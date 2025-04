Las 'amistades peligrosas' de monseñor Bertomeu, el agente 007 del Vaticano: conflictos de interés y borrado de webs

El 19 de marzo, EL ESPAÑOL publicó un artículo sobre la estrecha relación entre Jordi Bertomeu, el '007' español del Vaticano contra los abusos sexuales, y Manel Riera, su mano derecha en Perú y quien fue investigado por presuntas irregularidades urbanísticas en Cataluña cuando militaba en Convergència i Unió (CiU).

Según esta investigación, Manel Riera, encargado de disolver varias organizaciones religiosas ligadas al Sodalicio de Vida Cristiana, no tenía más experiencia en el sector que la gestión de una empresa fantasma con falsos trabajadores generados por inteligencia artificial.

También estaba ligado a una opaca web llamada We are Free, que solicita donaciones para la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia.

Tras la publicación de la información, las repercusiones no tardaron en llegar, tanto en Perú como en el mundo católico.

La primera reacción fue la eliminación inmediata de todos los falsos trabajadores de la web de la empresa fantasma Company for the Protection of Minors and Vulnerable People Ltd, donde Manel Riera figura como CEO y único accionista en el registro comercial británico.

Ya no queda rastro de los 12 trabajadores inexistentes creados por inteligencia artificial, ni de los supuestos agentes comerciales que en realidad eran jugadores de balonmano. En cuánto a la página web de We are Free, ésta ha sido borrada.

Campaña a favor de Bertomeu

Además de esta repentina limpieza de pruebas, se desató una campaña mediática en defensa de Jordi Bertomeu. El medio católico progresista Religión Digital aseguró que existía "una campaña de desinformación" y acusó a diversos medios de ser "sicarios mediáticos" que participan en la viralización de "fake news" sobre Bertomeu.

El periodista independiente Pedro Salinas también se sumó a los ataques contra EL ESPAÑOL. En un video de dos horas publicado en YouTube, se refiere a este periódico como "esa cosa", denuncia unos ataques "travestidos en plan drag queen" y califica la investigación como una manipulación orquestada por "payasos".

Pedro Salinas en una intervención en su canal de YouTube

Pedro Salinas fue condenado en 2019 por "difamación agravada" tras declaraciones contra el arzobispo de Piura. Sus métodos han sido ampliamente documentados por el abogado peruano Percy García Cavero en el libro El caso Pedro Salinas en la Justicia del Perú, donde se detallan sus tácticas difamatorias y su falta de rigor periodístico.

Salinas, ex miembro del Sodalicio hace 40 años, es también uno de sus principales críticos y militantes por su disolución. Junto con la periodista Paola Ugaz, publicó el libro Mitad monjes, mitad soldados, en el que ataca a esta organización religiosa, y recientemente ha sacado otro libro sobre el mismo tema.

Paola Ugaz, colaboradora en La República, uno de los medios más influyentes de Perú, también ha desempeñado un papel clave en la cobertura del Sodalicio. Según un análisis de EL ESPAÑOL, este medio ha publicado 69 artículos sobre el tema entre marzo de 2024 y febrero de 2025, la gran mayoría abogando por la disolución de la organización.

Paola Ugaz no solo es una de las principales autoras de estos artículos, sino que, cuando no los firma, es citada como fuente principal por sus compañeros. La otra fuente recurrente en estos artículos es, nuevamente, Pedro Salinas.

La foto comprometedora

Tras la publicación de la investigación de EL ESPAÑOL, varias fuentes anónimas han revelado datos concretos sobre la cercanía entre Jordi Bertomeu y los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz. Este diario ha obtenido un documento gráfico que demuestra estos vínculos explícitos.

En la imagen se puede ver a Bertomeu en un evento privado junto a Paola Ugaz, Pedro Salinas, Elise Ann Allen, periodista del medio católico estadounidense Crux, John L. Allen, marido de Elise y fundador de Crux, y Renzo Orbegozo, antiguo miembro del Sodalicio.

Lo más llamativo son el lugar y la fecha: la fotografía fue tomada en la casa de la pareja Allen en Roma apenas un día después de la expulsión de varios miembros del Sodalicio de Vida Cristiana por orden del Vaticano.

La fotografía muestra un claro momento de celebración con lo que aparenta ser vino, en una gran complicidad entre los invitados.

La cercanía de Jordi Bertomeu con las voces más críticas del Sodalicio es evidente, pese a su papel encargado de una investigación por parte del Vaticano -una figura a medio camino entre un fiscal y un juez en el mundo civil-.

Su proximidad manifiesta con los militantes de la disolución, una de las partes involucradas en el caso, suscita interrogantes sobre la imparcialidad y calidad del proceso de disolución.

Estas dudas se intensifican con el involucramiento del investigado por corrupción Manel Riera como mano derecha, quien eliminó toda evidencia de los perfiles ficticios en su empresa tras la publicación de la información de este periódico.