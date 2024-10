Antonio José, el 'rey' murciano de El Limonar de Santomera: vende 665.000 toneladas de 'oro cítrico' por toda Europa

A Santomera la conocen más allá de las fronteras españolas como 'el limonar de Europa'. Todo ello, debido a que esta localidad murciana que iguala el tamaño de la Ciudad del Vaticano está repleta de campos de limoneros. Alguna de esas explanadas pertenecen a El Limonar de Santomera: una empresa que gestiona Antonio José Moreno García desde hace 26 años y que se cuelga la medalla de no tener competidores exportando su oro cítrico en el viejo continente.

Antonio José Moreno García es un economista, natural de la Huerta de Murcia, y acaba de cerrar una campaña histórica con cifras de récord, al haber aumentado la producción un 55%. Tal dato se ha traducido en una facturación de 58 millones de euros y provoca que al director general de esta cooperativa no le dé miedo reconocer a EL ESPAÑOL que en El Limonar de Santomera, en cuanto a producción de cítricos: "No tenemos competidor alguno en Europa".

Esta firma también produce naranjas, pomelos y mandarinas, pero los limones son su especialidad. "Hemos producido 1,6 millones de toneladas de cítricos en la última campaña 2023-2024 y hemos alcanzado las 665.000 toneladas de exportación". Las buenas cifras también han favorecido que el Limonar de Santomera incremente su plantilla de 400 a 600 empleados durante la última campaña.

Esta empresa se ha consolidado como una de las principales comercializadoras de 'oro cítrico' a nivel mundial por su arraigo local y producción sostenible. Tanto es así que contribuye a promocionar por toda Europa el nombre de Santomera: un municipio murciano con 16.245 habitantes -según el INE- y que limita con Alicante.

La empresa, gracias a los buenos resultados cosechados en su última campaña, ha podido aumentar en un 25% sus hectáreas de cultivo hasta las 1.300, de las que 600 se destinan al cultivo del limón convencional. Este dato es especialmente significativo, sobre todo, teniendo en cuenta que la superficie de Santomera es de unas 4.420 hectáreas, lo que supone que la compañía reparte sus cultivos de cítricos en casi un 30% del término municipal donde se asienta.

Un plano de los cultivos de Limonar de Santomera. Limonar de Santomera

- ¿Qué tienen sus productos que los hace tan buenos?

- Antonio José Moreno: Nosotros entendemos la agricultura desde el amor por la tierra, el respeto al producto y el cuidado de las personas. Representamos a todos nuestros socios agricultores, y por eso, apostamos por una producción totalmente propia.

- ¿Qué variedades de limón cultivan?

- Además del limón fino y el verna, que son los más comunes, también recogemos las variedades limón eureka y limón rosa. Aparte de eso, trabajamos con diversas variedades de naranjas y mandarinas, además de pomelo, lima y kumquat.

Pero el camino hasta el éxito no ha sido algo inmediato. La empresa nació en 1982, fruto de la iniciativa de once valientes agricultores que ante la dificultad de comercializar sus cosechas, lo que les generó problemas económicos, no se vinieron abajo y crearon una empresa cooperativa: El Limonar de Santomera.

"Ellos pensaban que esta idea les permitiría controlar tanto la producción como la comercialización, generando al mismo tiempo un arraigo social y económico en el entorno de la población", según narra su director general. Una vez nace la empresa, el crecimiento de la cooperativa fue lento, pero sostenido en el tiempo.

Antonio José Moreno se unió a la entidad ocho años después, en 1994, tras haber completado su Máster en Dirección y Administración de Empresas. De esta manera, ha sido testigo de cómo a lo largo de los años se han ido sumando agricultores, hasta alcanzar los 330 socios que tiene en la actualidad El Limonar de Santomera.

Varias trabajadoras comprueban limones recién recogidos en las instalaciones de Limonar de Santomera. Cedida

A partir de 2009, bajo la dirección de Antonio, la cooperativa adopta la decisión que él mismo califica como "la más importante de su historia": crear la sección ecológica. El empresario explica que esta categoría de productos ecológicos es la que les ha permitido posicionarse en el extranjero.

Aunque curiosamente, la buena acogida de los productos ecológicos en otros países no se ha repetido en el mercado patrio. "Las ventas de estos productos en el mercado español son muy limitadas debido a debido a la variable precio y a la menor conciencia del consumidor sobre este tipo de producto", según reflexiona este experimentado economista.

Pese a ello, Antonio señala que la compañía continúa trabajando para "seguir siendo pionera" en la producción de cítricos ecológicos. En la última campaña, se produjeron 23.000 toneladas ecológicas y ya representan el 40% de la producción total.

- ¿Qué hace que el cultivo de sus limones ecológicos sea más sostenible?

- Antonio José Moreno: Utilizamos controles de plagas biológicos y tratamientos naturales que garantizan que todo el proceso sea ecológico, desde que se planta el limonero hasta que se recoge y exporta. Nuestros técnicos supervisan todo el proceso productivo.

Tres empleados en la cadena de producción de Limonar de Santomera. Cedida

- ¿Qué opina del estado actual del sector agroalimentario?

- Se trata de un sector estratégico. España es el cuarto país exportador de productos agroalimentarios de la Unión Europea con una contribución al PIB cercana al 9% en 2023. Además, es el primer país en exportación de cítricos en todas sus variedades.

Dada esta relevancia, tanto las autoridades comunitarias como las nacionales deben adoptar las medidas necesarias para preservar la estructura global del sector agro, protegiendo y priorizando la producción propia, vigilando las importaciones extracomunitarias mediante la implantación de cláusulas espejo, y asegurando la disponibilidad de agua de riego y el control de plagas mediante la disponibilidad de los productos fitosanitarios necesarios.

A la espera de que Bruselas acabe con los vaivenes del sector, aquella cooperativa que impulsaron once agricultores, trabaja para pulverizar sus cifras campaña tras campaña. En la última, sus ventas en el extranjero se han disparado, con un incremento del 142% en Alemania, del 70% en los Países Bajos y del 24% en Francia. Los limones santomeranos llegan a más de 20 países, algunos de ellos tan lejanos como Malasia, Sudáfrica, Argentina o Canadá.

Eso no significa que esta cooperativa se centre solo en los clientes alejados de nuestras fronteras, ya que su penetración en el mercado español también ha aumentado un 37%, según los últimos datos divulgados por El Limonar de Santomera.

-¿Aspiran a conseguir la denominación de origen del limón de Santomera?

-Antonio José Moreno: No es nuestra pretensión, porque para eso ya está el reconocimiento internacional del Limón de España. Nuestra intención es dar a conocer e identificar Santomera con el limón, ya que sus campos y su huerta siempre se han caracterizado por la omnipresente presencia de plantaciones de limoneros, actualizando el famoso eslogan de la población conocida como 'El limonar de Europa'. De ahí el nombre de nuestra empresa.

Los limones son para la Región de Murcia lo que el oro para los mineros o el aceite para los andaluces. Cada campaña, esta comunidad autónoma destina 25.434 hectáreas al cultivo de cítricos -según una fuente de la Consejería de Agricultura-.

Un montón de limones de Limonar de Santomera. Cedida

Además, Murcia es la segunda comunidad autónoma que más limón consume de toda España: una media de 2,21 kilos al año, por persona. Un dato que solo supera Navarra, con 2,51 kilos anuales -según un informe de Statista-. En el plano internacional, el citado informe sitúa a España en el primer lugar como productor de cítricos de la Unión Europea (UE) y sexto del mundo, siendo el valor medio de la producción exportada "de 3.100 millones de euros por campaña".

Dentro de este crecimiento, Antonio José Moreno García subraya que en El Limonar de Santomera: "Nos hemos convertido en la primera cooperativa de España productora y comercializadora de limón tanto convencional como ecológico".

-¿Cuáles son las ventajas de consumir limón?

-Antonio José Moreno: Estamos ante un cítrico de alto valor nutricional que ayuda a mantener una alimentación saludable. Entre sus propiedades, destaca su escaso valor calórico, su riqueza en fibra, vitamina C y potasio, en ácidos orgánicos como el ácido cítrico, acético y fórmico. Además de la presencia de fitonutrientes, como los limonoides y flavonoides, y ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y contribuye a la mejora de la función circulatoria.