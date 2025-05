Los 8 consejos de Ismael López, el 'sabio' que te orienta para elegir bien la carrera tras la PAU 2025: "La IA no te reemplazará"

Ismael López trabaja como docente en Hasting School, un colegio británico ubicado en el centro de Madrid. Estos colegios tienen la particularidad de que se rigen por el sistema educativo de Inglaterra y Gales. No obstante, la incertidumbre del alumnado a la hora de terminar el Bachillerato es la misma. ¿Ahora qué? La decisión de elegir carrera pesa como una losa en sus cabezas.

Ismael, además de impartir clases de español, orienta a los alumnos de Sixth Form (lo equivalente a Bachillerato) en la elección de carreras universitarias españolas. Todo un sabio, un faro para los jóvenes que necesitan orientación para escoger su carrera laboral. En Inglaterra se licenció en Traducción, además de diplomarse en un máster de Educación, absorbiendo conocimientos que hoy plasma en las aulas.

Para él, el hecho de ser un docente orientador no se reduce a dar consejos vacíos. Él defiende una cercanía con el alumno que permita crear un clima de confianza sano. Solo así los alumnos podrán comunicar todas sus dudas e inquietudes sin tapujos. "Si yo no diera clase, no podría construir esa cercanía con los alumnos, por lo que ser profesor también me resulta esencial para orientarlos de cara al futuro", aporta Ismael.

La Selectividad asoma a la vuelta de la esquina, y hay estudiantes que no tienen claro qué rumbo tomar, en qué carrera desembarcar. Acorde a la Fundación BBVA, en España un 33 % de los estudiantes no finalizan el grado que iniciaron, y un 21 % abandona la universidad sin obtener un título. Es por eso que es esencial disipar las dudas, y los que acuden a Ismael López alivian su indecisión con sus consejos.

Pregunta.– ¿Todos los alumnos tienen una vocación profesional?

Respuesta.– No necesariamente, puede que todavía no la hayan encontrado. Hay gente que desde pequeña tiene claro su futuro, pero no tiene por qué ser así siempre, y eso no es malo. Lo que sí que está claro es que probablemente tengan una asignatura favorita, un tema que les interese más que otro. Les diría que se aferrasen a eso. Tal vez su carrera ideal corresponda con la asignatura que mejor se le da estudiar.

P.– ¿Qué papel tienen las actividades de orientación fuera del aula en su decisión?

R.– Es esencial. Nuestro centro siempre organiza excursiones a ferias universitarias, como la de IFEMA. Al final todo se hace más palpable, los alumnos pueden interactuar con universitarios y preguntarles dudas de primera mano.

P.– ¿Qué recomiendas a los alumnos a la hora de investigar por su cuenta?

R.– Mirar los programas educativos, el itinerario formativo. Aparecen en todas las webs de las universidades, y a veces es importante mirar las carreras en base a las asignaturas que la componen. Investigar sobre las asignaturas es la forma más aproximada de hacerte a la idea de cómo es una carrera.

Tampoco me cerraría a explorar la oferta educativa de las FP, la demanda sigue siendo residual comparada con las universidades, pero en algunos casos son una opción muy a tener en cuenta.

P.– Las carreras de ciencias por lo general suelen tener más salida, ¿es un factor a tener en cuenta?

R.– No tiene por qué. Yo mismo soy de letras y no me he sentido limitado. Hay carreras con mucho recorrido en España, como Derecho, y cada vez más reputadas, como Relaciones Internacionales. Y eso son solo algunos ejemplos. En el sistema inglés son los alumnos quienes eligen a la carta su combinación de asignaturas, por lo que pueden abrirse a las dos doctrinas. Sin embargo, en el Bachillerato español sí que tienes que escoger entre el Bachillerato de ciencias o el de letras.

Sí que es cierto que eligiendo el Bachillerato de ciencias no te cierras a ninguna carrera. En caso de dar un volantazo final y querer escoger una carrera de letras habiendo hecho un Bachillerato de ciencias, no habría problema. No obstante, no tendría por qué ser determinante, cada uno que escoja el Bachillerato con el que esté más cómodo.

P.– En un futuro, la Inteligencia Artificial podría poner en peligro profesiones como Traducción o Matemáticas. ¿El posible reemplazo a la IA es un factor a considerar?

R.– Considero que todavía es muy pronto para hablar de eso, yo no contemplo el crecimiento de la Inteligencia Artificial a la hora de orientar a los alumnos, al menos, de momento. Aún así, considero que al final las carreras se transformarán y se adaptarán a las necesidades del futuro, como todo, esto no es nuevo.

Ya ha habido transformaciones tecnológicas antes y las profesiones se han reformulado, yo creo que siempre quedará un espacio para el ser humano. A los alumnos les diría que no tuviesen miedo, y que no escojan en base al crecimiento de la Inteligencia Artificial, probablemente no les reemplazarán.

P.– ¿Se obliga a los jóvenes a decidir sobre su futuro demasiado pronto?

R.– Depende de la persona, hay gente a la que no le cuesta decidir, pero evidentemente sí que notan una presión. Desde nuestro centro educativo no se suele promocionar, pero para quien esté indeciso y no quiera escoger una carrera al azar, un año sabático no es una opción muy descabellada. En otros países nórdicos se hace bastante y les podría ayudar a reordenar sus ideas. Eso sí, siempre que sea algo constructivo.

P.– Para los que no lo tengan claro, ¿recomendarías que se guiasen por la carrera que les brinde más estabilidad económica?

R.– Claro está que el dinero siempre es un aliciente a considerar, pero siempre ponemos por encima la vocación, y si no la hay, la atracción por algo que les guste. Lo ideal es que acaben trabajando en algo que disfruten, así que intento orientarles en base a eso.

P.– Si el centro educativo no presta asistencia al alumnado, ¿a quién recomiendas acudir?

R.– Si a estas alturas el centro educativo no ha organizado ninguna visita a alguna feria universitaria, ni tiene un plan corporativo de orientación al alumnado, siempre se puede preguntar al profesor. Les diría a los alumnos que no tengan miedo de hablarles, siempre pueden apoyarse en sus experiencias.

También pueden investigar por redes sociales, las universidades publican allí actividades e información a tener en cuenta. Que no tengan miedo a preguntar, seguro que habrá algo que les pique por dentro.