La brutal paliza a Vicente, exjuez de 89 años: su sobrina de 40 le pegó por 100 € y hasta "le rompió el bastón en la cabeza"

Virgine fue a casa de su tío, el exjuez Vicente Romero, de 89 años, con un objetivo claro: conseguir dinero. Ella iba a obtenerlo a toda costa, hasta el punto de tener que emplear la fuerza si fuera necesario. Y así fue.

La mujer, de unos 40 años, propinó a Vicente una brutal paliza. Le dio puñetazos, patadas, le arrastró por el suelo y hasta cogió su garrota para agredirlo. "Le rompió el bastón en la cabeza". Todo por 100 euros. Ella tenía que pagar una deuda y para conseguir el dinero casi mata a su tío.

"En el cajón hay 100 euros y en el monedero 20. Cógelo", le espetó Vicente, completamente malherido y desde el suelo, a su sobrina, clamando por su vida con el fin de que cesara la lluvia de golpes. "Si no me das el dinero, me van a matar", le replicó la mujer.

El resultado: diez grapas en la cabeza, manos y barbilla. En la imagen, adelantada por Las Provincias y cedida a este diario, se observa el alcance de las lesiones.

Vicente, exjuez de paz en Macastre (Valencia) es viudo y necesita la ayuda de una persona en las tareas domésticas, Encarna. De hecho, cuando esta mujer se marchó, fue cuando su sobrina aprovechó para pegar a su tío.

El abogado del anciano agredido, Vicente Monzó, indica a EL ESPAÑOL que los dos protagonistas de la historia tenían una "relación cordial", hasta que todo se torció aquel 17 de julio.

Virgine, de origen francés, volvió a España del país galo para reunirse con su tío, siendo él la poca familia que tiene en la península. Le visitaba unas tres o cuatro veces al año.

Sin embargo, Vicente siempre le ayudaba económicamente o le proporcionaba alimentos si fuera necesario. Además, este exjuez colabora con Cáritas y es muy querido en el municipio valenciano.

La presunta agresora pasó a disposición judicial ante el Juzgado de Guardia de Requena, para más tarde, tras el reparto, caer en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Requena.

Un cuchillo oculto

En el atestado de la Guardia Civil figura la imputación de un delito de lesiones y otro de robo con fuerza, pero el letrado de la acusación particular solicita la inculpación por un delito de tentativa de homicidio.

Durante el registro del domicilio, los agentes, tras una inspección ocular, observaron la aparición de un cuchillo en el sofá donde se desató la trifulca. El damnificado indicó a los uniformados que no formaba parte de sus utensilios, por lo que tenía que ser de su sobrina.

Actualmente, Virgine se encuentra interna en el Centro Penitenciario de Picassent. Quien puso la denuncia fue el yerno de Vicente, pero más tarde el anciano fue al cuartel del Instituto Armado a ratificar la denuncia.

Vicente, actualmente, tiene miedo. "Es una persona desvalida, está completamente dolorido y amoratado. Teme que vuelva a suceder. Está muy afectado. Además, le agrede una familiar a la que él ha estado ayudando siempre", lamenta el abogado Monzó.