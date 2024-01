La madre de Ivo no quiere que su hijo sea una nueva Marta del Castillo: "No creo que esté en el mar"

Miglena no quiere que su hijo se convierta en una nueva Marta del Castillo, justo cuando se acaban de cumplir quince años de la desaparición de la adolescente sevillana asesinada por Miguel Carcaño. El joven Ivo tan solo suma 19 días en paradero desconocido, desde que la madrugada del Día de Reyes naufragó en el Mar Manor, a bordo de una piragua robada en la que también navegaban Francisco Javier Medina, de 22 años, y José David, de 17 años. Pero estos días se están haciendo eternos para Miglena Petrova: "¿Cómo se puede sentir una madre sin noticias de su hijo? No como, no duermo... Estoy esperando una respuesta a ver si algún día aparece".

"No pierdo la fe". "Quiero que la búsqueda se mantenga, quiero saber la verdad", según ha proseguido esta madre coraje y jornalera agrícola, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes, en el céntrico Hotel Atrio de Los Alcázares, con la ayuda de la traductora Diana Georgieva, y acompañada de sus letrados: Verónica Ene y Sergio Marco, del bufete MMB Abogados. "Desde el primer día creo que el cuerpo de mi hijo no está en el mar", tal y como ha asegurado Miglena. "No creo que esté en el mar ni que haya sufrido un accidente". "Quiero saber la verdad".

La Guardia Civil también quiere llegar al fondo del asunto por eso mantiene abiertas dos investigaciones. Una en el mar, para dar con el cuerpo de este menor de edad búlgaro, de 16 años. De hecho, este operativo será reforzado este martes con la incorporación de tres perros especializados en localizar a desaparecidos, así como buceadores del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Alicante. La segunda línea de trabajo se desarrolla en tierra firme por parte del Grupo de Homicidios.

Durante la rueda de prensa, Miglena se ha referido a las llamadas y los mensajes de WhatsApp que recibió su hijo durante la noche del Día de Reyes, antes de escapar de casa sin decirles nada. En tales chats figuran los dos supervivientes del naufragio: Francisco Javier Medina, de 22 años, y José David, de 17 años. En concreto, José David es el que supuestamente convoca a Ivo, para que acuda a la casa de Javier, a la una de la madrugada porque los tres deben "hacer cosas".

El contenido de esa conversación ha llevado a esta jornalera agrícola, de 33 años, a lanzar esta petición a la Guardia Civil: "Quiero saber por qué llamaron a mi hijo para salir ese día. Como madre tengo derecho a saber qué cosas iban a hacer". En la rueda de prensa, Miglena ha estado acompañada de su madre, Georgina, que también ha intervenido para reforzar el mensaje de su hija: "Quiero saber dónde está mi nieto. Pido ayuda a todo el mundo para encontrarle. Vengo de Bulgaria a buscar respuestas".

Georgina Petrova, la madre de Miglena, este lunes, secándose las lágrimas durante la rueda de prensa. Badía

Miglena también ha aprovechado para dar "las gracias" públicamente al trabajo que están desarrollando la Guardia Civil y Protección Civil de Los Alcázares, así como la implicación que está mostrando el alcalde alcazareño, Mario Cervera. "Cada día espero que mi hijo aparezca por la puerta de casa", tal y como ha asegurado emocionada.

Por su parte, Véronica Ene y Sergio Marco, los abogados de la familia búlgara, también han agradecido el trabajo del Instituto Armado buscando "por tierra, mar y aire" a Ivailo Petrov. "Son días muy duros para su familia", tal y como han reflexionado los letrados. "En cuanto a la investigación, respetando el trabajo que están desarrollando los profesionales, se debe entender que cada día que Miglena pasa sin respuestas sobre el paradero de su hijo, empieza a tener más dudas de que haya sido un accidente".

Los penalistas del despacho MMB Abogados han insistido en la idea que han trasladado a la Guardia Civil: los dos supervivientes están faltando a la verdad sobre el naufragio ocurrido la madrugada del Día de Reyes, a bordo de una piragua robada. "Parece ser que algo más puede haber sucedido porque todos conocemos las características del Mar Menor y hay especialistas que dicen que es poco probable que Ivo se haya quedado enganchado dentro. Por el tiempo que ha pasado, el cuerpo debería de ser más fácil de encontrar y tendría que haber salido a flote. Por eso, queremos que se siga investigando cualquier posibilidad".

Los abogados Sergio Marco y Verónica Ene, este lunes, en la comparecencia ante los medios de comunicación. Badía

Sergio Marco y Verónica Ene tienen en la diana de su trabajo a los supervivientes del naufragio: Francisco Javier Medina, de 22 años, y José David, de 17 años. "Los otros involucrados en la desaparición han ofrecido versiones contradictorias sobre quién tuvo la iniciativa de queda aquella noche. Hay mensajes en los que parece claro que la iniciativa de salir no era de Ivo, parece que no tenía ganas de quedar con los otros dos acompañantes y la ropa que llevaba no es coherente con la intención de coger una barca. Por tanto, la familia lo que quiere es que se mantenga el ímpetu en la investigación, para encontrar a Ivo o su cuerpo, para aliviar su dolor".

Sigue los temas que te interesan