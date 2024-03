El esperanzador mensaje del 'influencer' Ale Barona tras curarse de leucemia: "Valoro todo mucho más"

El 'influencer' y deportista Ale Barona ha compartido con sus seguidores la mejor noticia posible. Tras varios meses de lucha contra la leucemia que le diagnosticaron el pasado 6 de junio, el canario ha confesado a sus seguidores que ha recibido el alta y se ha curado de la enfermedad. "Quiero decir que ya me dieron el alta definitiva. Estoy vivo, cabrones", ha publicado el joven acompañando con el mensaje a una fotografía en la que aparece disfrutando de un día de barco.

Tal y como ha trasladado a sus seguidores, recibió el alta hace aproximadamente dos meses. Sin embargo, Ale Barona ha preferido guardarse la noticia ya que "sentía que todavía no era el momento de decirlo". El joven ha dado una lección de esfuerzo y superación a la sociedad española. Y es que, durante los últimos meses, el deportista ha centrado su presencia en redes sociales en concienciar a los jóvenes sobre la enfermedad del cáncer.

"Muchas veces vemos cosas en películas y en series de la televisión que creemos que nunca en la vida nos pasarán a nosotros. Hasta que pum, llega un día y te toca a ti. Me han diagnosticado leucemia aguda. De primeras, no me lo creía, pensaba: '¿Yo con cáncer? ¡Qué va!' Hasta asimilarlo, y me puse a llorar. En realidad estoy llorando mientras escribo esto. Pero tranquilos, háganme caso, que estoy preparado para la guerra y venga lo que venga siempre fuerte, que esto a mí no me tumba", compartió con sus seguidores tras recibir la noticia el año pasado.

Si ha habido un objetivo que se ha marcado el joven durante estos meses ha sido concienciar sobre algunos temas como las donaciones de sangre, sobre las que aseguraba que para pacientes como él "eran esenciales".

También compartió el perfil de Instagram del hospital que está realizándole el tratamiento para que vean "dónde se puede donar en la isla" de Canarias: el Instituto Canario Hemodonación.

Una acción que sirvió para que los usuarios batieran récord y el centro recibiera en apenas unos días más de 300 nuevos donantes. "Mi vida ha dado una vuelta 180º como se podrán imaginar. Estoy en el hospital ingresado, pero estoy bien, con fuerzas y ganas de luchar. Se me ha brindando la oportunidad para poder ayudar a la causa. En el hospital no hay prácticamente sangre para pacientes como yo que la necesitamos casi a diario", compartió con sus seguidores resaltando la necesidad de realizar más donaciones.

Además, con el objetivo en mente de visibilizar la enfermedad que padecía, Ale Barona creó el podcast 'Escuela de sueños', donde se trataban temáticas muy variadas.

Ahora, completamente recuperado de la enfermedad contra la que ha luchado en los últimos meses, el joven tiene claro cuáles son sus nuevos objetivos. "Respecto a mi vida, ahora que estoy bien quiero seguir concienciando a los demás sobre la leucemia y el cancer en gente joven. Haciendo retos y viviendo mil aventuras. Navegando, volando, buceando, corriendo.. VIVIENDO en mayusculas, tengo tantas ganas de vivir que se me sale el corazon del pecho", ha comentado a través de su perfil de Instagram.

Tal y como él mismo ha confesado, en la actualidad prefiere "1.000 veces más" al Ale que es ahora que al que era antes del cáncer. "Valoro todo muchísimo mas y se que es lo que realmente importa", ha dicho.

El joven ha dado las gracias a todos los que le han apoyado en los últimos meses. Especialmente a aquellas personas que han donado sangre y médula. "Ustedes son los verdaderos héroes y nunca me cansare de repetirlo", ha trasladado.

"Lo que parece solo un acto de bondad significa la ilusión de seguir viviendo para muchas personas no se olviden nunca. Yo seguiré dando mi 100% y mi pasión en todo lo que haga. Da igual cual sea el obstáculo y que vivir nos siga poniendo los pelos de punta. A darle caña", ha publicado.

Según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en 2020 murieron un total de 3.363 personas por leucemia en España. De todas ellas, 1.902 eran hombres y 1.461 mujeres.

La entidad científica subrayó que la leucemia linfoide crónica tuvo una supervivencia observada en hombres a cinco años en el periodo de 2008 a 2013 de un 68,3%, mientras que las mujeres de un 74,15%. Por otro lado, la tasa de supervivencia desciende considerablemente con la leucemia mieloide aguda: en hombres un 18,3% y en mujeres un 24,3%.