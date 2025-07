Fernando fue estafado por una de las "mafias" de cerrajeros: "El que abrió la puerta era violento, me coaccionó y pagué 1.200 €"

26 de junio de 2025. Fernando estaba teniendo un día muy difícil porque su padre, “dependiente”, estaba ingresado en el Hospital de la Moncloa. Su madre dormía con él para que no estuviera solo y Fernando compaginaba el trabajo con las asiduas visitas a sus progenitores para ayudar.

Durante ese periodo, Fernando dormía en la casa de sus padres, sita en el municipio madrileño de Alcalá de Henares, para recoger los enseres que necesitaban. “Y un día salí pronto hacia el hospital y me di cuenta de que no llevaba las llaves y que las había dejado puestas por dentro. Como tenía prisa y estaba preocupado por mi padre, me fui y pensé que ya lo solucionaría al volver”, cuenta el meteorólogo en conversación con EL ESPAÑOL.

Pero al regresar a casa aquella noche, lo que iba a ser un trabajo rutinario de apertura de una puerta por parte de un cerrajero se tornó en una situación de “coacción y estafa”. 25 minutos de tensión causados por el cerrajero que acudió y que usó varias prácticas de manipulación e “intimidación” para que, al final del servicio, Fernando le acabara pagando 1.197,90 euros. Una cifra 900 euros por encima del precio medio de mercado.

La supuesta factura en la que se expresa el precio abusivo. E.E.

“Cuando llegué a casa, sobre las 21:30, busqué en Google alguna empresa de cerrajeros en Alcalá de Henares. El tercer resultado que salió era cerrajerosalcaladehenares.com y parecía fiable. Tenía su teléfono, web, domicilio fiscal… no había ninguna red flag –bandera roja– y llamé. Me atendió un señor, bastante amable, le conté lo ocurrido y le pedí presupuesto. Me dijo que no me lo podía decir porque tenían que ver in situ qué había que hacer. Pensé que era razonable y, bueno, le di mi dirección para que vinieran…”, dice Fernando.

Jamás imaginó lo que pasaría después. Pasados 40 minutos, sobre las 22:10, llegó un cerrajero “de unos 30 o 35 años, corpulento y en ropa de calle”, lo cual le llamó la atención a Fernando. “Lo primero que hizo fue darme el precio base de 420 euros por traslado y nocturnidad, aunque aún no era la hora de la nocturnidad, y a partir de ahí empezó a hacer subidas de precio constantes con un tono bastante violento”, dice esta víctima de estafa por parte de una empresa de cerrajeros.

La escalada de la tensión

“Los 25 minutos que estuvo el cerrajero fueron de una situación de intimidación en la que acabé bloqueado y con ansiedad. Me hacía subidas constantes. Decía que tenía que poner un bombín nuevo, que no valía el básico, que eran órdenes de la empresa, que tenía que abonar otros 120 euros más por mano de obra y así llegó hasta un precio final de 990 euros”, explica Fernando.

Él, con la mosca detrás de la oreja y con la “sensación” de que le estaban timando, intentó hablar con el cerrajero en varias ocasiones para cuestionarle todas las subidas. “Y ahí empezaron las respuestas violentas: ‘¡¿Piensas que sólo voy a cobrar 300 euros?!; ¡¿Cuántos años tienes?!; ¡¿En qué planeta vives?!; Paga, no me hagas perder el tiempo…”, le decía el cerrajero a Fernando “con un lenguaje corporal muy violento”.

Coaccionado y silenciado –“me callaba todo el rato”–, Fernando accedió a revisar una presunta factura en la que de repente se habían incluido otros 207,90 euros en concepto de IVA, que disparó el precio del servicio hasta los casi 1.200 euros. “Me dijo que tenía que firmarla, que tenía conocimiento de las tarifas previamente, lo cual era mentira… Y, bueno, ya tenía la boca seca de la ansiedad y estaba mal por mi situación personal y quería que todo acabara. Acabé firmando”, recuerda Fernando, con resignación.

Un cerrajero cambiando un bombín.

Pero aún no había pagado. Faltaba el momento datáfono. “Ahí el cerrajero aumentó la violencia verbal…”. El miedo de Fernando era tal que, pese a su ansiedad, llamó a los vecinos, unos viejos conocidos de sus padres. “Ellos me defendieron, me dijeron que era un abuso, un robo, pero al final del todo no podían hacer nada y yo no quería meterlos en más problemas”, dice Fernando, quien ha pedido no revelar su apellido.

Al final de este capítulo Fernando pagó y el cerrajero violento se marchó. Ya en casa, con las pulsaciones más bajas, la víctima de estafa volvió a llamar al número de la empresa y al número del cerrajero. Y, oh, sorpresa, se dio cuenta de que la presunta factura era más bien una hoja de gastos a nombre de otra empresa, Cerrajero Fuengar S.L., con sede en Leganés. Fernando había sido estafado.

Ante la Policía

Fernando fue tan insistente llamando a la empresa de cerrajería para reclamar y amenazarlos con una denuncia que al final el cerrajero le envió un mensaje: “Si no denuncias a la Policía, te devolvemos la mitad”. Fernando optó por denunciar “para que otras personas no puedan ser estafadas”.

Recabando todas las pruebas para denunciar ante la Policía Nacional, Fernando se percató de otra cosa: el enlace inicial era fraudulento y “el número que aparecía también era el de Cerrajeros López de Hoyos, de Cerrajeros de Torrejón de Ardoz, de Cerrajeros de Alcalá de Henares…”. Eran todos el mismo y todos iban hacia una de estas empresas de cerrajería que, con “prácticas mafiosas”, engañan al consumidor.

Así lo han explicado fuentes de la Unión de Cerrajeros de Seguridad (UCES). Dicen que hay organizaciones que “están haciendo mucho daño a la profesión” con estas maneras de proceder.

El número de la empresa que presuntamente estafó a Fernando coincide con decenas de nombres de cerrajerías. E.E.

Fuentes de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) consultadas por este medio refuerzan este argumento diciendo “que no todos los cerrajeros incurren en prácticas irregulares” en busca de cobrar precios abusivos.

“Pero sí hay algunas empresas de cerrajería que no respetan los derechos de los consumidores y que, en muchas ocasiones, pagan por posicionarse bien en Google. Por ello, hay que tener mucho cuidado con las empresas patrocinadas”, dicen antes de añadir que “siempre hay que pedir el presupuesto previo de todo –desplazamiento, posibles intervenciones, etc.– para evitar caer en situaciones en la que el consumidor acabe siendo víctima de un precio abusivo”.

Si se llegara a situaciones, como la que ha vivido Fernando, la OCU recomienda “llamar a la Policía en el momento y no firmar nada”. Él no lo hizo, estaba nervioso, era un momento difícil a nivel anímico, pero ahora ha dado la cara, porque no quiere que “algunas empresas de cerrajería se puedan aprovechar a futuro de la vulnerabilidad de otros ciudadanos”.