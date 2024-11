Elisa Mouliaá se declara 'fan' de Irene Montero tras denunciar a Errejón: "Qué grande es y cuánto ha hecho por España"

Elisa Mouliaá ha expresado públicamente la admiración que siente hacia Irene Montero, la ex ministra de Igualdad, que este martes ha hecho la presentación de nuevo libro Algo habremos hecho, presentado este martes. "Qué grande es esta mujer y cuánto ha hecho por España. No me pierdo su libro", fue el comentario que la actriz colgó en la red social X. Un comentario que no se ha quedado sin las críticas de diferentes usuarios, entre ellos, la abogada penalista Paula Fraga.

Aun así Mouliaá se mantiene su defensa hacia la eurodiputada, ya que ella le apoya en sus conflictos judiciales contra el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, acusado de haber perpetrado presuntamente un acoso sexual sobre la denunciante en septiembre de 2021.

La abogada respondió al comentario de la actriz con uno más contundente, dándole dos consejos. "Como abogada penalista, no haga más declaraciones públicas sobre la denuncia interpuesta contra Errejón", fue el primero de ellos. "Como feminista, no se acerque a quien ha instrumentalizado y destrozado una causa legítima, ha aprobado leyes que vulneran los derechos de las mujeres e infancia y ha puesto a violadores en la calle. Piense en esas víctimas. Recuerde que se acerca al mismo tipo de gente que presuntamente la dañó. E infórmese", el segundo.

El comentario de la penalista no se quedó sin su respuesta por parte de la actriz. Mouliaá se pronunció aludiendo su derecho a "defenderse en cualquier momento", contra cualquiera que haya perpetrado un ataque contra ella. También menciona que no se tienen que ocultar de nada ni de nadie, y que siempre se muestra como siempre ha sido. "Yo no tengo ni bandos ni colores, solo amor y valores", resalta.

"En mi opinión, no debería haber partidos sino personas con propuestas y votos, asumiendo la verdadera democracia en forma piramidal y no en estructura invertida como es la actual", finaliza el comentario.

A través de la aplicación se inició una conversación de respuesta tras respuesta entre la aboga y la actriz. Fraga continuó reenmarcardo "el daño que Podemos le ha hecho al feminismo, en particular, y a España, en general". Aunque concluyó positivamente: "Por lo demás, le deseo que se rodee de quien la apoye genuinamente y se asesore con quien conozca debida y profundamente este tipo de procedimientos. Suerte y ánimo. Un abrazo".

La conversación termina con el enfado de Mouliaá, que lo refleja mediante unas preguntas. "¿Pero ustedes no han errado alguna vez? ¿En qué cabeza cabe que alguien feminista libere a violadores a propósito? Hecha la ley, hecha la trampa". Mouliaá y Fraga no han continuado con este debate, hasta ahora. Todavía se sigue pendiente de la evolución del proceso judicial contra Errejón, que continúa en paradero desconocido tras anunciar su retirada de la política.