"Iba a dejar a mi marido y a mis hijos": el engaño a una mujer gallega del 'estafador del amor' chino

¿Quién no ha visto una serie de televisión o una película de cine y se ha enamorado de su actor o actriz protagonista? Esto que nos ha pasado a todos es lo que ahora denuncia una mujer de Galicia, quien asegura que caer prendada de su intérprete favorito le ha arruinado la vida.

Sin embargo, su caso es mucho más particular de lo que puede parecer. Su amor no fue platónico, sino que fue real. O al menos eso es lo que ella creía. Y además, su vida no es que estuviera precisamente abierta a encontrar al amor. O por lo menos eso es lo que creía su marido, el padre de sus hijos, quien también juega un papel fundamental en esta historia tan particular como peligrosa.

La protagonista de este culebrón que traspasó la pequeña pantalla para llegar a la vida real ha sido víctima, en realidad, de una estafa. Ella ha caído en las garras del 'estafador del amor chino', una persona que se hacía pasar por una celebridad del país asiático para engatusar mujeres y arruinarles la vida.

Luo Yunxi, el actor suplantado por el 'estafador del amor chino'

Mujer. De Galicia. 50 años. Y una vida asentada, con marido e hijos. Pero aficionada a la serie Till The End Of The Moon. Esa fue la perdición de esta aficionada al cine chino que cuenta la historia de su propio fracaso, convertido en estafa, y que denuncia en el medio La Voz de Galicia.

Ella, que creía mantener un feliz matrimonio y una vida asentada gracias a sus estudios superiores, se dejó embaucar por una persona que se hacía pasar por Luo Yunxi, conocido actor chino que ha realizado un gran número de series. La más seguida por esta mujer fue Till The End Of The Moon. Al verle en este proyecto, ella quedó prendada hasta el punto de acudir corriendo a su perfil de la red social Instagram para seguirle y poder ver su día a día y sus aventuras.

Poco después, ella recibió un mensaje directo en este citado espacio y la emoción le hizo creer que había sido de la misma cuenta que había seguido con anterioridad. Sin embargo, no era así, era de un estafador. Más concretamente, del 'estafador del amor chino'. Ese primer acercamiento fue un agradecimiento por apoyar su carrera y su trabajo. Una demostración de humildad que terminó de cautivar a su inocente víctima.

"Muchas gracias por tu apoyo en mi carrera, es genial saber que tengo una fan tan devota". Acompañar estas tiernas palabras como el emoticono del corazón terminó de derretir a su mayor fan en España. En ese momento, aunque le parecía extraño, ella quiso confiar en la veracidad de su historia e interpretó este mensaje como "una campaña de fidelización" destinada a aficionados extranjeros para darse a conocer en todo el mundo.

Nada más lejos de la realidad. Se trataba del principio de una compleja estafa que ha golpeado duramente la vida de esta mujer que, por privacidad, no ha querido revelar su identidad. Y es que su círculo más cercano no conoce aún su particular vivencia. Ese primer mensaje también fue el inicio de una relación entre ambos que, poco a poco, se fue afianzando.

Fueron interaccionando a través de Instagram, cambiando mensajes y reacciones, hablando cada vez más frecuentemente, hasta que un día el supuesto actor le invitó a dar un paso más. Sería dejar atrás esta red social y dar el salto a Line, un servicio de mensajería similar a WhatsApp, pero menos conocido y usado en España. En los siguientes dos meses, sus conversaciones fueron cada vez más cercanas, más íntimas, más personales. Y así construyeron una relación basada en una confianza idílica. Como para no enamorarse.

Llegado ese punto, cuando el 'estafador del amor chino' supo que tenía a su víctima ya donde quería, a su merced, le propuso la aventura de que viajara a China para conocerle. Y ella lo vio con buenos ojos: "Estaba dispuesta a irme a China con él y dejar a mi familia, mi marido y mis hijos". Hasta ese punto llegaba su profundo interés.

Sin embargo, antes de mandar su vida al traste, descubrió una mentira que le hizo sospechar y empezar a tirar del hilo. Una vez, él le dijo que se iba a un viaje y el lugar no coincidía con la ubicación que después le había mostrado. Un error que no pasó por alto y que le hizo darse cuenta de que en realidad no era el actor Luo Yunxi. Ella le pidió explicaciones por esta situación y su reacción le delató. La bloqueó de inmediato para evitar ser descubierto.

Ahora, esta mujer que no quiere revelar su identidad para proteger su intimidad, sí desvela su historia para intentar ayudar a otras personas que se encuentren en una situación similar. Precisamente, ella era de las que pensaba que nunca le podrían pasar este tipo de cosas. Sin embargo, terminó cayendo en las redes de este estafador mientras mantiene la sospecha, casi confirmada, de que su intención era pedirla dinero antes de desaparecer.