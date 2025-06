Todas las mujeres de Ábalos: de su ex Carolina a la actriz porno Anaís, una telaraña de esposas, escorts y prostitutas

Se llama Anaís D., y se encuentra "destrozada, sobrepasada por la situación", cuenta a EL ESPAÑOL un amigo desde hace 9 años de la joven valenciana. Modelo, exactriz porno y al parecer, y en ocasiones, prostituta, a juzgar por sus anuncios en distintas páginas de contactos aún activos. Es la última de una ristra de mujeres, las conocidas, que jalonan la vida del exministro José Luis Ábalos, desde su auge a su caída.

Era Anaís quien estaba con él cuando irrumpió la UCO, este 10 de junio a las 8:50 horas de la mañana, para efectuar un registro en casa del expolítico socialista y mano derecha de Pedro Sánchez hasta 2021. Contratada hacía un mes para "limpiarle la casa y pasearle a los perros". Ella ha negado que entre ambos mediase ningún tipo de relación cercana en ningún aspecto.

Pero por su perfil, y por la trayectoria sentimental del exministro, hay que partir de Anaís para desgranar tanto la parte pública como la ahora conocida de la prolífica vida sentimental de Ábalos, el exministro de voz profunda.

Sus cinco hijos y tres matrimonios: desde la privacidad del primero al estallido de su sonado divorcio del tercero, cuando durante un tiempo simultaneó matrimonio con Jessica Rodríguez, su primera amante conocida. Fue elegida por el catálogo de chicas que le desplegó Koldo García Izaguirre, su hombre fuerte y recomendado por Santos Cerdán desde Navarra.

De sus cinco hijos, dos de ellos figuran como investigados en el seno de una trama que por el momento no parece tener fin. Mujeres, exmujeres, novias, amantes según las investigaciones de la UCO, también chicas de compañía, tanto convertidas en fijas como supuestamente contratadas por obra y servicio. De Anaís D., quien se metió en los leggins un dispositivo de almacenaje para esconderlo del registro de la UCO a su primera mujer, María Pilar Aguado Ramírez.

María Pilar es la madre de Víctor y Tatiana Ábalos. Lleva una vida extremadamente discreta. A sus hijos, los mayores de los cinco que tiene el exministro con tres mujeres diferentes, los imbuyó presuntamente, en sus cosas, hasta el punto de que ambos se encuentran siendo investigados por las causas de su padre.

María África Martínez fue su segunda mujer, la madre de su tercer vástago. Tanto o más discreta que la anterior, figura sin embargo como investigada tras las pesquisas practicadas por la Guardia Civil en el marco del Caso Koldo. Auxiliar de enfermería en la ciudad del Turia, entre 1996 y 1999 estuvo contratada en la Fundación Internacional para el Desarrollo Local y Social (Fiadelso), una ONG creada por Ábalos y también bajo la mirilla de la Guardia Civil.

La tercera mujer de José Luis Ábalos es Carolina Perles Miñana, valenciana como él y madre de su quinto hijo. Hija y hermana de policía local, Carolina se sacó la plaza fija como agente siguiendo la tradición familiar cuando su marido ejercía de concejal en el Ayuntamiento de Valencia haciéndole oposición a Rita Barberá. Ábalos luego colocó a su suegro, Mario Perles, en su oenegé Fialdelso, y también a Carolina, como tesorera y vocal.

El salto a Madrid

Fue estando con ella cuando se produce el salto de Ábalos a Madrid y luego a la Moncloa de la mano de Pedro Sánchez luego de aquellos meses a bordo del Peugeot. Carolina deja Valencia y le acompaña a la capital. Para ello la Delegación del Gobierno en Madrid la designa como cargo de confianza. Se encuentra investigada también dentro de la causa.

Ábalos y Perles inician los trámites de divorcio en 2021. Para entonces, el exministro ya había iniciado, dos años antes, una relación con Jessica Rodríguez, una estudiante de odontología y escort de lujo. Durante al menos dos años simultaneó la relación matrimonial con la extramatrimonial con Jessica.

Porque la joven, desde el 1 de marzo de 2019 al 28 de febrero de 2021 fue enchufada en Ineco (Ingeniería y Economía de Transportes), una empresa pública integrada en el Ministerio de Transportes, la cartera de Ábalos, la más poderosa del Gobierno. Del 2 de marzo de 2021 hasta septiembre lo estuvo en Tragsatec, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En ambas, sin que acudiera ni un solo día a trabajar.

Jessica, José Luis Ábalos y Koldo, durante un viaje oficial a Moscú, en agosto de 2019.

Con cargo al erario público Jessica acompañó al ministro a una veintena de viajes internacionales y nacionales. Por ellos exigía el cobro de 1.500 euros, y se los abonaba Koldo. En esos años no la mantuvo tampoco Ábalos: el piso de lujo en el que vivió durante la relación, y hasta meses después de terminar, se lo pagó una de las empresas de Víctor de Aldama. En concreto, 2.700 euros al mes de alquiler y situado en la Plaza de España de Madrid.

La promesa

Ambos se conocieron en octubre de 2018 y mantuvieron una “relación sentimental”, como declaró la joven ante el juez del Supremo Leopoldo Puente. “Éramos pareja dentro de lo que yo entiendo y, aunque él estuviera casado, solamente compartía techo con su mujer por sus hijos. Yo creo que la nuestra era una relación monógama”.

Entonces Jessica estaba estudiando odontología y compartía piso con más compañeras. Ábalos determinó, según declaró en el Alto Tribunal, que “ya no tenía edad para estar compartiendo piso”. Como se veían prácticamente todas las semanas, le propuso que eligiera un piso "que me gustara”. Eligió el de la Plaza de España.

Su relación terminó en noviembre de 2019. Llevaban meses hablando de dar un paso más allá. “Aunque él ya me había prometido que se iba a divorciar y que nosotros tendríamos un futuro juntos, yo vi que había pasado un año y eso no se cumplía”, relató al juez.

No se cumplía porque “seguía compartiendo techo con su mujer y sus hijos, y yo le presioné en el aspecto de que si no íbamos a estar juntos, conviviendo, que lo mejor que podíamos hacer era que cada cual hiciera su vida”.

La ruptura fue una decisión “un poco de los dos”: “Me dijo que cómo iban a haber elecciones en noviembre, que mientras fuera ministro no se iba a divorciar porque eso era un escándalo, y yo no creo que tuviera que ser el segundo plato de nadie”. Aunque la relación se rompió, Jessica siguió viviendo en su piso hasta marzo de 2022.

Las prostitutas

Estas son sus relaciones oficiales, y la primera oficiosa, que lleva más de un año siendo conocida y reconocida, al albur de las investigaciones de la Guardia Civil. En la segunda categoría, de las oficiosas, hay más.

Conocidas también esta semana, son las mantenidas con Carlota y Ariadna. Fue el 9 de abril de 2019, cuatro días antes de quedar con ellas. Ábalos estaba casado todavía con Carolina Perles y aún estaba con su amante, Jessica Rodríguez. Una doble infidelidad.

Carlota y Ariadna son dos de las prostitutas de Córdoba a las que Koldo contrata para ambos con motivo de un mitin electoral por las elecciones municipales de mayo de ese año. Para entonces, Ábalos llevaba unos pocos meses con cartera ministerial. Una de ellas, según la conversación posterior recopilada por la UCO, ya había estado con anterioridad con el entonces ministro de Transportes.

El pretexto era un evento de precampaña tenía lugar en Bailén (Jaén) y iba a celebrar 4 días más tarde, el 13 de abril. Por ello, debatieron la ruta, Koldo sacó un mapa y comenzó a explicarle la disponibilidad de chicas en función del itinerario que tomaran:

Koldo: Mira, si vienen aquí, ya sabes quién va a venir, eso lo tengo claro. Si viene aquí, tienes a la Ainara ¿Cómo es?

Ábalos: (ininteligible).

Koldo: "A la Ariadna que está bien, que está recién, está bien, está perfecta.

Ábalos: Y la colombiana.

Koldo: Y la colombiana nueva.

Ábalos: Y la otra (ininteligible).

Koldo: No, si yo quiero la otra también, pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariadna

Ábalos: No, sé, la Carlota se enrolla que te cagas.

Koldo: Pues, la que tú quieras. O Ariadna y Carlota, y a tomar por culo.

Ábalos: No, era por conocer.

Koldo: Por eso te estoy diciendo. Bueno, yo pregunto y te digo. Ahora lo arreglo. Que hace falta también que puedan. Que aquí... ¿vale?.

Su última pareja oficial y conocida es Andrea de la Torre, una joven malagueña. Se conocieron en una fiesta en mayo de 2021 y en septiembre de ese mismo año, José Luis Ábalos se separa de su tercera mujer y comienza a vivir con ella. Han mantenido la relación hasta finales de 2024.

Pese a que los documentos de la causa recogen que Ábalos, a través de Koldo, la ayudó supuestamente a lograr un préstamo por 130.000 euros, Andrea siempre ha negado que recibiera un solo euro por parte de Ábalos. "Soy yo quien paga mis gastos, cosa que siempre voy a poder demostrar. Koldo nunca medió en nada que tenga que ver conmigo. Estoy quedando como una mantenida", manifestó en marzo de este año.

La miss Asturias

Relacionada con él, aunque ella siempre ha negado cualquier tipo de relación sentimental, figura Claudia Montes, exmiss Asturias y afiliada al PSOE, Se conocieron en un acto de partido y ella le escribió por redes sociales pidiéndole ayuda para trabajar, algo que reconoció ante el Supremo.

También, presuntamente, fue Koldo quién realizó los trámites,para que entrase a trabajar en Logitrail, una empresa filial de la pública Renfe. Ante el juez declaró que el hombre para todo de Santos Cerdán y Ábalos le reclamó cosas "obscenas" y que su manera de pararlo fue replicarle que a ella quien le gustaba era José Luis Ábalos.

La última de la lista, como la primera de este reportaje, es Anaís D. Contratada por Ábalos por mediación de un tercero, ha negado cualquier relación sentimental con el ministro, explicando que únicamente le limpiaba la casa y le sacaba al perro a pasear. Durante el registro de la UCO, Ábalos la invitó a que sacara al perro, pero que antes de hacerlo se dirigiera a la cocina para coger algo para desayunar.

Lo que cogió fue un dispositivo de almacenamiento y se dispuso a salir de la vivienda, cuando fue descubierta por uno de los agentes y el dispositivo, precintado. Luego se sabría que era modelo, que había sido actriz porno y que su perfil aparece en distintas páginas de contactos en Valencia.

Los últimos acontecimientos no han pasado desapercibidos para su última pareja, Andrea de la Torre. Ábalos "llevaba varias semanas detrás de mí con el te quiero, te echo de menos… etc., siempre con mentiras, pero aún así me ha sentado como una patada", ha declarado la joven a Ok Diario.

Asevera que le aseguraba el eneolítico que estaba en Valencia " solo, depresivo y en arresto domiciliario… ¡los cojones! y yo sintiéndome mal por dejarlo solo", ha contado indignada Andrea. El ex ministro "miente y se victimiza como él solo".