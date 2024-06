Tomás Guitarte: "Con Sánchez, quien más critica a España es quien más se beneficia de ella"

No dan en las encuestas. "Bueno, porque es que en las encuestas no preguntan por nosotros. Solo salimos cuando preguntan por quién votarían. Nuestro voto es espontáneo". Lo subraya Tomás Guitarte (Calamocha, Teruel, 1959), candidato a las elecciones europeas de este domingo con la coalición Existe. En campaña, está haciendo una media diaria de 700 kilómetros. "Aunque no tenemos calculados cuántos kilómetros vamos a hacer en total". El sábado fueron 1.200. "No es lo mismo hacer campaña por autovía que por carretera comarcal", incide.

Con Soria Ya, en los últimos comicios autonómicos, logró tres asientos. Antes, con Teruel Existe logró escaño también con las encuestas en contra. Se duele de que se le recuerde como el diputado que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. "Se arrastra como un mantra. Pero si repasas lo de aquellos días, votaron también a favor Nueva Canarias y Compromís". También lo hicieron, al margen del PSOE y Podemos, PNV, BNG y Más País. Sánchez fue investido presidente con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. "Cuando arreciaron las presiones sobre mí, ya dijeron ERC y Bildu que se iban a abstener para garantizar la investidura. Habría salido igual. Eran las segundas elecciones, y ya dijimos que apoyaríamos al candidato que tuviera mayores posibilidades. Creímos que era lo mejor para el país que lo apoyásemos nosotros a que lo apoyase un partido nacionalista. Luego, Sánchez empezó a evolucionar para no apoyarse en nosotros. Y desde luego, no esperábamos la evolución que ha tenido". [Tomás Guitarte no se presentará a las generales: "Llevo 4 años tras Sánchez para que cumpla el 50%"] Guitarte habla con EL ESPAÑOL en mitad a los postres de un almuerzo, en la carretera, entre un acto de campaña y otro. "Recorremos lugares en los que en 40 años no se ha tocado una carretera. Hay unos déficits históricos impropios, siendo España como es una potencia económica", subraya. -¿No tiene la impresión de que no se está hablando de propuestas políticas en estas elecciones europeas? -Sin duda. Y no ocurre porque sí. Los partidos mayoritarios polarizan el debate. Consideramos que es un esfuerzo perdido y ello no contribuye a nada. Es estéril. Qué más nos dará a los españoles las bravuconadas de Milei. "Debe hablarse de fondos europeos, que ya en 2001 dijimos que los de cohesión se estaban usando de manera equivocada. Ahora estamos recibiendo la misma cantidad que los fondos de cohesión que recibidos desde 1986, y se está produciendo el mismo error: deben usarse para solucionar problemas sectoriales y lograr el reequilibrio territorial". Política territorial Sobre territorios, Guitarte subraya que el desequilibrio territorial se ha acentuado en los últimos tiempos. Que quien menos da, más recibe... y eso no afecta ya solo a la España Vaciada. "Nosotros representamos a los olvidados. En Existe están aglutinados más de cien formaciones políticas municipalistas, de territorios olvidados y ninguneados institucionalmente". Tomás Guitarte, este sábado en Jaén, en plena campaña de las europeas. E.E. El exdiputado abunda en que "no nos gusta la amnistía, ni los indultos, ni cuando se rebajó la malversación... ahí ya nos empezamos a distanciar. Y lo que ha pasado es que encima se les ha dado una contraprestación por un apoyo político y no por un grado de arrepentimiento. ¿Volver al redil? Nunca han estado en el redil". [La España vaciada presenta su candidatura europea poniendo el foco en la política agraria] El candidato asevera que "al final, (todo se hace) para que otros sean ricos. Y son ricos porque a otros territorios se nos ha sacrificado en infraestructuras, en servicios... Es un modelo injusto". A determinados territorios, "los gobiernos nunca nos han tomado como una prioridad política", aunque, paradójicamente, "el gobierno solo responda al chantaje de determinados territorios. Y actualmente, hay un estado de desafección por el concepto de país... a nosotros nos trasladan continuamente eso de que es asombroso que quien más critica a España es quién más se beneficia de ella". En cuanto a las propuestas de Existe, destacan las iniciativas en materia agraria. "El campo es fundamental. Tú vas al mercado y lo que hay entre un precio y otro va vinculado a Europa. El sector primario es trascendental. La misión de un agricultor es sostener el territorio, para que siga habiendo población en él. Es un sector estratégico". Pone como ejemplo las emisiones de dióxido de carbono. "Europa penaliza las emisiones, pero no obra igual con quien descontamina. ¿Por qué el que descontamina no cobra? Mantener las masas forestales contribuye a eliminar CO2". También son críticos con las cláusulas espejo. "Mercosur y Sudáfrica importan a Europa con criterios distintos a los controles europeos... en definitiva, en el campo hay un sentimiento de ninguneo".