán entrevistados por el equipo de Cocopool. Este verano, el trabajo perfecto existe. Y está al fondo a la derecha: junto a la piscina.