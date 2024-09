Paola Bautista, asesora de María Corina Machado: "Hubo una negociación para aliviar la carga a Nicolás Maduro"

Después de tres citaciones de la justicia chavista y una orden de detención, Edmundo González Urrutia ha abandonado el país menos de un mes y medio después de la cita con las urnas. En mitad de un clima de incertidumbre marcado por el resultado electoral, y a petición del líder opositor, España le ha concedido asilo político. Con su salida del país, María Corina Machado, inhabilitada previamente para presentarse a las elecciones, se quedó como única figura de oposición a Nicolás Maduro. En el capítulo de hoy abordamos qué pasos próximos dará la oposición en Venezuela e intentamos averiguar cómo se fraguó el pacto que sacó a Edmundo González del país, qué papel tuvo España.



El pódcast En la Sabana entrevista a Paola Bautista de Alemán. La vicepresidenta de formación y programas de Primero de Justicia forma parte del núcleo de confianza de Corina Machado. La asesora valora la decisión de Edmundo González como “un golpe para el país” y asume que a la oposición, a partir de ahora, le toca “reinventarse”. Sobre el futuro de la oposición, asegura que “solo María Corina Machado sabe los pasos que va a dar”, pero insiste en su claro liderazgo.



Aunque José Manuel Albares, ministro de Exteriores, haya afirmado que no ha habido “ningún tipo de negociación” con Venezuela, De Alemán cree que, en mitad de la opacidad del proceso, hay que usar el sentido común. “Es evidente que hubo una negociación que no fue para avanzar en términos democratizadores, sino para aliviar la carga a Nicolás Maduro”, destaca. Cree que la figura de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido clave en el exilio de Edmundo González. "Vemos el mismo comportamiento cada vez que Nicolás Maduro enfrenta una coyuntura crítica en donde está en riesgo el poder. "Llega Rodríguez Zapatero con su tabla de salvación", lamenta.“Es decepcionante que una persona que se dice demócrata sirva a intereses represivos, opresores y dictatoriales como el de Nicolás Maduro”, aclara.



En cambio, la asesora de María Corina Machado valora positivamente la implicación de Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad de la UE. “Se trata de una condena muy clara”. Sobre su futuro político, la asesora de María Corina no se plantea salir de su país. "Hasta que uno aprende a amar mucho más a su país y que crezca en el corazón esa sensación de que no puedes vivir lejos". Y por eso yo creo que el exilio es tan duro, porque el exilio nunca es voluntario. Por más que te den un salvoconducto o te venga a buscar el avión de un país amigo, el exilio siempre es doloroso.