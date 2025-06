Qué carrera van a elegir los 16 mejores de la PAU 2025 de cada autonomía: el sueño de Edu o Paula tras la Selectividad

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2025 ha marcado un hito para los casi 300.000 estudiantes que se han presentado a la convocatoria ordinaria de la Selectividad, celebrada durante las últimas semanas. Para todos ellos, la nota de corte ha sido una suerte de mantra que determinará su futuro, pues gracias a ella podrán optar por una carrera u otra o una universidad u otra.

Pero lo cierto es que en cada comunidad autónoma ha habido un estudiante que ha brillado sobre los demás en la PAU 2025. Y, fruto de su esfuerzo, ninguno de ellos tendrá dificultad alguna para acceder al grado deseado. Sus altas calificaciones –todas superiores al 13 y algunas llegadas al 14, la máxima nota– les abrirán las puertas de cualquier facultad de España. EL ESPAÑOL ha charlado con la mayoría de estos jóvenes y casi todos tenían clara qué carrera van a escoger durante este verano. El verano de sus vidas.

Andalucía

Sergio Herrera, el joven con la mejor nota en la PAU 2025 de Andalucía.

De los más 45.000 estudiantes que se presentaron a la PAU en Andalucía, Sergio Herrera ha sido el que ha rozado la perfección: un 13,985 sobre 14. Natural de La Palma del Condado, en Huelva, Sergio estudió en el IES La Palma, el único instituto de su localidad.

Sergio lo tiene claro: el próximo curso quiere Medicina. La duda está en la universidad, pero la vocación no admite titubeos. Siempre ha sentido esa llamada de ayudar, de aportar desde el ámbito sanitario, de estar ahí cuando más se le necesita.

Aragón

Jingy Ye no esperaba alcanzar el 10, así que la sorpresa fue mayúscula cuando se vio con la mejor nota de Aragón: un 13,950. Donde sí rozó el techo fue en la media de Bachillerato.

Formada en el Liceo Europa de Zaragoza, en la modalidad de Ciencias y Tecnología, descubrió su pasión por la programación. Por eso, el año que viene estudiará Ingeniería Informática. Podría optar a carreras con notas de corte más altas, pero lo tiene claro: “No tengo vocación en esas carreras y creo que si entro no me va a ir bien”.

Asturias

En el IES Santa Bárbara de Langreo, Jimena López convirtió la excelencia en rutina. No sólo ha firmado la mejor nota de Asturias en la PAU 2025, sino que se ha convertido en un ejemplo para los suyos.

Jimena, con una serenidad que desarma, ha demostrado que la constancia y el rigor siguen siendo el mejor antídoto contra cualquier cambio de modelo. Detrás de su 10 hay tardes de estudio, sí, pero también una curiosidad insaciable y el apoyo de quienes la han acompañado desde el primer día.

Canarias

En las Islas Canarias, dos nombres propios han alcanzado el 10: Carolina Amieva Martel, del IES Guanarteme en Las Palmas de Gran Canaria, y Diego José Gimeno Royo, del CPEIS Hispano Inglés en Santa Cruz de Tenerife.

Ambos han firmado la excelencia, lo que provocará que Carolina vaya a escoger Medicina en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Diego José el doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Marketing en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid.

El estudiante Eduardo López, durante la entrevista con EL ESPAÑOL, mostrando dos libros. J. Ismael Martínez

Castilla-La Mancha

Por su parte, Paula Jurado Muñoz siempre ha tenido un sueño: montar su propia empresa. Ahora, ese sueño está un poco más cerca. Alumna del IES Maestro Juan de Ávila en Ciudad Real, ha logrado un 13,975 sobre 14, la nota más alta de Castilla-La Mancha.

Pese a tener el mundo a sus pies, Paula ha decidido quedarse cerca de casa y cursar Ingeniería Electrónica Industrial y Automática en el Campus de Ciudad Real de la UCLM. Hasta septiembre, el plan es claro: disfrutar del verano. “Ya le he dicho a mis padres que me van a ver poco por casa”, bromea.

Castilla y León

La mejor calificación de Castilla y León también tiene nombre propio: Ester de La Hera. Tras sumar la nota de Bachillerato y la PAU, ha alcanzado un 13,940, quedándose a solo 0,06 del 14.

Procedente del Colegio Nuestra Madre del Buen Consejo (Agustinas) de León, Ester reconoce que sabía que le había salido “bien” la Selectividad. “Pero nunca imaginé tantos dieces en la PAU”, añade. Con media de 10 en Bachillerato, su vocación está decidida: Biotecnología en la Universidad de León. Tres dieces redondos en la Selectividad avalan su camino.

Extremadura

La excelencia en Extremadura se llama Pablo Merino Barrera. El joven de Mérida ha firmado la nota más alta: un 14. Ha cursado ESO y Bachillerato en el IES Santa Eulalia, siempre con una media de 10.

“Estaba esperando en una parada de autobús cuando me llamó el director del instituto y me preguntó si mi nota era un 14. Lo miré y, efectivamente. Me sentí eufórico y muy feliz”, relata Pablo. Los días previos a la PAU, llegó a estudiar hasta 9 horas diarias, aunque si no le apetecía, no se forzaba.

Con semejante resultado, puede elegir lo que quiera. Le apasiona la programación y ha dejado varios proyectos en pausa para centrarse en la PAU. No extraña que haya optado por el Doble Grado de Ingeniería Informática con Matemáticas en la Universidad de Sevilla.

Galicia

Martín Casanova ha puesto el listón en lo más alto en Galicia. Natural de Lugo y alumno del IES Leiras Pulpeiro, Martín siempre tuvo claro su destino: Derecho. Pero lo suyo no es solo de letras. Hace cuatro años se llevó la Olimpiada Matemática Júnior, demostrando que la lógica y la razón no entienden de fronteras.

La Rioja

Procedente del IES Duques de Nájera de Logroño, Alberto Espiga ha sacado la mejor nota de La Rioja. Ha obtenido un 9,88 en la fase de acceso. Pese a ello, no es la primera vez que el nombre de Alberto resuena entre los mejores. Fue ganador de la fase local de la Olimpiada Matemática Española y medalla de plata en la Olimpiada Nacional de Química, su palmarés es tan brillante como su futuro.

Entre la Física, las Matemáticas y la Química ha ido sumando oros y menciones, demostrando que el talento, cuando se cultiva con constancia y curiosidad, no entiende de límites. Ahora, con las puertas de todas las universidades abiertas, Alberto duda entre el doble grado de Física e Ingeniería Electrónica en la Universidad del País Vasco o Matemáticas e Ingeniería Informática en la Universidad de La Rioja.

Comunidad de Madrid

Mariana, la nota más alta de la PAU de Madrid Jesús Soler

Mariana Sánchez, alumna del IES Carlos Bousoño de Majadahonda, ha vivido el Bachillerato de Artes Escénicas como una revelación. El teatro le ha abierto horizontes, pero su verdadera pasión sigue siendo el piano. El año que viene, su apuesta es firme: Grado en Interpretación de Música Moderna.

Mariana es una de las dos únicas estudiantes que han alcanzado el 14 en la Selectividad madrileña. El otro nombre propio de Madrid es Santiago Quemada, del Colegio Retamar en Pozuelo de Alarcón. Su nota es solo una parte de la historia; lo que realmente impresiona es la claridad con la que expone sus ideas y la amplitud de sus intereses.

“Estoy entre Ingeniería Matemática con Inteligencia Artificial en la ICAI o Ingeniería Aeroespacial en la Politécnica”, cuenta Santiago. Ambas opciones le fascinan: “Me interesa muchísimo todo lo relacionado con las matemáticas y la innovación, también la IA”.

Murcia

En Murcia, Eduardo López ha firmado la nota más alta en la fase general: un 9,98 sobre 10. Vecino de la capital, estudió en el Colegio Montepinar y hoy es el alumno estrella. Edu, como le llaman, no esperaba semejante resultado, aunque desde el primer día se volcó en los apuntes y las tareas.

Su debilidad son las Matemáticas, así que baraja un doble grado de Matemáticas y Física o Ingeniería Aeroespacial. La universidad aún es una incógnita, pero el camino parece claro: los grados más codiciados por quienes rozan el sobresaliente en la PAU.

Navarra

Irati Martínez estaba en Roma cuando supo que había logrado la mejor nota de Navarra: un 13,75 sobre 14, a un suspiro de la perfección. “Pensé que era un error, las notas eran muy altas. Hice la media y me salía un 13,75. Creía que estaba mal, pero luego me llamaron y me lo confirmaron”, cuenta a EL ESPAÑOL.

Irati, la mejor alumna de Navarra. Cedida

Con esa nota, Irati tiene el mundo a sus pies, pero su elección está decidida. Ha cursado Humanidades en el Colegio Santa María la Real (Maristas Pamplona), donde lleva desde Infantil. Luego eligió la rama de letras porque siempre le han fascinado Lengua e Historia. Su futuro: Traducción e Interpretación en la Universidad de Salamanca, aunque la opción de Granada también le seduce.

País Vasco

En el País Vasco, Maddi Garate ha sido la mejor con un 9,86 sobre 10 en la fase general. Estudiante de la Jakintza Ikastola de Ordizia, Maddi confiesa su amor por las matemáticas. Aún no sabe qué ni dónde estudiará, pero sí que será algo relacionado con los números. Hasta entonces, verano, amigas y fiestas en el pueblo para celebrar el logro.

Comunidad Valenciana

La hazaña de Iago, mejor nota de la PAU 2025 en la Comunitat Valenciana: "No estaba en mi mejor momento"

La nota más alta en la fase obligatoria de la Comunidad Valenciana la ha conseguido Iago Sánchez, un joven de Sax, con un 9,9. Estudió en el colegio San Alberto Magno de Monforte del Cid, Alicante.

A diferencia de otros, Iago bajó el ritmo según se acercaba la PAU: “El lunes antes apenas estudié. Ya llevaba dos semanas de preparación intensa y preferí relajarme”, explica. La calma tiene sentido: no necesita una nota altísima para su objetivo. Estudiará Diseño de Moda en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, adscrito a la Politécnica.

Todavía se desconoce la identidad de los mejores expedientes de Baleares, aunque los estudiantes ya pudieron consultar sus notas el 11 de junio. En Cantabria las calificaciones se publicaron el 16 de junio, pero tampoco ha trascendido la persona que ha firmado la mejor calificación en la PAU 2025. En Cataluña, por último, las notas se publicarán el próximo 25 de junio.