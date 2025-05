Los mensajes en una app gay de 'El Potro Top', el anestesista en prisión por drogar a sus citas para violarlos: "Soy tu amo"

La app gay Wapo ha perdido a un usuario durante una temporada: El Potro Top. El motivo no es otro que el ingreso en prisión de este médico anestesista del Hospital Santa Lucía de Cartagena, de 47 años, y natural de Venezuela, tras ser denunciado por violar a dos hombres a los que llegó a penetrar analmente usando su puño y juguetes sexuales gigantes.

“Tenía un rol muy definido, como una persona dominante en las prácticas sexuales”, tal y como asegura un usuario de Wapo que llegó a chatear con J. R. B. B., anestesista del Santa Lucía, y conocido como El Potro Top en esta app que tiene todo tipo de usuarios, como empresarios, funcionarios o sanitarios, que buscan encuentros íntimos con gays, bisexuales, bi-curiosos, trans...

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a la conversación que mantuvo este usuario con El Potro Top y que además obra en la investigación porque se da la circunstancia de que es amigo de uno de los dos hombres que ha denunciado al médico por agredirle sexualmente. El contenido de este chat de Wapo es de interés porque dibuja el perfil dominatrix del anestesista encarcelado..

El Potro Top.- Hola. Fuiste mi sumiso. Molaría repetir.

Usuario.- Recuérdame. No caigo ahora.

El Potro Top.- En Cartagena. Tu amo venezolano. ¿Recuerdas?

Usuario.- No recuerdo cuándo fue.

El Potro Top.- Hace por lo menos 10 años. Quedamos mucho en mi casa de Cartagena. Fuiste uno de mis primeros esclavos.

Tales afirmaciones que realizó El Potro Top, como “soy tu amo venezolano", al confundir a este usuario de Wapo con uno de los hombres sometidos a sus prácticas sexuales extremas, ahora tienen interés para la investigación de la Policía Nacional que ha llevado a este anestesista a ingresar en prisión. De hecho, durante la instrucción judicial se tendrá que concretar la cifra de hombres a los que agredió sexualmente.

De momento, la portavoz del Tribunal Superior de Justicia confirma que el martes 20 de mayo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena ordenó el ingreso en prisión de El Potro Top, por un delito de agresión sexual. En concreto, por la supuesta violación de un vecino de Lorca que se desplazó al piso que este médico anestesista tiene en Cartagena. Una vez allí, presuntamente le drogó y le introdujo su mano por el ano hasta causarle lesiones.

El juez ordenó el ingreso en prisión de este facultativo del Hospital Santa Lucía por esos hechos, pero durante la instrucción judicial se incorporará la segunda denuncia por violación que presentó otro hombre. Este sábado 24 de mayo se personó en la Comisaría de Cartagena y relató que J. R. B. B., valiéndose de sus conocimientos de anestesista, le suministró sustancias que le hicieron perder el conocimiento y cuando despertó estaba sufriendo prácticas sexuales sin su consentimiento.

Así lo relataba esta segunda víctima a EL ESPAÑOL: "Disfruta durmiéndote, te anestesia y te droga". "Te mete por el ano consoladores gigantes de dos palmos de largo y un puño de gordo".

“Yo le decía que parase y no lo hacía. No tenía energía ni fuerza física para resistirme. Trataba de irme andando de rodillas y él me gritaba: '¡Párate coño! ¿Dónde vas?' Yo estaba como un perro moribundo. Me volvió a meter la gasa en la boca y volví a caer. La siguiente vez que desperté seguía siendo de noche y pude ver que me había metido por el ano el puño y el antebrazo hasta el codo. Lo tenía dentro y hacía movimientos circulares”.

A raíz de esta segunda denuncia, un amigo de la víctima explica que la Unidad de Familia y Atención al Menor (UFAM) de la Policía Nacional ha inspeccionado el domicilio del facultativo en Cartagena y “ha encontrado drogas”, así como "juguetes sexuales" y un consolador enorme: “Un dildo del tamaño de un brazo”.

De momento, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena ha dejado abierta la posibilidad a que El Potro Top salga de prisión, previo pago de una fianza de 30.000 euros. En caso de entregar esa suma para abandonar la cárcel, deberá comparecer periódicamente en sede judicial y se le impondrá una orden de alejamiento de 500 metros, respecto al vecino de Lorca que fue la primera víctima que le denunció.

El anestesista aún no ha abonado los 30.000 euros de fianza y sigue en prisión. Lo que parece cada vez más claro es que las prácticas sexuales que ha realizado este médico venezolano exceden de la legalidad y que solía seguir un modus operandi para cortejar a usuarios de aplicaciones de citas para hombres del colectivo homosexual.

Prueba de ello es que su nick en Wapo y la imagen que lo preside es una declaración de intenciones: una foto con un slip ajustado, junto a su nombre de guerra, El Potro Top, debido a que 'top' es una palabra clave en el colectivo que significa activo sexualmente. Por si no queda claro que le gusta llevar la voz cantante, también exhibe mensajes en el chat de este tipo: “¡Solo para pasivos!”

Una vez que entablaba conversación, como ocurrió con este amigo de uno de los dos hombres supuestamente violados, les enviaba una foto suya en plan galán, para a continuación añadir otra donde directamente marca paquete. "Este tipo de gente dominante puede pasar a ser agresiva: empieza por escupirte hasta darte bofetones en la cara o en los glúteos...", según advierte este usuario de Wapo y amigo del segundo denunciante de El Potro Top.

Las afirmaciones de este amigo de una de las víctimas se quedan cortas, ya que en su denuncia aportó un vídeo donde mostraba sus glúteos negros, completamente llenos de moratones. También aportaba sus informes médicos donde se recoge que sufrió almorranas, desgarros en el ano, una deformación de próstata y una operación quirúrgica por la obstrucción de la uretra, tras haberle introducido consoladores "monstruosos" por su tamaño.

En la acusación particular que este hombre ejercerá contra el anestesista, tras contratar a un abogado, aportará las capturas de los mensajes de WhatsApp que le envió a este amigo para confesarle que estaba hospitalizado a causa de una supuesta violación. Todo ello, después de aceptar mantener un encuentro sexual con El Potro Top en su piso de Cartagena:

- WhatsApp de la segunda víctima de El Potro Top: Estoy ingresado en un hospital […] Esta vez he tocado fondo […]. Estoy sondado y muerto de miedo. Apelo a tu discreción más absoluta. […]. Estoy recuperándome físicamente. Luego vendrá la parte mental y psicológica […]. ¿Tienes la foto del psicópata este de Cartagena? Le voy a denunciar.

- WhatsApp de la segunda víctima de El Potro Top: Me han operado de las lesiones. Me drogó hasta perder el conocimiento. Me violó con objetos y me destrozó la próstata. He estado sondado hasta hoy. Me operaron el martes y tengo las rodillas hechas polvo. […]. Es un psicópata, un ser oscuro. Espero aprender de esta experiencia horrible.