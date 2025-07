José Rodríguez creó el imperio de Plenergy, las gasolineras 'low cost' líderes en España: "Al año ya facturamos 1.550 millones"

Cuando era niño, José Rodríguez de Arellano (Madrid, 1960) siempre viajaba con sus padres y sus cinco hermanos a un pueblo de Navarra. Al llegar las vacaciones, toda la familia se subía a un coche de dos caballos e iniciaba una travesía de 400 kilómetros que duraba todo un día. Era otra España sesentera y la forma de viajar era muy distinta. Lenta. Sin prisa. Sin pausa.

“Salíamos a primera hora; desayunábamos en Guadalajara, que está a 80 kilómetros; comíamos en Soria; y llegábamos al pueblo cuando estaba anocheciendo. Eso sí, antes de llegar, mi madre le decía a mi padre que paráramos en el campo. Ahí nos arreglaban a mis hermanos y a mí para que llegáramos guapos al pueblo y que nadie pudiera hablar mal”, recuerda con mucho cariño José Rodríguez de Arellano, CEO y fundador de Plenergy, en conversación con EL ESPAÑOL.

En aquellos años, llenar el depósito de aquel dos caballos familiar costaba unas 475 pesetas –2,85 euros actuales sin contar la inflación– y los precios eran muy similares en unas estaciones de servicio y en otras. Hoy, los consumidores pueden escoger entre varias distribuidoras de combustible, pero en los últimos años las gasolineras low cost están ganando cuota de mercado de una manera muy sostenida.

Uno de los trabajadores de Plenergy, en una estación de servicio. Cedida

Aquel niño, el segundo de seis hermanos, no imaginaba que varias décadas después de aquellos viajes, en 2015, fundaría una empresa que llegaría al liderazgo en España en la distribución y venta de energía low cost para la movilidad. Se trata de Plenergy –originalmente Plenoil–, que en 2024 cerró con “una facturación superior a los 1.550 millones de euros”, explica José Rodríguez. Este año, en el que cumplen una década de existencia, el CEO cuenta a este medio que la compañía espera “acercarse a los 2.000 millones facturados”.

Sea como fuere, el camino que ha recorrido José Rodríguez de Arellano desde su más tierna infancia hasta levantar un imperio distribuidor de energía para la movilidad ha estado plagado de piedras. Pero siempre ha habido una fórmula con la que ha podido sortearlas: “Trabajar mucho”. Eso sí, reconoce con profundo amor que no habría llegado hasta donde está sin el apoyo incondicional de su mujer, Carmen. “Ha estado siempre al frente del cañón aguantando los momentos difíciles a nivel laboral, ayudándome, y gracias a ella también hemos criado a tres hijos maravillosos”, agradece el CEO.

De niño meteorólogo hasta la 'mili'

Pero volvamos al principio de la historia, a aquel niño que al principio soñaba con ser meteorólogo pero acabó siendo empresario. Hijo de un funcionario que trabajaba en el Instituto Nacional de Estadística (INE) y una enfermera, José Rodríguez de Arellano se educó en el Colegio Fundación Caldeiro. Allí, cuenta, “sacaba unas notas más o menos buenas”, siempre apoyado por su familia.

En los veranos, sobre todo cuando ya era adolescente, José Rodríguez de Arellano aprovechaba las vacaciones en el pueblo navarro para ganar unas pesetas. “Ayudaba a recoger espárragos o melocotones en el campo y, a partir de los 17 años, empecé a ayudar a mi padre con unas encuestas del INE”, recuerda el fundador de Plenergy.

José Rodríguez de Arellano empezaba a tener conciencia de lo que costaban las cosas. Por ello, siempre estudió mucho “para obtener becas” y siempre trabajó. Esta dinámica no cambió en su etapa universitaria, donde compaginaba sus estudios en Económicas en la Universidad Complutense de Madrid con un trabajo en el INE. “Debo decir que en aquella época estudiábamos, trabajábamos y hasta nos daba tiempo para salir”, ríe. ¿Y cuándo dormía? “Pues cuando podía, unas cinco o seis horas. Nunca he dormido mucho”, reconoce Rodríguez de Arellano.

José Rodríguez de Arellano, CEO y fundador de Plenergy. Cedida

Esa falta de sueño no resintió sus calificaciones. El CEO de Plenergy acabó su carrera con una media notable y de ahí se fue a hacer la mili. Era 1983 y aún quedaban varios lustros hasta la abolición del servicio militar obligatorio. A él le tocó en Santa Cruz de Tenerife, no obstante, “entonces se podía pedir reagrupación y como uno de mis hermanos estaba haciendo la mili en La Coruña, pedí que me trasladaran allí y la acabé en Galicia”.

El mundo del 'retail'

José Rodríguez de Arellano, precisamente, siempre le tendrá un cariño especial a Galicia. Allí fue el final de la mili, pero mientras vivía allí también fue el principio de muchas cosas: de su carrera laboral en el mundo del retail, de la vida conyugal, de la paternidad… Galicia fue el origen de todo y Vigo, su piedra angular.

“Cuando acabé la mili, en 1985, comencé a trabajar en el Alcampo de Vigo. Fui jefe de contabilidad y después estuve hasta 1992 en la empresa ocupando diferentes puestos, también en Madrid, pero todo empezó en Galicia”, dice Rodríguez de Arellano. Entonces Carmen iba a visitar a José en autobús y luego volvía a casa. Él trabajaba mucho, pero ya empezaba a sospechar que aquella mujer sería la mujer de su vida.

“Hubo una vez que vino a Galicia y al volver me llamó a mitad de camino para contarme cómo estaba yendo el viaje. En ese momento le dije que si quería casarse conmigo”, rememora José Rodríguez de Arellano. Ella aceptó, pero estaban a distancia. No se vieron ningún día desde la proposición de matrimonio hasta el gran día.

Y llegó. Era junio de 1985 y José Rodríguez de Arellano se casó con Carmen. “Fue un sábado y el lunes ya estaba de vuelta en Galicia a primera hora porque tenía que trabajar”, dice. En esta época gallega, por cierto, José Rodríguez de Arellano y Carmen fueron padres de Sergio, el primogénito.

Una de las 320 estaciones que Plenergy tiene abiertas en España y Portugal. Cedida

Años después, en 1995, José Rodríguez de Arellano empezó una carrera de nueve años en Eroski. Allí fue, entre otros, director de operaciones de la zona de Madrid y gerente de algunos supermercados. Estaría hasta 2004. Antes de esta etapa, en 1992, José Rodríguez inició su primer proyecto de emprendimiento con 32 años. Era una empresa de bisutería llamada Anhelo que no funcionó. “Tuve errores”, reconoce el empresario. Pese a todo, lejos de hundirse, inició su andadura en Eroski con mucha resiliencia y, como él defiende a lo largo de toda la entrevista, “con mucho trabajo”.

Rodríguez de Arellano, el emprendedor

De su etapa en Alcampo, José Rodríguez aprendió mucho sobre “el control interno y la gestión empresarial”. De sus años Eroski, el CEO de Plenergy desarrolló mucho “la faceta comercial”. Con toda esa experiencia acumulada, el madrileño decidió emprender. Ahora sí, había llegado su momento.

“Desarrollamos una empresa que construía supermercados con el fin de alquilarlos y venderlos a superficies como Mercadona, Carrefour, Lidl…”, explica el CEO de Plenergy. Funcionaba bien, pero en 2009, en lo peor de la crisis financiera del 2007, se dio cuenta de que este camino “se había cortado”. Era difícil continuar.

Y llegó 2013. José Rodríguez, en consecuencia, reflexionó sobre el siguiente paso que daría en su vida: “Ahí fue cuando analicé los sectores y vi que había un modelo de negocio: automatizar y hacer una estructura de costes más liviana en el mundo de la distribución de gasolina y diésel. No se estaba haciendo”. Era el origen de Plenoil, a día de hoy, Plenergy.

Dos años más tarde y liberado de la empresa anterior, José Rodríguez de Arellano abrió la primera gasolinera de Plenoil: Madrid I, situada en el barrio de Vallecas. A partir de ese momento, el crecimiento ha sido tan constante que hoy Plenergy cuenta con 320 estaciones abiertas entre España y Portugal.

Uno de los primeros logos de Plenergy, originalmente Plenoil. Cedida

“Hemos tenido suerte porque aplicamos un modelo de negocio con tres bases fundamentales que ha funcionado bien. Estas son: cuidar la ubicación de las nuevas estaciones; simplificar el modelo de negocio vendiendo sólo gasolina y diesel; y tener una estructura de costes súper reducida que se traduce en que desde el CEO hasta el último empleado no hay muchos escalones. Es una empresa bastante horizontal”, explica Rodríguez de Arellano.

El objetivo de Plenergy, según revela su CEO, es seguir con “un ambicioso plan de

expansión que busca alcanzar las 500 estaciones en 2027” y estudiar el salto a otros países. Todo, eso sí, de la mano de los más de 1.000 empleados con los que cuenta la compañía y, también, del segundo hijo de José Rodríguez de Arellano, David. Actualmente ejerce como director general y es uno de los hombres de confianza de su padre.

Pregunta.– ¿Le gustaría que sus hijos pudieran continuar con el legado de Plenergy?

Respuesta.– Sergio, el mayor, tiene sus proyectos desde muy joven; David, el mediano, trabaja con nosotros y en su mano está ver hasta dónde puede llegar; y la pequeña, Eva, aún es muy joven. Y, en general, aunque me gustaría que puedan continuar con la empresa, lo importante es que tanto ellos como mis nietos aprendan la importancia de trabajar, de esforzarse con determinación para alcanzar sus objetivos. Mi mujer y yo siempre les hemos querido transmitir eso.

Mientras ese presente y ese futuro pasan, lo que está claro es que José Rodríguez de Arellano ha levantado un imperio con una facturación superior a los 1.500 millones de euros que abastece, a bajo coste, el combustible necesario para la movilidad de los coches. El dos caballos de sus padres, aquel en el que viajaban ocho personas, podría volver a viajar hasta Navarra, al pueblo de la familia, ahorrando dinero.