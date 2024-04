La proeza de Samuel Feo: el mejor de FP en su especialidad que irá al Mundial con España

Siempre fue el chico con mejores notas de la clase. Así se lo hizo saber Juan, su tutor en la Formación Profesional de Reparación de Carrocería. De hecho, fue él quien lo animó a presentarse a 'Spainskills 2024', el concurso de destrezas que organiza el Ministerio de Educación que tiene como objetivo la divulgación de las FP.

Gracias a Juan hoy, Samuel Feo Ferreira, es el joven que representará a España en la siguiente fase de este campeonato, ya a nivel internacional. El 'Worldskill' se celebrará entre los días 10 y 15 de septiembre en Lyon, y acudirán 29 representantes españoles de distintas categorías dentro de la Formación Profesional.

Este joven zamorano de tan solo 18 años se ha enfrentado a más de 500 contrincantes entre las fases autonómica y nacional, y ahora se prepara para enfrentarse a los mejores del mundo en lo suyo. Su mentalidad es muy competitiva, y si ya se visualizaba campeón en la primera fase, ahora no tiene dudas. "Me veo con posibilidad de ganar", afirma.

Una infancia entre coches

Samuel siempre lo ha tenido claro. Desde pequeño le han gustado mucho los coches. Es algo que ha mamado en casa. Su padre quiso estudiar automoción pero, por motivos económicos, acabó en el mundo de la construcción. "En esa época hacía mucha falta el dinero", cuenta.

Pero ese bache en el camino no impidió que su padre siguiera su pasión. Esto hizo que Samuel acabara pasando mucho tiempo con él en el garaje. "Siempre hemos andando enredando mi padre y yo con los coches. De aquí para allá, montando y desmontando cosas", explica.

Así, Samuel creció con la idea de acabar en un taller y se acabó "motivando". Su objetivo es hacerse un hueco en el mundo del motor, "pero no como carrocero", aclara.

Samuel Feo, tras recibir la medalla en el 'Spainskills' de FP. Imagen cedida.

A pesar de estar estudiando la FP de Reparación de Carrocería, no le gusta del todo el mundo de la chapa. "A ver, si al final lo soy pues bueno, tampoco pasa nada. Pero solo me metí en este curso como un añadido. Cuando acabe, voy a estudiar la FP de Automoción, que es lo que de verdad me gusta", afirma.

Quiere formarse lo máximo posible porque quiere ser "un buen mecánico, muy completo". "Quiero saber de todo y tocar los campos que pueda", explica.

Los buenos mecánicos tienen que saber de lo que habla, y Samuel es consciente de que para ser uno de ellos tiene que seguir estudiando. Por eso, su idea es continuar con la formación después de acabar Automoción. "Si para entonces me siguen quedando ganas, estudiaré Ingeniería Mecánica", revela.

El fútbol como hobby

Aunque los coches son los que han marcado su destino, Samuel dedica mucho de su tiempo libre a la actividad física. Nunca se ha planteado un futuro profesional en torno a ello, pero presume de ser buen portero. "También es algo que se me da bastante bien", afirma.

Juega en un equipo zamorano de la Liga Recoletas, el Club Deportivo La Amistad 2000, en la categoría regional de fútbol 11 juvenil. "Pero prefiero los coches", indica Samuel.

Samuel Feo durante un partido de fútbol. Imagen cedida.

Aún así, tiene más aficiones, también relacionadas con el deporte. "Me gusta ir al gimnasio, y también hago Kick Boxing", que es una forma de boxeo. "Disfruto de hacer ejercicio, pero no me dedicaría a ello", deja claro el joven zamorano.

"Practicaba día sí y día también"

El que hoy es el representante español para el Worldskill en la modalidad de Reparación de Carrocería admite que se ha preparado mucho para esto. "He practicado un montón. He estado dos meses en los que practicaba día sí y día también, he invertido muchas horas", cuenta.

Para ello, ha contado con todo el apoyo de la clase y de sus profesores. "Me han ayudado mucho, tanto en mi instituto como en el CIFP Río Tormes, de Salamanca. Todo el material que he llevado a la competición era de allí", explica.

Porque, aunque él estudia en el instituto Río Duero, en Zamora, ha contado también con la ayuda de otros centros: "A parte de las clases, he tenido formación externa, ya no solo en Salamanca. También he hecho cursos en Ávila en el CESVIMAP, que es el centro de Experimentación y Seguridad Vial de MAPFRE".

Representación mundial y europea

Samuel no solo será el responsable de representar a España en la fase mundial del campeonato de skills, sino que también acudirá al 'Worldskills Europe' en 2025. Se enfrenta a este nuevo reto con actitud positiva, pero sabe que el oro "no está asegurado".

Aún así, quiere aprovechar al máximo la experiencia, y sabe que esto le supone una gran ayuda en su futuro profesional, en el que ya se visualiza como un gran mecánico.

"Soy consciente de que esto me va a ayudar a conseguir muchos contactos. Ojalá estos me sirvan y el día de mañana pueda trabajar donde quiera y de lo que quiera". Por supuesto, dentro del mundo de la mecánica.