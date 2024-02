La decisión que cambió la vida de María Sebio: no encontró trabajo con una carrera, pero sí con una FP

En plena crisis económica, María del Mar Sebio se encontraba opositando. Su ilusión era llegar a ser técnico de Hacienda. Para ello cursó Derecho en la Universidad de Vigo. Gracias a una beca pudo trabajar como asesora jurídica en una asociación sin ánimo de lucro. Esto fue hace casi 20 años. Ahora es auxiliar de enfermería en el Hospital de Santiago. Y gana alrededor de 1.400 euros mensuales, dependiendo de los turnos. "Tuve que reinventarme", cuenta en conversación con este periódico.

Sebio revela que estuvo más de cinco años preparándose las oposiciones, pero no las consiguió aprobar: "Con la crisis, además, redujeron el número de plazas públicas". Desistió, necesitaba un empleo. Fueron muchos los intentos de la gallega por trabajar en el mundo jurídico. Pero cuenta que no había manera. Frustrada, comenzó a buscar soluciones. Si el Derecho no le brindaba la oportunidad de trabajar, tendría que buscarla en otra profesión. Lo curioso es que la encontró en el área de salud.

Así pues, dejando a un lado las oposiciones, la gallega se adentró en el mundo de las FP al matricularse, en el curso 2017-2018, en un ciclo superior de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), impartido por el EFA Piñeiral, un centro educativo en Arzúa, un pequeño municipio coruñés cerca de su casa. "Puesto que había cursado una carrera, al principio no me admitieron. Tras una baja de un alumno en noviembre, el centro pidió a inspección si podía matricularme. Me dijeron que sí. Estuve yendo a clase de noviembre hasta mayo. Después realicé las prácticas en un hospital psiquiátrico privado. Encontré trabajo nada más finalizarlas. Me dijeron que estaba contratada en el Hospital de Santiago. Y aquí estoy", expresa.

María del Mar Sebio como auxiliar de enfermería.

Las FP cada vez son más demandadas entre el alumnado. Así lo arrojan los datos. El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) afirmó, en su último informe anual, que en este curso escolar 2023-2024 se han matriculado 1'13 millones de estudiantes a esta opción formativa, lo que constituye la mayor cifra de su historia. Esto constituye un aumento en las matriculaciones del 4'9 por ciento respecto al curso anterior.

Además, el informe destacó sobre todo la matriculación en las titulaciones superiores, que crecen un 5'3 por ciento respecto al curso anterior hasta alcanzar 589.461 estudiantes. Y es que son muchas las personas que optan realizar un ciclo superior tras graduarse previamente en una carrera universitaria. Un aliciente es su alta empleabilidad. Algunas, como Sebio, deciden, además, probar suerte en diferentes ramas.

Alta empleabilidad

La reacción del entorno de la gallega cuando expresó que iba a adentrarse en una FP fue positiva. "Lo importante es tirar para adelante", expresa. Decidió cursar TCAE, en primer lugar, por cercanía, puesto que el centro se encontraba cerca de su casa, y porque "en Galicia tenemos una población envejecida que demanda cada vez más los servicios sanitarios y, por lo tanto, es una profesión con una alta empleabilidad.

Además, me gusta el trato con el paciente y no me cuesta empatizar con él". Al preguntarle por su salto del Derecho a una profesión como auxiliar y las posibles dificultades encontradas, expresa que "no se me hizo difícil. Mi asignatura favorita en la carrera era Derecho Tributario. Otra cosa no sé, pero hábito de estudio tenía, ¡para mí la mitad ya estaba hecho!".

Sebio no quiere opinar mal del sistema universitario español, pero afirma que estas instituciones educativas no preparan del todo al alumnado para el mercado laboral. "Después las empresas te piden muchos años de experiencia, pero si no tienes la opción de formarte y poder trabajar, no vas a tener nunca esa experiencia requerida", lamenta.

[El ejemplo de entrega de Pablo Lafuente: hizo hasta cuatro veces Selectividad para estudiar Medicina]

Una de las ventajas de las FP con respecto a la universidad es, precisamente, la de formar a los alumnos para el mercado laboral. "En el ciclo, además de las prácticas obligatorias para superar el mismo, nos ofrecieron en cada trimestre estar una semana en diversos centros de trabajo: residencias de mayores, centros de salud y clínicas dentales. Así puedes hacerte una idea de hacia dónde quieres enfocar tu vida laboral", cuenta.

La auxiliar asegura que, efectivamente, ha cambiado la visión de la sociedad hacia las FP en los últimos años. "Los estudiantes están empezando a ser conscientes de que con estas formaciones educativas es más fácil y rápido acceder a un empleo", señala.

Sigue los temas que te interesan