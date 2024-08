El orgullo abstemio de Amalia, Aitana y el 25% de los jóvenes, cifra récord: "¿Aburrida yo? Para nada"

Según la encuesta que elabora bienalmente el Ministerio de Sanidad (conocida como ESTUDES), el 76,6% de los estudiantes entre 14 y 18 años reconoció haber consumido bebidas alcohólicas alguna vez en su vida. Un porcentaje muy similar al que se registró el año pasado, con un 75,9%.

Aunque desde hace ocho años casi un 25% de los encuestados se declara abstemio, el Gobierno pretende atajar esta problemática con el anteproyecto de ley para prevenir y reducir el consumo de alcohol entre los menores que ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

Ver a jóvenes con una copa en una discoteca o una cerveza en una terraza es algo muy normalizado en la sociedad. También está el grupo que algún momento tuvo contacto con el alcohol y por una mala experiencia se han declarado abstemios felices como Amalia y Aitana que tienen 22 años.

Es el caso de Amalia, es natural de Gran Canaria y cuenta a EL ESPAÑOL que a los 16 años acudió a una fiesta de fin de año, bebió un poco y le sentó mal. Gracias a esa experiencia, se dio cuenta de que lo pasaba bien sin necesidad de ingerir alcohol. "¿Aburrida yo?, para nada, refiere.

Siempre a su alrededor hay personas que le ofrecen tomar algo de alcohol, y ella les dice que no le apetece. "A mí me da igual, porque soy una persona segura de sí. Otros por presión acaban aceptando. Los que me conocen saben que soy extrovertida sin alcohol", explica Amalia.

Amalia en una terraza disfrutando de una bebida. Cedida

En el ámbito familiar, Amalia señala que: "Mis primos se sorprenden que en una reunión dure hasta las seis de la mañana sin una gota de alcohol. Es que ni para brindar, por más que me lo sirvan. Está supernormalizado beber en la sociedad, que si te haces mayor de edad tienes que ingerir alcohol".

Amalia está a punto de terminar un doble grado de ADE (Administración y Dirección de Empresas) y Turismo. Está enfocada en sus estudios, pero siempre se da tiempo de divertirse con los suyos. "Así me digan que soy aburrida quiero que me entiendan", refiere.

La ministra de Sanidad Mónica García en la presentación de su anteproyecto señaló que: "No existe cantidad de consumo de alcohol que no tenga riesgo; no existe la dosis buena y mucho menos para los menores".

Un 75,9% de los estudiantes de entre 14 y 18 años reconoce haber consumido alcohol alguna vez en su vida. EFE

Otra joven con la que conversó este periódico es Aitana, tiene 22 años, natural de Vigo y explica que los estudiantes en el instituto sobre todo, cuando alguien no sale de fiesta, se preguntan el porqué y presionan un poco, pero ella de forma personal decidió que no quería frecuentar esos lugares.

"Si frecuentas esos lugares de diversión y bebes más de la cuenta, puedes perder la claridad mental y tomes decisiones que después te arrepientas, porque no estabas plenamente consciente de todo, o al día siguiente te olvidas de todo lo que ha pasado y eso para mí no es divertido", manifiesta Aitana.

¿Este fin de semana que vas a hacer?, que nos vamos a reunir. Vente de fiesta con nosotros. Es una de las propuestas que recibía Aitana. O a la vuelta del fin de semana le enseñaban fotos de sus amigos en la discoteca, donde veía a alguno bebiendo en exceso. "A mí no me llamaba la atención y nunca quise ir", refiere.

Aitana tiene su grupo de amigos con los que sale a cenar y si en alguna ocasión probó algo fue una sangría con 19 años y un tinto de verano con 21. "Me guío por los consejos que da la Biblia sobre los excesos del alcohol y he comprobado que puedo ser feliz y pasármelo bien así", señala.

"Si alguien bebe más de lo que su cuerpo le permite, se expone a que le ocurra cualquier cosa, se expone al peligro. El alcohol puede hacer que te desinhibas y no controles tu comportamiento. Ha visto a sus amigos, potando, que lo pasaban tan mal a veces con la resaca", explica Aitana.

"Alguna vez me sentí rechazada porque al final, en la sociedad, cuando no haces lo mismo que la mayoría, te acaban tachando por no ser como los demás. Si en algún momento me han dicho que soy aburrida, les digo que 'para nada'.

La joven considera que no se debe forzar a nadie a beber, es una elección personal y todos tienen derecho de tomar sus propias decisiones que se espera sean respetados por los demás. Aitana vive con sus padres y su hermano pequeño. Estudia una FP de Comercio Internacional.

Abstemio 100%

Alguien que confiesa con orgullo que jamás ha bebido una gota de alcohol y se declara abstemio 100% es Javier Gallardo, de 25 años, con 551.000 seguidores en Instagram. Es escritor, influencer, amante de la vida sana.

Javier contó en un pódcast que le gusta salir de fiesta y nota que a partir de las cinco de la mañana ya es complicado seguir bailando porque la gente se pone un poco pesada. "Me gusta bailar hasta tirarme al suelo y de hecho la gente piensa que soy el que más ha bebido".

Otra joven influencer es Cris Blanco, que en su cuenta de TikTok con 3.9 millones de seguidores, declaró en una publicación que no le ha gustado beber alcohol, ni en discotecas, ni bares, ni en ningún lugar.

"Mis amigas me decían... ¿pero tú no bebes, estás enferma, eres deportista?, y mi respuesta era que simplemente no me gusta beber y eso les hacía una especie de 'corto circuito', porque a la gente le cuesta mucho entender que no siempre tienes que hacer lo que todo el mundo dice".

También le han hecho bromas a Cris como: "Uy no tendríamos que haberla invitado, no sé si me fío de ésta". Ella confiesa que se reía pero no dejaba de afectarle un poco y no ha cedido a la presión social.

"No hay que hacer cosas solo para que no te vean raro. Si no les gusta, que se piren". refiere Cris en su cuenta de TikTok.