Le Pen insta a votar a Vox en las elecciones europeas del 9-J: "La UE promueve lo 'woke' y el islamismo"

Ante casi 11.000 "patriotas españoles", la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, ha pedido el voto para Vox en las próximas elecciones europeas. La diputada gala y presidenta del antiguo Frente Nacional ha participado este domingo en un acto organizado por el partido de Santiago Abascal —"mi querido Abascal", ha expresado Le Pen— en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

Allí, ha cargado contra la Unión Europea, a la que ha acusado de "promover el movimiento woke y el islamismo".

El presidente argentino, Javier Milei, y la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, también han participado en el acto. Esta última, a través de una videoconferencia. Milei, por su parte, sí ha acudido al recinto madrileño, como parte de su visita a España.

Desde el atril, Marine Le Pen ha llamado a la amistad entre "los patriotas" de Francia y España. "Y a la fraternidad entre nuestros dos partidos y a la solidaridad entre nuestros diputados", ha subrayado la dirigente.

"Tenemos una visión compartida de Europa", ha indicado, acerca de los planteamientos políticos de Vox y de Reagrupación Nacional, heredera del ya extinto Frente Nacional. La dirigente francesa ha llamado a convertir el próximo 9-J, fecha de las elecciones al Europarlamento, en un "día de liberación y esperanza".

Le Pen saluda a Abascal, este domingo. Europa Press

Y ha cargado contra la actual deriva de "la Unión Europea de fríos tecnócratas alejados de la realidad y de los ciudadanos", a la que ha contrapuesto a "la Europa de los pueblos y las naciones".

Durante la mayor parte de su discurso, ha arremetido contra la "cada vez mayor inmigración" y la "desaparición de fronteras". También, contra la "marcha forzada hacia un Estado europeo centralizado" de la que culpa a líderes como Emmanuel Macron, presidente de Francia y principal rival de Le Pen, o la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

"Subyugados en la uniformidad"

"La UE quiere silenciar a los pueblos, a los que trata con desprecio", ha manifestado la líder de Reagrupación Nacional. "La Unión Europea quiere inmiscuirse y uniformizar el continente", ha alertado, antes de ensalzar la "diversidad de culturas e identidades de los pueblos".

De hecho, la nacionalista francesa ha señalado que son partidos como el suyo o como Vox "los únicos que defienden el lema de la UE: Unidos en la diversidad", al que ha comparado con el que, a su juicio, representaría la actual deriva de la Unión: "Subyugados en la uniformidad". "Nosotros somos los defensores de Europa y ellos, sus destructores", ha cargado contra Macron y Von der Leyen.

Ahora bien, debido a conflictos recientes, como el de los agricultores de los países vecinos, Marine Le Pen ha advertido que su movimiento "no busca clones en Europa, sino aliados por la libertad de las naciones, para que cada pueblo pueda defender su identidad".

"Y para que cada nación pueda elegir quién entra en su territorio y quién sale de él", ha defendido la política en Vistalegre. Le Pen ha defendido que existan "diferencias de apreciación" entre la Francia a la que aspira y sus hipotéticos Gobiernos aliados, ya que, "a pesar de ser un crisol común", cada nación tendrá "sus propios intereses económicos".

"Son las naciones las que han hecho Europa y no al revés", ha reivindicado. "Nuestra Europa no es una construcción de burócratas fríos y distantes, sino que fluye por nuestra venas; nuestra Europa no tiene 70 años, sino varios miles de ellos", ha comparado, justo antes de abandonar el atril entre vivas a España, a Vox y a Francia y de instar a convertir el 9-J "en el primer día en el que Europa reviva".