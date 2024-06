Prohibir el voto femenino hasta la menopausia u otro muro de Berlín: las ideas más excéntricas para el 9-J

El Partido del Pollo Malvado, la legalización de la violencia machista en el ámbito familiar, el Partido del Perro de Dos Colas o que los hombres bajitos tengan peores trabajos. Más allá de las formaciones políticas tradicionales, son cada día más los partidos y las propuestas excéntricas que se presentan a las elecciones europeas.

El formato de los comicios del Parlamento Europeo, con circunscripción única en muchos estados, la ausencia de barrera electoral en algunos, la baja participación y la idea de que son unas elecciones poco importantes han llevado a las elecciones europeas a convertirse en un terreno abandonado donde todo vale.

Con motivo de su celebración entre los días 6 y 9 de junio, son muchos los partidos y propuestas que se han presentado y que se salen 'de la norma'. El caso más cercano en España sería la formación Se Acabó la Fiesta, liderada por el que se define como analista y consultor político, Alvise Pérez. Pero no es el único. Fuera de nuestras fronteras, se cuentan por decenas las 'locuras' que ya tienen un hueco en el mundo de la política europea.

Propuestas y partidos descabellados de los que aún está por ver el número de votos que consiguen, pero cuyos candidatos, en caso de ser elegidos, optarán a un salario de 120.000 euros brutos al año. A enero de 2024, una persona con condición de eurodiputada cobra en torno a 10.000 euros brutos al mes, lo cual asciende a más de 15.000 en concepto de asignación más dietas.

Legalizar la violencia machista

En sintonía con la ideología ultraconservadora y populista del actual presidente de la República de Polonia, Andrzej Duda, el político de extrema derecha Janusz Korwin-Mikke, del mismo país, se presenta de nuevo a las elecciones europeas con un programa cuyo máximo protagonista es el machismo.

El partido ultraderechista KORWiN, nombre que proviene de su propio dirigente, que ya fue miembro del Parlamento Europeo entre 2014 y 2018, tiene entre sus propuestas la legalización de la violencia machista en el ámbito familiar, pues defiende los castigos físicos de maridos a esposas, pero también de padres a hijos.

En la misma línea, pretende destinar un salario menor a las mujeres, a las que considera menos inteligentes y, también, menos válidas en cuanto a su voto, ya que opina que solo deberían poder votar "cuando les llegue la menopausia". Para los hombres también hay sorpresa, esta vez para los bajitos. El partido quiere reservar los peores trabajos para los varones de menor estatura.

Por si esto parecía poco, Korwin también reniega de la existencia del Holocausto. Además, simpatiza con la política de expansionismo rusa, que aboga por la recuperación de todos los territorios que formaron parte de la 'Gran Rusia'.

Curar el envejecimiento

En Alemania hay un partido que se muestra favorable, de cara a estas elecciones, a curar el envejecimiento. Esta es la propuesta del Partido para la Investigación Médica Convencional del Rejuvenecimiento, que afirma que "el envejecimiento pronto será curable". Se trata de una formación política monotema, fundada en el año 2015 con el objetivo de acelerar el desarrollo de medicamentos efectivos para contrarrestar enfermedades relacionadas con la edad.

Se ha presentado ya a varios procesos electorales, tanto federales como europeos. Se presentó por primera vez a las elecciones estatales de Berlín, en el año 2016, logrando su resultado más importante con un 0,5% de los votos. En las últimas elecciones al Parlamento Europeo en 2019 obtuvo más de 70.000 votos, pero fue solo un 0,2% que no le otorgó ningún escaño.

Pero no es la única curiosidad que proviene este año del país germano. Existen casos como el del partido Die Partei, fundado en 2004 por editores de una revista satírica alemana. Su cabeza de lista, el cómico, periodista y político Martín Sonneborn, diputado del Parlamento Europeo desde 2014, defiende propuestas como la de reconstruir el muro de Berlín para la vuelta de "los dos Estados alemanes".

Esta no es ni de lejos la más extravagante ocurrencia de Sonneborn, que propone, entre otras cosas, limitar los precios de las cervezas y los kebabs, vincular los salarios de los gerentes con la talla de sujetador, dejar de testar en animales para hacerlo en atletas de alto nivel, dejar la atención médica en el campo en manos de los veterinarios o pedir a los tribunales alemanes que reconozcan la justificación "fue Putin" para eximir al acusado de cualquier responsabilidad.

Pollos malvados contra políticos

"¿El pollo sabe bien para todos?", es lo que versa uno de los carteles de la propaganda electoral del partido sueco Ond Kyckling Partiet (traducido al español como el Partido del Pollo Malvado). Fue fundado, aunque parezca evidente, como una broma, tal y como explica Svante Strokirk, su creador.

Este partido nació con el objetivo de demostrar lo fácil que era registrarse formalmente como candidato, y ahora se presenta a las elecciones europeas con un programa de cuatro puntos en el que pide más libertad para los usuarios de Internet y la flexibilización en el uso de los contenidos digitales protegidos con derechos de autor.

Strokirk espera conseguir más de 100 votos. Esto supondría un incremento sustancial respecto de su último resultado electoral, que fue de 39 votos en las últimas elecciones nacionales en Suecia.

Partidos de perros y votos nulos

Hace casi 20 años que Hungría tiene un partido que se mofa de la política tradicional. Se trata del partido Magyar Kétfarkú Kutya (en español Partido del Perro de Dos Colas). Aunque se creó como eso, una burla, ahora su líder, Marietta Le, dice que van en serio a pesar de mantener su imagen irónica.

Asegura que su partido "es un partido divertido y lo demás sí que son bromas", y confían en conseguir al menos un escaño. Están en conversaciones para unirse al grupo Verde del Parlamento si lo logran, y lo que pretenden es un "llamando la atención sobre los problemas de la vida pública y la política" a través de un "pensamiento a largo plazo basado en la comunidad".

Aunque no se registró formalmente como formación política hasta el año 2014, se ha presentado ya a varias elecciones, incluso antes de inscribirse como partido. En 2006 se presentó a las elecciones estatales con propuesta tan disparatadas como la vida eterna, la paz mundial, una semana laboral de un día, dos puestas de sol al día y cerveza gratis.

En ese momento no se registró apoyo al partido, al igual que en 2017, cuando se presentó a la alcaldía de Budapest. No fue hasta su participación en las elecciones parlamentarias de 2018 cuanto obtuvieron su primer porcentaje de votos, con un 1,73%, pero no sacó ningún escaño.

En Chequia, con la única propuesta de conseguir votos nulos está el partido Nechceme Vase Hlasy, cuya traducción al español es, literalmente, no votes por nosotros. Martín Urza, líder de la formación, admite que no cree "en el camino político", y que su única razón para postularse a unas elecciones es "querer transmitir la idea de libertad a las personas".

En la propia página web del partido se preguntan "¿Por qué fundamos un partido político si no queremos ser elegidos y rechazamos cualquier cargo político?". La respuesta la dan ellos mismos: "Porque queremos abrir un debate público".

Esperanto como lengua oficial

Europa Democracia Esperanto, (Eŭropo Demokratio Esperanto en esperanto), se presenta en Francia con el único propósito de incluir la lengua artificial esperanto como una más en la lista de los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea.

En su página web afirma que los órganos de la UE funcionan "casi exclusivamente en inglés", por lo que la población europea "está aislada de sus líderes". En 2019, más de 18.000 electores franceses votaron por imponer el esperanto como lengua oficial, otorgándole al partido el 0,08% del total nacional, que no fue suficiente para ganar ningún escaño.

En territorio francés también se presenta el partido Francia Libre, que nace con el propósito de que el país salga de la UE. Su líder es el cantante Francis Lalanne, un personaje muy controvertido por su posicionamiento en contra de las vacunas y de la ciencia.

La princesa Leia como líder

Fue en un acto público del Partido de los Finlandeses por la Verdad cuando su líder, Jaana Kavonius acudió disfrazada de la princesa Leia, de la saga Star Wars, para denunciar la supuesta corrupción del estado finlandés y las ilegalidades en las que, según ella, incurre la UE. Todo ello, sable láser en mano.

El partido, de ideología ultraderecha, obtuvo su mejor resultado en las elecciones parlamentarias del año 2011, con 5 escaños, colocándose como la tercera fuerza del país. En 2015, a pesar de que ocupó ministerios, entre ellos el de Asuntos Exteriores, comenzó a perder fuerza.

Ahora, su líder se encuentra prófuga de la justicia, acusada de 34 delitos de calumnias, injurias y acoso. Aún así, sigue siendo la líder de la formación ultranacionalista, cuyo principal objetivo es abolir "la red mafiosa oficial".

Esta se erige como la lista más excéntrica de Finlandia. Aunque se trata de una formación con un apoyo marginal, también se proclaman abiertamente prorrusos, siendo el único partido del país en hacerlo.