Las malas relaciones venían de antes. En concreto, desde el maletín de 100.000 euros que el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo dice que entregó, presuntamente, a Alvise Pérez para colaborar en su campaña electoral. Aquello fue un antes y un después. Por ello, en abril, el Tribunal Supremo, y al estar aforado, le abrió una causa a Pérez. Una más.

Pero ha sido la última decisión relativa a una de las causas que tiene en el Alto Tribunal -solicitar al Parlamento Europeo que le levante la inmunidad- lo que ha provocado que esta semana los dos eurodiputados de SALF hicieran oficial lo que ya era un secreto a voces en Estrasburgo.

Eso, unido a que Pérez venía publicando desde hace días contenidos en sus redes sociales en contra de Diego Solier y Nora Junco, europarlamentarios y números dos y tres de la lista de Se Acabó la Fiesta. A través de un comunicado, esta semana ambos rechazaban el "matonismo", y trazaban "una frontera ética y política: ni compartimos sus métodos ni participamos de su entorno".

"Se han visto obligados a ir con seguridad", cuenta una fuente conocedora de lo ocurrido. "Porque, además de señalarlos, ha difundido en Telegram, Instagram, etcétera, sus teléfonos móviles, sus correos del Parlamento y personales, dónde viven...", asegura esta fuente. Los dos eurodiputados, según ha podido saber EL ESPAÑOL, ya han emprendido "acciones legales en España" contra el líder de Se Acabó La Fiesta por estos supuestos hechos.

Efe Dos eurodiputados de la lista de Alvise rompen con SALF y se declaran independientes por sus problemas judiciales

Con 800.000 votos, SALF dio la sorpresa en las elecciones europeas, logrando tres asientos. En el comunicado de esta semana, ambos advierten: "Desde el inicio de la legislatura hemos desarrollado nuestra labor parlamentaria de forma plenamente independiente, sin ningún vínculo político ni operativo con quienes hoy representan formas ajenas a nuestros valores".

SALF, en menos de un año, ha implosionado desde dentro. Las fuentes consultadas señalan dos momentos críticos. En el primero se abrió una brecha, y en el segundo, se ensanchó hasta convertirse en un abismo. La primera crisis tuvo lugar cuando quisieron integrarse en el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, por sus siglas en inglés) que lidera Giorgia Meloni.

El principio del fin

"Los europarlamentarios tienen sus actas individuales, e individualmente se estudiaron sus solicitudes para entrar a formar parte del ECR". Las presentaron en verano. Mientras que en principio fueron rechazados los tres en octubre, se aceptaron las de Diego Solier y Nora Junco en diciembre, pero no la de Alvise Pérez. Sus causas judiciales, abiertas en el Supremo, fueron la causa.

"Se enteraron [de que habían sido admitidos] porque la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, les felicitó a los dos públicamente". Alvise, quien anunció en julio su integración, lo hizo de nuevo, sin contar que él quedaba apartado, por el momento, del grupo de no adscritos: "Muy felices de que SALF esté ya en la gran familia europea de Giorgia Meloni".

"Solier y Junco se presentaron porque se lo ordenó Alvise. Luego, al ver que no había sido aceptado, les pidió dimitir". La respuesta fue negativa.

La votación del rearme

El segundo encontronazo tuvo lugar en marzo, justo después de las votaciones de la resolución presentada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para incrementar el gasto en Defensa de los países europeos.

SALF votó a favor. Los tres, teniendo en cuenta que dos de sus miembros formaban parte de ECR y votaron de acuerdo al grupo al que pertenecen. Inmediatamente Alvise fue muy criticado en redes sociales porque aumentar el gasto en Defensa no iba en el programa electoral de la agrupación de electores.

Bueno, bueno, bueno… @Alvise_oficial_ vuelve a estafar a su audiencia. Efectivamente ayer votó a favor del plan de rearme de la comisión europea. Votó A FAVOR mediante botón y no a mano alzada (imposible equivocarse) tanto el como los otros 2 diputados de SALF. Pero ademas… pic.twitter.com/AkzHHi5bsA — Rubén Gisbert (@gisbert_ruben) March 13, 2025

Así que modificó su voto, algo que no hicieron ni Solier ni Junco. Este hecho lo ha obviado Alvise Pérez en dos de las intervenciones realizadas hace dos semanas en los canales de podcast Eclécticos Worldwide y en El Canal del Coronel de Pedro Baños.

En este último, al ser preguntado por el cisma en el seno de SALF en el europarlamento, Alvise Pérez respondió: "Quien se presente conmigo tiene que asumir que la orientación política es lo que yo diga, por una cuestión obvia y lógica. Si yo digo que hay que votar en contra del rearme de Von del Leyen, pulsáis el botoncito de votar no".

Continuó subrayando que "desde septiembre hemos votado todo según yo determinaba, y cuando votan estos dos a favor del rearme, me preocupé mucho. No cambiaron el voto y entonces les pido explicaciones", que, asegura, nunca le dieron.

Las acusaciones

En Eclécticos Worldwide, el presidente de SALF aseguró, cuando fue preguntado por un asistente a la charla y con respecto al cisma de la agrupación de electores, aludió a la votación de esa directiva. "Yo no sé si han comprado a un eurodiputado mío", citando a los lobbies de Defensa, que son "muy fuertes". "¿Sabéis lo fácil que es que te compren?", preguntó a la audiencia, reunida en un club de alterne de Mallorca.

Basta "que un lobby armamentístico te deje un maletín al lado -y por eso ha habido tantos eurodiputados detenidos- y se levante y tú te lo llevas. En ese maletín hay un kilo. ¿Sabéis lo que es un millón de euros en billetes de 100 euros?. Cabe en un maletín. Esto no es una acusación", matizó, para luego exculparse por "si en una lista electoral hay tres que venden el culo".

Porque en SALF, advirtió, "no respetamos a los que van de ardillas [así se llaman sus votantes] y son ardillas disfrazadas de lobos. Porque las ardillas vamos a ir a por ti directamente y te apisonaremos la cabeza. A lo mejor es legal porque tienes tu acta, pero si te has vendido a un lobby, y si yo he hecho una campaña por toda España diciendo no al rearme y tú votas a favor, estás traicionando a 800.000 españoles".

La arenga continuó: "La fuerza la tenéis vosotros. Ved quienes son, perseguidlos y pedidles explicaciones. Y si tenéis que gritarles en un bar diciéndoles criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme cuando han votado a Alvise... ¿y tú quien coño eres?. Tenéis que hacerlo vosotros porque no puedo hacerlo yo. Lo tiene que hacer la gente que nos ha votado ".

Porque "si yo hubiera votado a favor, me tendríais que reventar la cabeza diciendo que doy vergüenza. Así que os pido, y muy buena la pregunta [que me habéis hecho], que pidáis explicaciones a la persona que tiene que daros esas explicaciones".

"Difamaciones"

A raíz de estas afirmaciones, y también de la supuesta difusión de datos personales, los dos eurodiputados han presentado una demanda. Así se entiende el comunicado suscrito por los dos en el que expresan su rechazo a "cualquier intento de difamación, coacción o chantaje, como los que hemos venido sufriendo por parte del eurodiputado D. Alvise Pérez".

Sus ataques "personales, las amenazas públicas y privadas, y las campañas de desinformación contra nosotros —incluyendo acusaciones absurdas y fabricadas— no sólo carecen de verdad, sino que revelan un estilo profundamente antidemocrático e incompatible con una labor institucional seria".

Los dos aluden por primera vez a "las investigaciones judiciales abiertas contra el Sr. Pérez por presuntos delitos que incluyen corrupción, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental, y su confesión pública sobre la recepción de dinero en efectivo, nos obligan a marcar una frontera ética y política clara: ni compartimos sus métodos ni participamos de su entorno. Su entrada en el Parlamento Europeo no puede normalizar prácticas ajenas a la legalidad y al juego limpio democrático".

También se dirigieron a los 800.000 votantes que los auparon, y que "confiaron en una política diferente, honesta y al servicio de la gente corriente. A todos ellos les reiteramos que no vamos a ceder ante la intimidación ni el ruido. Seguiremos trabajando con rigor, entrega y transparencia, dando cuenta de nuestra actividad parlamentaria, fiscalmente responsables y con las manos limpias. No puede hablarse de regeneración mientras se acepta el matonismo, el chantaje o el dinero negro".

"Agresividad"

En privado y en este tiempo, advierten las fuentes consultadas, "ha habido una agresividad alta", y ha habido "momentos desagradables" entre Alvise Pérez, Diego Solier y Nora Junco. "No es que no hubiera debates entre ellos para ver qué votar o no, ni había siquiera sugerencias. Les obligaba a aceptar órdenes". La primera que incumplieron esas órdenes fue la de "salirse de los Conservadores y Reformistas Europeos".

"Los dos vienen del ámbito profesional privado, de grandes compañías. Los tuvieron que convencer para presentarse. Están acostumbrados a la burocracia y ya la controlaban. No es de recibo que tengan que llevar seguridad porque están recibiendo amenazas. Tienen hijos, saben sus direcciones".

Su trabajo, continúa la misma fuente, que pide anonimato, "es luchar por las cosas que interesan a España: la cuota de pesca, la DANA de Valencia. Son válidos, tenían inquietudes y vocación". Por eso, ahora "tienen la impresión de que se han equivocado con la compañía".

"Yo me presenté a las elecciones europeas porque solo me puede juzgar el Supremo", contó el presidente de SALF en uno de los podcast hace dos semanas. El Alto Tribunal tiene abiertas contra él tres causas, las tres, en un corto periodo de tiempo. En abril, al apreciar indicios de presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental porque el empresario Álvaro Romillo presuntamente entregó 100.000 euros al partido de Alvise en mayo de 2024.

La segunda, por los presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias al estimar que "son múltiples los indicios" que señalan que Alvise Pérez difundió en 2021 una prueba de la Covid-19 falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa. Por ello, hace un día el Supremo pidió al Parlamento Europeo que le levante la inmunidad.

La tercera ya la tenía abierta, en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, pero la ha asumido también el Tribunal Supremo, por un presunto delito de injurias contra la fiscal Susana Gisbert por haber escrito presuntamente en la red social Telegram "varios mensajes contra ella con su foto".

Acumula además dos condenas por vulnerar el honor de José Luis Ábalos. La primera, por 60.000 euros. La última, hace escasos días, por un tuit, otros 20.000. "Si te parece poco para haberle jodido la vida política a Ábalos, puedes colaborar donando", ha publicado Alvise en su Telegram. Alvise Pérez también ha pasado, en menos de un año, de subastar su sueldo a pedirle dinero a sus ardillas.