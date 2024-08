"Entraron en casa y se llevaron a mi hijo": terror entre los desaparecidos por ir contra Maduro

No sé sabe cuántos desaparecidos hay ni en qué situación están, pero sí que la mayoría, con suerte, aparecen en la cárcel. Coincide que todos (o casi todos) han protestado contra Maduro o han votado a la oposición en las elecciones, y que todos, una vez detenidos son obligados a gritar, en fila y al entrar en la cárcel, “Chávez vive y la patria sigue”. Los acusan de terrorismo y los ponen a hacer trabajos forzados.

“Tenemos a más de 1.200 capturados y vamos a agarrar a 1.000 más (...) Estoy preparando dos cárceles que debo tener listas en quince días. Tocorón y Tocuyito, dos cárceles de máxima seguridad”, ha anunciado Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, este viernes en una rueda de prensa.

Esas más de 1.200 personas detenidas son el resultado de las 564 protestas que se han realizado en Venezuela en los últimos días, según el Observatorio de Conflictos.

Desaparecidos tras las protestas contra Maduro.

Sin embargo, van más de seis días y el CNE (Centro Nacional Electoral) todavía no muestra las pruebas que avalen el resultado electoral que le dio al país. Según su presidente, Elvis Amoroso, se debe a un ataque cibernético.

Cárceles ante solicitud de actas

Aragua y Carabobo son los estados más importantes del centro de Venezuela. El primero tiene cuarteles de las cuatro fuerzas militares del país, el segundo: el mayor asentamiento industrial fuera de Caracas. Ambas entidades tienen un clima similar: caluroso y húmedo. Justamente en esos estados Nicolás Maduro ha decidido construir dos nuevas cárceles donde meter a las “bandas de nueva generación que están involucradas en las guarimbas (protestas)”.

La acción es contradictoria a lo que espera la comunidad internacional y la población venezolana. “Muestren las actas”, es el clamor popular en el país. Colombia, México y Brasil piden, además, “evitar escaladas en los actos violentos”.

Edmundo González Urrutia, candidato opositor, está de bajo perfil pero presente en redes sociales. En cadena nacional ha recibido amenazas de cárcel. La titularidad de las decisiones políticas de la oposición la tiene María Corina Machado, quien llamó a una concentración este sábado en Caracas y en todas las ciudades del país.

Mientras se mueve el tablero político, la gente sufre sus propias consecuencias.

Según la ONG Foro Penal, que trabaja para asistir a las víctimas del conflicto, ya identificaron a más de 711 personas que están detenidas de entre las más de 1.000 que anunció Maduro. Los lugares a donde los han llevado van desde fuertes militares hasta sedes policiales con presos comunes. Allí se escribe otra parte de la historia.

La incertidumbre

Menores de edad, mujeres y principalmente hombres jóvenes están detenidos o desaparecidos. Además, hay 11 fallecidos, en todo el país, según contabiliza el Foro Penal como saldo de las protestas.

“Por favor, ayúdenme a difundir. Mi hermano está desaparecido desde el martes 30 de julio. No sabemos dónde está, ayúdennos”, publicó una joven en su estado de WhatsApp.

Detenidos tras las protestas contra Maduro. Reuters

A los desaparecidos los buscan sus familiares en redes sociales difundiendo una imagen con su rostro, nombre completo, carné de identidad y la última vez que lo vieron. Lo hacen al mismo tiempo que recorren las calles de sus ciudades visitando diferentes centros de reclusión para saber si logran dar con su paradero. En algunos no les dan respuesta, en otros les certifican que está ahí su familiar.

Caracas tiene 111 detenidos identificados, según el Foro Penal. Es la ciudad con más detenciones. En “Zona 7”, uno de los centros de reclusión donde hay al menos 170 reclusos, miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le entregaron a los familiares una lista impresa con 75 nombres completos de las personas que están ahí recluidas. 11 de ellos menores de edad.

“Mi hijo tiene 17 años y tiene una condición: él no estaba protestando. Llegaron unos funcionarios a mi casa a las nueve de la noche, cuando se estaba bañando y se lo llevaron”, contó Andrea Gutiérrez, madre de la víctima, quien pidió no publicar su nombre.

Este caso y el de un joven de 20 años -entre otros- ocurrieron en el urbanismo popular Cacique Tiuna, construido por el expresidente Hugo Chávez en 2009. La gran mayoría de los detenidos y sus familiares provienen de zonas humildes de la capital. Zonas donde históricamente ganó el chavismo y esta vez fueron los primeros en salir a las calles a protestar contra el resultado dado por el CNE.

Detenidos sin protestar

La esposa del muchacho de 20 años contó que se lo llevaron detenido arbitrariamente, sin ninguna razón. “Él estaba fuera de la casa. Arrancó a correr cuando vio que lo empezaron a perseguir los policías. Yo me metí en el medio cuando le caían a golpe. Lo golpearon en la cabeza, eso fue horrible”, dijo entre lágrimas la joven esposa.

Varios de los detenidos, según sus familiares, eran personas que no estaban protestando. En medio de una larga fila bajo el sol, en las afueras del centro de reclusión “Zona 7”, los parientes de los detenidos llevaban agua y viandas de comida para sus hijos, esposos o nietos.

“Mi hijo no votó. Mi hijo se acaba de graduar del sexto año. No puede ser. Ahorita viene su graduación pero me lo metieron aquí (...) Él salió a comprar un refresco para su papá. Ahí no había guarimba, no había nada (...) No he podido hablar con él desde el martes”, denuncia Yulitza Mijares.

Después de la última concentración que convocaron María Corina Machado y Edmundo González al este de la ciudad el martes 28 de julio, la PNB detuvo a otros tantos en los alrededores de un reconocido centro comercial.

Protestas contra Maduro. Reuters

“Mi hijo estaba trabajando ahí, tiene 24 años. Cuando vio la situación de represión cercana cerró el taller mecánico, agarró su moto y se fue. Él no estaba protestando. Pero lo agarraron entre varios PNB y se lo llevaron. Cómo lo van a acusar de terrorista si es un estudiante de Ingeniería Mecánica”, cuenta una madre de uno de los detenidos.

En medio de las diferentes historias, todos tienen algo en común: a ninguno les permitieron presentar un abogado de confianza y ejercer su derecho a la defensa como lo indica la ley. Sin embargo, a algunos de los menores de edad les permitieron ver a sus familiares.

“Mi hijo ni tiene la edad para votar. Acaba de cumplir hace una semana la mayoría de edad. Él por la situación y los resultados (electorales) sí salió con sus amigos a protestar en Catia (zona popular caraqueña). Pero eso es un derecho. Ese muchacho es bueno. Si apenas cuando lo regaño se pone a llorar. Ahora lo acusan de terrorista. Sin pruebas, sin nada”, comentó un padre entre lágrimas y frustración.

Stefanía Migliorini, abogada del Foro Penal, aseguró que dentro de las distintas historias de las más de 700 personas que tienen identificadas como detenidas, a todas las presentaron en tribunales de terrorismo. Los delitos: instigación al odio, traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir. Cargos con pena de 10 hasta 30 años.

La velocidad judicial

A cientos de jóvenes los presentaron a través de Zoom, desde las prisiones. “Los presentan sin abogado, los procesan de una vez y los mandan a la cárcel de Yare 3”, aseguraron defensores privados.

Este centro de reclusión queda en el estado Miranda, al noreste de Venezuela en los Valles del Tuy. Yare, una población conocida internacionalmente por sus diablos danzantes de Corpus Christi, ahora es el destino de los procesados.

En Yare hay reclusos comunes. Hay hacinamiento. Es un complejo penitenciario con tres módulos y en diversas ocasiones ha habido fuga de presos y alzamientos.

“Verificamos en la cárcel de Yare 3 el traslado desde Zona 7 de 75 detenidos por situación postelectoral que quedaron privadas de libertad y engrosan el número de presos políticos”, aseguró Miguel Forero, abogado de Foro Penal.

Para el 16 de julio de este año Venezuela tenía 301 presos políticos: 102 son arrestos hechos en 2024 y están relacionados con el equipo o las giras de María Corina Machado y el candidato, Edmundo González.

Sin embargo, se espera que esa cifra aumente con los últimos acontecimientos.

“A diferencia de otras protestas como 2014 o 2017 dejaban entrar a los abogados, pero en esta oportunidad no es así”, aseguró Stefanía Migliorini, del Foro Penal, quien recordó que en medio de estos arrestos la protesta es libre y legal, según la Constitución".

Mientras tanto, familiares lloran preocupados porque no saben cómo ni cuándo volverán a ver a los suyos. La desesperación, la tristeza e incertidumbre los embarga.

“No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, dijo entre llanto el padre de un adolescente que ahora está detenido y esperaba ansioso la entrega de su título de bachiller.