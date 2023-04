Tomás Guitarte no se presentará a las generales: "Llevo 4 años tras Sánchez para que cumpla el 50%"

Cuando Tomás Guitarte se convirtió en miembro de la Plataforma Teruel Existe, allá por 1999, nada podía hacer presagiar que llegaría el día en que su voto sería decisivo para investir a un presidente de Gobierno de España. Y mucho menos que por hacerlo fuera objeto de amenazas, hasta el punto de necesitar escolta.

Su escaño y los dos senadores logrados por la agrupación de electores en las generales de 2019 fueron además un hito, al convertirse en la opción política más votada de la provincia de Teruel. Casi cuatro años después, más de 130 decretos leyes apoyados al Gobierno -incluida la Ley del Sí es Sí- y algunos logros, Guitarte cuenta a EL ESPAÑOL que no repetirá en el Congreso.

Impulsor y portavoz de la Federación de Partidos de la España Vaciada (FEV), las encuestas electorales auguran de momento solo cierto éxito para Aragón Existe, que irrumpirá en el Parlamento aragonés con entre cuatro y cinco asientos, extendiendo el proyecto a Zaragoza y Huesca. Guitarte concurrirá a las autonómicas aragonesas como cabeza de lista por ese partido con el mismo ideario: transversalidad, equidad y vertebración territorial para defender los intereses de una de las zonas más despobladas de España.

[El PP arrebataría hoy Aragón a los socialistas: aventaja en 5 puntos a Lambán pese a no tener aún candidato]

Tomás Guitarte hace balance de estos cuatro años. No le duelen prendas en admitir que "los acuerdos de investidura son un poco tramposos. Porque tú los cumples y apoyas la investidura, y la otra parte tiene toda la legislatura para cumplir, y (encima) tienes que ir detrás para que lo hagan", valora a EL ESPAÑOL.

Considera que Pedro Sánchez ha cumplido "apenas el 50%" de lo pactado: "Lo más fácil de cumplir", matiza. Aun así, sostiene que están "parcialmente satisfechos" porque "hemos conseguido que se asumiera, al menos teóricamente, ese error oculto de un modelo que genera un desequilibrio territorial que condena a la despoblación". No obstante, no puede evitar un "sabor amargo", porque lo que ha cumplido Sánchez dentro del acuerdo han sido "tres o cuatro medidas cosméticas".

Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, saludando al presidente Pedro Sánchez, en una imagen de archivo..

¿Ha merecido la pena? "Sí. Hicimos lo que interesaba más al país. Hemos demostrado que tenemos más visión de Estado de la que puedan tener otros". Y pone de ejemplo que tres meses después de la investidura llegó la pandemia. "Llegar a ella sin un gobierno constituido, en interinidad, habría sido caótico".

[Guitarte (Teruel Existe): "El desequilibrio territorial es más grave que el independentismo"]

Sobre si se arrepiente de haber apoyado iniciativas que no habría apoyado de saber lo que sabe hoy, Guitarte afirma que "apoyamos cosas que en circunstancias normales no habríamos apoyado. En circunstancias normales habríamos sido muchísimo más beligerantes".

La actitud de Sánchez ha sido "improcedente". Porque "para nosotros, que somos ciudadanos de la calle, la palabra tiene un valor. Nosotros no teníamos esa concepción de la política".

-También apoyaron la ley del Sí es Sí.

-La apoyamos porque creíamos que era una buena ley. Pero también dijimos, cuando vimos la brecha jurídica, que había que corregirla inmediatamente. Es una ley buena, pero había que actuar rápidamente para subsanarla.

Han logrado, enumera, inversiones en infraestructuras "cuyos proyectos estaban caducados", como el corredor ferroviario entre Cantabria y el Mediterráneo, la Autovía A-68 o una mayor cobertura de telefonía y fibra óptica. "Pero lo que no se ha cumplido es lo más importante de lo que había que cumplir", incide.

-Sorprendió a todos con su primera negativa a apoyar los últimos Presupuestos Generales. ¿Por qué votó en contra?

-Nosotros nos abrimos a negociar los presupuestos como todos los años. En 2022 conseguimos introducir una disposición adicional para conceder ayudas autorizadas por la Unión Europea para el funcionamiento de las empresas en áreas poco pobladas. En 2022 no se hizo nada. Entonces, en 2023, ya advertimos que si no se aprobaban, votaríamos en contra.

Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, interviniendo en el Congreso de los Diputados. E.E.

-Hay quien dice que ese voto en contra buscaba también distanciarse de Pedro Sánchez con vistas a las próximas elecciones.

-Lo que evidencia es que hay discrepancias importantes en el grado de valentía para cumplir los acuerdos.

"A las dos semanas Pedro Sánchez, y también la ministra de Hacienda, anunciaron en el Congreso que las aprobarían. Pero al saber el porcentaje que iban a destinar, teniendo en cuenta que la UE autoriza estas ayudas hasta un 20% para los costes laborales... iban a aplicar el 1% de descuentos en las cuotas a la Seguridad Social. Nos dieron la envolvente pero no el contenido. Volvimos a negociar e incluso planteamos una solución intermedia, del 10%. Nos dieron una excusa peregrina".

La España Vaciada

El pasado noviembre las formaciones España Vaciada, Aragón Existe, Soria ¡Ya!, Teruel Existe, Cuenca Ahora y Jaén Merece Más, se constituyeron como Federación de Partidos de la España Vaciada. Representan a las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca, León, Toledo, Ciudad Real, La Rioja, Zaragoza, Huesca, Soria, Teruel, Cuenca y Jaén.

Guitarte, elegido portavoz de la federación, cuenta a EL ESPAÑOL que van a concurrir a las elecciones generales y a las europeas. La primera cita, sin embargo, será el próximo 28 de mayo para las autonómicas y municipales.

Tomás Guitarte (c) tras su elección como portavoz de la Ejecutiva de la Federación de partidos de la España Vaciada.

Se presentarán en Castilla y León, Andalucía, Asturias, La Rioja, Aragón, y en Castilla-La Mancha. "En otros territorios concurriremos a las municipales, como en León, Palencia, Burgos, Salamanca, Almería, Jaén... en total, en 14 municipios", enumera.

-Jaén Merece Más ha anunciado que se distancia de la Federación al haberse abstenido Teruel Existe en el Senado al votar una iniciativa para acercar la infraestructura del AVE a Jaén. ¿Confía en que se reconduzcan las relaciones?

-Confiamos en que sí. Fue un error involuntario. La anterior moción era nuestra, los dos senadores estaban evaluando los votos, se despistaron y se abstuvieron. Ya les hemos pedido disculpas. Compartimos obviamente esa moción porque Jaén se queda aislada, así que esperamos que esto no suponga ningún tipo de distanciamiento.

La relevante apuesta que la Federación va a hacer ante las elecciones autonómicas responde, cuenta, a que "hemos descubierto la importancia de la política autonómica: es responsable del 80% de las cuestiones que afectan a la ciudadanía".

Así, asegura que "como movimiento ciudadano teníamos un techo de cristal imposible de romper, porque no se nos atendía. Así que sí estamos muy satisfechos de lo logrado. Somos conscientes del mérito que tiene estar en primera línea política y en la toma de decisiones. Porque los partidos mayoritarios actúan a su favor".

-Con las encuestas a favor, ¿cree que Alberto Núñez Feijóo, de ser elegido presidente, por ser Galicia una región que también ha sufrido desconexión, sería más sensible con lo que defiende La España Vaciada?

-Efectivamente, Galicia es uno de los territorios que también tiene este problema de despoblación, y en concreto, algunas de sus provincias, por ejemplo, Lugo. Sí que es muy importante conocer el problema de cerca, porque te hace ser más sensible a estas cuestiones. Nosotros nos declaramos transversales y hacemos el esfuerzo por serlo en la acción diaria, y el posicionamiento ideológico lo dejamos en segundo plano. Buscamos soluciones a los problemas.

"Lo que más nos escandaliza", prosigue, "es que ante un problema los grandes partidos solo piensen en cómo utilizar ese problema para atacar al contrario, mientras que nuestra actitud ante el problema es 'vamos a buscar soluciones'".

Asegura que "es difícil hablar de un pacto a priori y garantizar que el otro va a ser respetuoso y cumpla sus compromisos, pero en eso estamos: viendo qué fórmulas, porque la experiencia va siendo un grado, qué fórmulas podríamos introducir para garantizar (el cumplimiento) de la parte pactada para exigir como nosotros cumplimos desde el primer momento. No tenemos ninguna preferencia especial para hablar con unos o con otros. En principio, hablamos con todos, lo que pedimos es grado de cumplimiento. Y si para eso se es más sensible, si conoce el territorio o no, al final lo decidirán los acuerdos".

Sigue los temas que te interesan