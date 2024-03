La nueva norma de la DGT que te prohibirá circular por el carril izquierdo ya mismo: qué debo hacer

La Dirección General de Tráfico (DGT) vela por nuestra seguridad en las carreteras españolas y es por esto por lo que no deja de trabajar para implementar nuevas medidas con el objetivo de detectar las infracciones, responsables de buen número de los accidentes. Así el director de la DGT, Pere Navarro, anunció en una entrevista concedida a El País que se prohibirá circular por el carril izquierdo cuando nieve para facilitar el paso a quitanieves o vehículos de los servicios de emergencia.

Cada vez que nieva en algún punto de España, es frecuente que algunas carreteras se colapsen por la nieve, impidiendo la circulación a los vehículos atrapados en ellas a menos que un quitanieves acuda a su rescate. Sin embargo, es común presenciar cómo la labor de las quitanieves suele verse obstaculizadas, precisamente, por la presencia de vehículos a lo ancho de toda la vía. Por ello, cada vez es más común ver avisos en la carretera en los que se insta a los conductores a dejar un carril libre.

En este sentido, aunque ya existen países como Alemania, que es obligatorio dejar el carril libre en condiciones climáticas adversas como fuertes nevadas, en España sigue tratándose de solo una recomendación. No obstante, esta normativa cambiará pronto. Tal y como corroboró Pere Navarro en la entrevista de El País, en la siguiente revisión del Reglamento General de Circulación se incorporará la prohibición explícita.

Carreteras nevadas.

Pero no fue el único anuncio del director, este anticipó otro cambio de cara a la llegada de este verano: habrá motos camufladas patrullando por las carreteras, de forma que el motorista que está al lado puede ser un Guardia Civil. En concreto, se trata de unas motos de gran cilindrada, que suelen ser de colores discretos, como gris; y además no llevarán ningún distintivo de Tráfico. Asimismo, los dos modelos que se han podido ver ya en carretera son la Honda ST 13000 y la BMW R1150 RT.

También detalló novedades sobre los radares. "Este año está previsto que instalemos 88 más. Si comparamos con Europa, tenemos pocos, pero no es solo una cuestión de cantidad. Hemos hecho una instrucción que dice lo que hay que tener en cuenta, con unas fórmulas, para saber dónde instalarlo como sitios en los que ha habido siniestros motivados por la velocidad", dijo en la entrevista a El País.

Asimismo, el Director General de Tráfico también quiso aprovechar para dar unos consejos con el objetivo de reducir la siniestralidad y los accidentes en carreteras. Primero y lo más importante, asegura que es necesario conducir totalmente descansado y sobre todo, no arriesgar. "Lo demás, todos los sabemos: ponerse el cinturón de seguridad; si bebes, no conduzcas; no tengas distracciones y en especial los motoristas, mucha prudencia", añade.