Guadalupe es la persona que más sabe de becas en España: te ayuda a conseguir una por 65 euros

La vida de Guadalupe ha estado ligada, desde muy pequeña, a viajar al extranjero. Argentina de nacimiento, Guada, como se hace llamar en sus redes sociales, emigró a España con tan solo 7 años y desarrolló un interés por vivir en otros países. Esto llegó primero a través de un Erasmus en Bélgica y luego con la beca que le cambiaría la vida: una beca Fulbright para estudiar en Nueva York.

"Quería seguir estudiando en el extranjero después de la carrera pero mis padres no me lo podían pagar", cuenta Guadalupe a EL ESPAÑOL. Fue a partir de descubrir la beca Fulbright que cambió totalmente su perspectiva. La joven por su desconocimiento en relación al procedimiento para aplicar hizo que mientras aplicaba, se replantease la manera que se perciben las becas en España. "Cómo se hacía el papeleo, la carta de recomendación…nadie me había enseñado cómo se hacía eso. Era todo un mundo del que no tenemos conocimiento", apunta Guadalupe.

Guada resaltó que, una vez fue seleccionada, la beca Fulbright le abrió un mundo de posibilidades. "Pasé de que mis padres no se pudiesen permitir pagarme un máster en Madrid a que esta beca me diese la oportunidad de estudiar en Nueva York con todo pagado", cuenta la joven.

Además de su experiencia Fulbright, Guadalupe hizo las prácticas en el departamento de comunicación del Consejo de la Unión Europea donde asegura que le "ayudó a validar" la idea que tenía de que había más oportunidades para estudiar, trabajar o hacer prácticas en el extranjero a parte del Erasmus. "No hay que ser un genio para llegar a esas prácticas pero hay que saber que estas becas existen y por eso me puse a fondo con este proyecto, era muy competitivo", rememora Guada.

La academia

Tras su paso por la beca Fulbright y sus prácticas en las Naciones Unidas y la BBC en Nueva York, Guadalupe trabajó durante cuatro años como manager global de marketing a la vez que compartía en redes su experiencia aplicando en becas y estudiando y trabajando en el extranjero. Sin embargo, este año ha decidido dejar su trabajo para empezar su proyecto individual y centrarse en divulgar sobre becas.

La joven ha fundado su propia academia online conocida como The Backstory donde tiene 200 alumnos y enseña a través de cursos y enciclopedias de pago qué becas se adaptan mejor a cada persona así como a ofrecer asesoría sobre los procedimientos para aplicar. A través de sus diferentes redes sociales suma la cifra de 250.000 seguidores y acepta con honores el calificativo de "la persona que más sabe de becas en España". "Me gusta verlo como el mentor que me habría encantado tener para saber cómo podía estudiar en el extranjero, sin importar el país porque hay un montón para elegir", asegura Guadalupe.

The Backstory, además de ofrecer recursos gratuitos, su web presenta tres opciones para fomar sobre becas: por 94 euros el curso completo donde enseña cómo encontrar la beca perfecta y aplicar; por 65 euros donde explica cómo y dónde estudiar en Estados Unidos; y por 41 euros una enciclopedia con las 100 mejores becas para españoles y latinoamericanos.

Su trabajo le ha conseguido una nominación en los Premios EDE organizados por la Asociación de Educadores Digitales de España en la categoría de Desarrollo Profesional, donde el próximo mes de octubre descubrirá si se alza con el galardón. Guada no dudo en reconocer su admiración por la existencia de estos premios y como cada vez se da más visibilidad "no solo a los creadores de contenido en general sino a aquellos creadores de nicho que se dedican a ramas como la educación".

Desinterés social

"Creo que la principal razón de que exista esta ignorancia con las becas es que es un tema muy aburrido. Hay que meterse a un montón de páginas y es muy fácil de entrada frustrarse y elegir cualquier máster", afirma Guadalupe. Lo cierto es que, según un estudio realizado por el Ministerio de Universidades en el curso 2020-2021, se ofrecieron hasta 721 becas para alumnos de Grado y Máster. Sin embargo, gran parte de los alumnos ignoran aplicar a las diferentes becas que se ofrecen, especialmente a aquellas que ofrecen estudiar en el extranjero.

Guadalupe defiende que hay becas de todo tipo para estudiar en cualquier país esperando "allí fuera" y solo hay que prepararse con tiempo. "Una vez llegó una chica diciéndome que quería irse a estudiar a Japón en un mes y con una beca, eso no es posible. Hay que prepararlo con antelación", cuenta la joven. No obstante, Guada sí que considera que optar por una beca en España es bastante accesible, especialmente dentro de la Unión Europea: "Muchos terminan la carrera y no saben qué camino seguir pero hay muchas becas esperando y al alcance de todos, ya sea para máster, voluntariado o prácticas".

Guadalupe graduada. Cedida

Además, Guadalupe también atribuye que otra de las causas de ese desinterés por las becas tiene un factor socioeconómico. "Cuando vamos a un colegio público o la universidad pública no solemos movernos en ese entorno que sabe de las becas que, por ejemplo, ofrecen estudiar en EEUU u otros países del extranjero con todo pagado", asegura Guada. La joven afirma que muchas veces la información de la existencia de las becas se transmite de boca a boca, pero "si no conoces a nadie te pierdes todo eso".

Educación en España

Más allá de su especial interés por estudiar en el extranjero, Guadalupe tiene principalmente elogios con el sistema educativo español: "Nos infravaloramos un montón frente a los estadounidenses o japoneses, por ejemplo, pero cuando un español trabaja en el extranjero está altamente capacitado, muchas veces incluso más que otros países".

No obstante, tiene un pero para el sistema: su método para memorizar sin desarrollar un pensamiento crítico. "A diferencia de otros países, no se nos enseña a vendernos a nosotros mismos y por eso lo que sabemos no nos sirve para aplicar a becas u obtener trabajos en el extranjero que al final consiste en eso, en saber vendernos", apunta Guadalupe. También personalmente cree que hace falta trabajar más "la parte práctica" de las carreras: "Yo he estudiado publicidad y creo que debería haber sido menos teórica y más práctica".