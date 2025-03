La nueva vida de Raúl, de Los Mozos de Arousa, tras cobrar el premio de 2,6 millones: qué va a hacer con el dinero

Parece que fue ayer cuando Los Mozos de Arousa hacían historia en Reacción en cadena llevándose un premio de más de 2,6 millones de euros (2.630.177) a repartir entre los tres. No obstante, fue hace cuatro meses, concretamente el 25 de noviembre de 2024, el día que concluyó el exitoso paso de Borjamina, Raúl y Bruno por el concurso de Telecinco tras más de 400 participaciones y muchos récords.

Su marcha quedó empañada por la polémica con las Campanadas, ya que todo parecía que despedirían el año junto a Ion Aramendi en Mediaset, pero, al final, fue Blanca Romero la que se tomó las uvas junto al presentador donostiarra.

Con la perspectiva del tiempo, e intentando volver a la normalidad, Raúl Santamaría ha atendido a EL ESPAÑOL para contar cómo es su vida ahora. Tiene una cuenta corriente mucho más abultada que cuando empezó su participación en Reacción en cadena y una dedicación plena a la política dentro del engranaje del PP gallego.

Raúl Santamaría, de Los Mozos de Arousa.

Pese a que se llevaron más de 2,6 millones de euros y que le correspondía a cada uno de ellos un total de 876.725,6 euros, no ha sido esa la cifra que ha llegado a ingresar el programa en sus cuentas bancarias.

Y es que tanto Borjamina como Raúl y Bruno han tenido que cumplir sus obligaciones con la Agencia Tributaria, quedándoles un premio neto de casi medio millón de euros (464.665 euros). Cada uno lo ha invertido según ha considerado. Raúl recuerda que “ya había comprado un coche e invertido en vivienda sabiendo que teníamos ese dinero ganado”. “Pero me ha permitido plantearme cosas que con 26 años serían muy difíciles como invertir, ahorrar, independizarte y poder tener una tranquilidad económica”, ha añadido.

La fama televisiva

Estar más de un año colándose en los hogares de millones de espectadores que seguían cada tarde sus evoluciones en Reacción en cadena hizo que los tres gallegos alcanzaran una fama que ni se podían imaginar. Además, si a eso se le une que Raúl está muy presente en la vida política gallega por su participación en el Partido Popular, su fama subió como la espuma. El joven admite que su vida ha cambiado en algunos aspectos mucho y en otros, prácticamente nada, puesto que sigue haciendo las mismas cosas y sigue siendo como era antes.

“Es verdad que el programa hizo que fuera conocido, y eso supuso una responsabilidad mayor. También hizo que fuera una persona más comprometida con los demás y consiguió que tuviera más capacidad de trabajo en equipo”, comenta.

Ahora está muy centrado en la política, pero también, en su tiempo libre. Raúl juega al pádel, pasa tiempo con amigos, con la familia y también está pendiente de Arousa Moza, la asociación que dieron a conocer en su paso por el programa.

Raúl Santamaría y Borjamina, en la televisión.

Esa fama y reconocimiento ha hecho que algo sí cambie en su vida. Y es que algunas marcas o comercios le reclaman a él, a su hermano Borja, a Bruno o a los tres juntos para promocionar sus productos gracias a la gran visibilidad que lograron en su paso por el concurso de Mediaset. "Sí que hay marcas que nos contactan o que nos llaman para eventos, pregones... Ahora es más complicado porque estamos más con nuestras responsabilidades, cada uno tenemos nuestras obligaciones, entonces es más difícil. Pero intentamos ayudar siempre que podemos y si nos encaja a los tres la propuesta, pues lo valoramos", apunta el pequeño de los Santamaría.

Borrón y cuenta nueva

Raúl hace un balance muy bueno de su paso por Reacción en cadena, calificándola como una experiencia increíble que nunca va a olvidar. "Al final fue un año y medio en televisión y eso, quieras que no, son muchos recuerdos, momentos y emociones vividas", admite.

Pero… ¿Se le quedó mal sabor de boca por todo lo que pasó con su final? “Bueno, es cierto que el final fue todo muy rápido, con cosas muy raras. Entre las Campanadas, la salida del concurso y todas las cosas que fueron saliendo, hicieron que quizás no fuera el final que hubiera imaginado. Pero siempre me voy a quedar con todo lo positivo, que fue una experiencia maravillosa”, apunta el gallego.

El joven comparte con su hermano Borja y con su compañero Bruno una gran pasión por los concursos, no en vano ha participado en ¡Ahora caigo! de Antena 3 (donde Borjamina hizo historia); El Cazador y Bloqueados por el muro en La 1; o Alta Tensión en Telecinco; dejando la puerta abierta a una nueva participación: “Nunca se sabe, la verdad que me gustan mucho. Dado el momento, tendría que valorarlo y ver la compatibilidad con mi trabajo”.

Su faceta de actor

El año pasado, Netflix estrenó en junio la serie Clanes, una ficción que combinaba el thriller y el drama inspirándose en una historia real, protagonizada por Tamar Novas y Clara Lago. En el episodio cuarto de la serie (de los ocho que la componían) apareció un personaje que llamó la atención a los espectadores de la plataforma. Se trataba de Raúl Santamaría, miembro de Los Mozos de Arousa, que hacía un cameo junto al reparto juvenil de la serie.

En la escena se podía ver al pequeño de los Santamaría hablando en un grupo de jóvenes en el momento que una de ellas, María (Marta Costa), les dice que se va porque ha quedado con su novio Marco (Nuno Gallego), el ahijado del protagonista. "¿Ahora? Si acabamos de llegar", es la frase que decía el concursante en su aparición en la ficción de Netflix. De esa manera, el público descubrió una faceta más de Raúl, además de su vocación como profesor y la de político.

Raúl Santamaría.

"La experiencia me gustó mucho, pero me tuve que afeitar, algo que hacía mucho tiempo que no hacía. No obstante, no era la primera vez que participaba en una serie, en Vivir sin permiso hice de extra en alguna escena, pero sin que se me viera claramente y sin frase. En Clanes he dado un paso más al tener frase y saliendo en pantalla algo más. Ojalá haya más ocasiones", recuerda el gallego.

Además de la docencia, su faceta política o su afición por los concursos, el mundo de la interpretación atrae a Raúl: "La verdad que el mundo del cine o de la interpretación también me ha gustado mucho y sí que no me importaría hacer algo más de ese estilo más adelante".

La política, su otra pasión

Raúl siempre era de los primeros en el colegio e instituto que se apuntaba a los grupos de debate, y esa afición ha ido aumentando a lo largo de los años desembocando, poco a poco, en el mundo de la política.

El gallego fue en la lista del PP por Pontevedra a las elecciones del 18 de febrero de 2024, que lideró el presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, con el que compartió viajes y mítines a lo largo de toda Galicia. Tras el resultado en las elecciones autonómicas, y al estar el número siete en las listas, Raúl Santamaría logró un escaño en la abrumadora victoria del Partido Popular en Galicia.

Raúl Santamaría y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

"Por la asociación me gusta ser una persona bastante activa, que lucha por Vilagarcía de Arousa. En su momento, el alcalde lo sabía y a otro amigo y a mí nos comentó que en nuestra localidad, el Partido Popular no tenía un grupo de Nuevas Generaciones desde hacía años, y que por qué no nos animábamos. Le dimos unas vueltas y decidimos formarlo", recuerda Raúl.

En el año 2019 se celebraron las elecciones municipales y el que fue candidato le ofreció ir en las listas de número 12. A mitad de legislatura entró, con 21 años (cumplió los 22 a los dos meses de ocupar su cargo) como concejal en Vilagarcía. "Estuve como concejal dos años en la anterior legislatura y en esta última, en las elecciones de este año, pues volví a ir de número 6 en las elecciones municipales con el objetivo de luchar por Vilagarcía, por conseguir que sea una ciudad para que la juventud tenga más oportunidades", explica.

