Los 15 años sin Marta del Castillo: el asesinato que conmocionó a España con muchos interrogantes por resolver

Aquella tarde del 24 de enero 2009 cuando Antonio del Castillo y Eva Casanueva vieron a su hija Marta por última vez, jamás imaginaron que comenzarían a vivir la peor de sus pesadillas y que ya nada volvería a ser igual en sus vidas.

Desde entonces han pasado 15 largos años de incertidumbre, de angustia, de dudas, de pocas certezas, de muchas lágrimas y de lucha por saber la verdad sobre qué le hicieron a su hija aquel día en el piso de la calle León XIII de la capital andaluza. Pero, sobre todo, para buscar respuestas a dos preguntas que siguen en el aire: ¿Dónde está Marta? y ¿cómo sería su vida ahora con 32 años?

Por la primera, siguen peleando entre un mar de versiones, hasta siete dio Miguel Carcaño, el asesino confeso, junto a otros cinco personajes que en algunos momentos se vieron involucrados en mayor o menor medida en esta trama, aunque la mayoría fueron absueltos. Sobre la segunda, viven resignados porque nunca lo sabrán.

Tras 15 años de búsqueda, la familia estaba esperanzada en el análisis del móvil de Miguel Carcaño tras reabrirse la investigación únicamente para dar con su paradero. Este arrojó cinco nuevos lugares para tirar del hilo. Sin embargo, con la información existente en el informe de la tarjeta SIM clonada de Carcaño, no se puede determinar qué día y hora estuvo en esos lugares.

Es más, puede que esos puntos no tengan nada que ver con el caso porque esa misma tarjeta pudo estar en otro terminal y, por lo tanto, registrar datos de otra persona.

Este análisis era la última esperanza de su familia para encontrar a Marta, pero ha acabado convirtiéndose en una nueva frustración en este tortuoso camino que emprendieron sin querer aquel 24 de enero de 2009 y que, por el momento, no tiene visos de llegar a su fin.

Si se hallaran sus restos y estos revelasen qué pasó aquella noche y que algunos de los absueltos participaron activamente en su muerte, estos podrían ser juzgados de nuevo. Pero, sobre todo, podrían enterrarla, saber dónde esta y, así, encontrar "la paz" que tanto ansía su madre.

¿Quién es quién en este caso?

- Marta del Castillo: la joven sevillana de 17 años que desapareció el 24 de enero de 2009. Según la versión de sus padres, Marta había salido de casa para "aclarar asuntos" con su amigo Miguel Carcaño, el cual la recogió en su portal con su moto sobre las 17:30 de la tarde. Ya nunca más apareció.

- Miguel Carcaño: es el asesino confeso de Marta. Lleva en prisión desde 2009 cuando fue detenido por su implicación en el caso a los 19 años de edad. Ha llegado a dar hasta siete versiones sobre los hechos, pero en una de ellas terminó confesando ser su asesino. Por ello fue condenado en febrero de 2013 por el Tribunal Supremo a 21 años y tres meses de prisión, que cumplirá en la cárcel de Herrera de la Mancha hasta mayo de 2030.

- Rocío Pérez: novia de Miguel Carcaño y menor de edad cuando sucedieron los hechos. En el juicio ratificó ante el juez su declaración policial de septiembre de 2009, cuando aseguró que Miguel le confesó el crimen y que arrojó su cuerpo en una arboleda próxima a su domicilio, situada a unos 600 metros de los dos puntos donde se le había buscado en aquellas fechas. Concretamente, en la zona de Caño Ronco de la citada localidad.

- Francisco Javier García, alias "El Cuco": amigo de Miguel Carcaño y por aquel entonces menor de edad. Fue el primero en ser juzgado y condenado en 2009 a dos años y once meses de internamiento en un centro de menores por encubrir el asesinato de Marta. No obstante, en 2022 fue condenado de nuevo, junto a su madre, a dos años de cárcel por un delito de falso testimonio cometido en sus comparecencias como testigos en el juicio celebrado en 2011 contra los adultos acusados por dicho crimen.

- Samuel Benítez: amigo de Miguel Carcaño que estuvo en prisión preventiva durante 10 meses al ser considerado su cómplice, concretamente desde el mes de febrero hasta diciembre de 2009. Sin embargo, fue absuelto por el Supremo de todos sus cargos.

- Francisco Javier Delgado: hermano de Miguel Carcaño. En una de sus versiones, éste y 'El Cuco' lo implicaron por lo que también estuvo en prisión preventiva, pero finalmente quedó absuelto de todos sus cargos.

- María García Mendaro: era la pareja de Francisco Javier Delgado cuando sucedieron los hechos. Llegó a estar investigada por los delitos de encubrimiento y de profanación del cadáver tras declarar que había estado estudiando en el piso aquella noche, pero no llegó a pisar la cárcel.

- Rosa María S.M: exmujer de Francisco Javier Delgado. En el juicio le sirvió de coartada al asegurar que esa noche llegó con toda normalidad a su antiguo piso y estuvo cenando con ella y con la hija común, antes de irse a trabajar a su bar a las once y media de la noche como solía.

- Antonio del Castillo: padre de Marta. Desde el principio se ha mostrado muy crítico con la actuación de la Policía Nacional respecto a la desaparición de su hija.

- Eva Casanueva: madre de Marta. En más de una ocasión ha asegurado que sólo encontrará paz cuando pueda enterrar a su hija.

De todos ellos, Miguel Carcaño y "el Cuco" han sido los únicos condenados. Al primero lo hizo el Supremo por asesinato y al segundo la Audiencia de Sevilla por encubrimiento. Además, recientemente un juzgado lo ha vuelto a condenar junto a su madre por mentir en el primer juicio.

Hechos de la sentencia oficial Sobre las 17:30 horas Miguel se dirigió en ciclomotor a la casa donde vivía Marta, recogiéndola en su portal. Luego se dirigieron a la plaza situada en la barriada de Santa María de Ordaz, punto de encuentro habitual de ellos con sus amigos, en la que entre otros se hallaba “El Cuco”. Sobre las 19:15 horas Marta y Miguel se dirigieron en el ciclomotor al barrio de Triana, donde habían quedado con un amigo suyo bordador. Tras la quedada, sobre las 19:55, se dirigieron a la casa habitual del hermano de Miguel, situada en la calle León XIII número 87. Se estima que llegaron sobre las 20:10. Marta y Miguel entran en la casa, donde se encontraba el hermano de Miguel D. Francisco Javier Delgado Moreno, quien se ausenta desde las 20:40. Marta y Miguel por razones de la relación sentimental que mantuvieron en el pasado comenzaron a discutir en el dormitorio de Miguel. La discusión prosiguió y Miguel cogió un cenicero de una mesa, situada a su izquierda, y con un movimiento rápido golpeó en la sien izquierda de Marta. No se sabe dónde está el arma con la que se mató a Marta. Marta cayó al suelo, boca arriba con la cabeza y cara ensangrentadas, falleciendo de inmediato. Miguel tiró el cenicero ensangrentado en la cama y comprobó que Marta estaba muerta colocándola en una de sus muñecas el tensiómetro, en el que se encontró ADN de Marta y de Miguel. “El Cuco” apareció en la vivienda y, tras discutir durante un rato qué hacer ante esta situación, decidieron hacer desaparecer el cadáver de Marta, así como todos sus efectos personales. Se encontraron restos de sangre de Marta en la chaqueta de Miguel. Entre los dos y con ayuda de una tercera persona colocaron el cuerpo de Marta en una silla de ruedas y de esa manera sacaron de la vivienda haciendo desaparecer el cadáver en lugar que se desconoce. “El Cuco” se dirigió en bicicleta al domicilio de Marta, donde había quedado con ella por Messenger. Cuando llegó llamó al porterillo recibiendo como respuesta que Marta había salido, dirigiéndose entonces a una plaza de la barriada de Santa María de Ordaz, lugar de reunión habitual del grupo de amigos. Allí se encontraban Marta y Miguel con otros amigos y permanecieron en la plaza aproximadamente una hora y media. Marta y Miguel abandona la plaza para ir al barrio de Triana y “El Cuco” se dirige a la zona del Polideportivo San Pablo ya que había quedado con otros amigos para hacer botellón. “El Cuco” recibió una llamada a su teléfono móvil, al igual que otro mayor de edad, para que fueran juntos a la casa de “El Cuco” con el objetivo de recoger el coche de la madre de “El Cuco” y dirigirse a la calle León XIII. Se cree que el mismo “Cuco” condujo el coche, siendo menor, hasta llegar a la calle León XIII. Cuando entraron en la vivienda de calle León XIII, “El Cuco” y el otro mayor de edad se encontraron a Miguel, que había dado muerte a Marta, y al hermano mayor de Miguel, D. Francisco Javier Delgado Moreno. Deciden de mutuo acuerdo entre todos hacer desaparecer el cuerpo con la finalidad de no ser descubiertos. No se sabe más de la intervención del hermano de Miguel, D. Francisco Javier Delgado Moreno, en el suceso tras ese momento. “El Cuco”, junto al mayor de edad que le había acompañado en el vehículo hasta el domicilio de la calle León XIII, sacaron a peso del interior de la vivienda el cuerpo de Marta mientras que Miguel sacaba una silla de ruedas al exterior. Colocaron el cuerpo de Marta en la silla de ruedas fuera de la vivienda y lo trasladaron hasta el lugar en el que estaba estacionado el vehículo propiedad de la madre del menor acusado. Introdujeron el cuerpo de Marta tumbado en los asientos traseros del coche y se montaron en el vehículo “El Cuco” y el mayor de edad que le acompañaba. Miguel dejó la silla de ruedas, se montó en su ciclomotor y siguió al vehículo llevando el cuerpo de Marta hasta un lugar no determinado.

Pero antes de que el Supremo lo condenara, Carcaño dio hasta siete versiones:

Primera versión: Miguel y Marta habrían discutido por alguna razón una vez en el piso de León XIII. Estaban en el dormitorio y los amigos -Samuel y "el Cuco"-, en el salón. En el transcurso de esa pelea, Miguel confiesa coger un cenicero de cristal, un objeto pesado, y golpear a Marta. Después, asegura que la lleva al río Guadalquivir y la tira junto al cenicero. La sangre de Marta en el interior del bolsillo de Miguel corrobora la historia. Sólo se menciona a Samuel Benítez.

Segunda versión: Carcaño pide comparecer ante el juez y acusa al menor de edad, "el Cuco", y a Samuel, de ayudarle a deshacerse del cuerpo en el río y de la muerte de Marta.

Tercera versión: En este caso Miguel reconoce que la mata junto a Samuel y "el Cuco", pero señala que son los otros dos quienes la lanzan al río.

Cuarta versión: Miguel vuelve a declarar por petición propia y señala a su amigo menor de edad. Dice que es él quien mata a Marta ahogándola con un cable y que, además, la violó.

Se cree que porque alguien le dice en prisión que, al ser menor de edad, no se le puede condenar. Y porque, con un caso de abuso sexual, el caso lo enjuicia un juez y no un jurado popular, algo que cree que le beneficia. Además, en esta versión tiran el cuerpo a un contenedor, por lo que, durante días, buscan el cuerpo de Marta en un vertedero de Sevilla que, de forma tétrica, se llama Montemarta.

Quinta versión: Carcaño vuelve a misma historia y, de forma sorpresiva, asegura que él también violó a Marta y participó en su muerte junto a "el Cuco". Una vez más, hay que entrar en las suposiciones. Alguien le podría haber dicho -o él pensado- que si él no participó en la violación, le podía tocar un jurado popular. Exculpa en este caso a Samuel.

Sexta versión: Carcaño vuelve de nuevo ante el juez en septiembre de 2009. En este caso dice que no se deshizo del cuerpo pero sí sabe quién lo hizo, Samuel y "el Cuco". ¿Por qué esta nueva versión? Es una suposición, pero llega cuando Carcaño ha recibido varias visitas en prisión de la que era su novia en el momento de los hechos, Rocío. ¿Pudo aconsejarle? No se sabe. En todo caso dice que él la mató con el cenicero -como en la primera versión- y que no hubo violación.

Séptima y última versión: Carcaño implica directamente a su hermano, Francisco Javier. Asegura que discute con él la noche de los hechos en el piso de León XIII por un asunto relacionado con el pago de la hipoteca del inmueble.

Es la primera vez que le sitúa allí. Marta, dice, media en la discusión por dinero. Y en ese momento el hermano la golpea con la culata de la pistola, matándola, según Miguel. Asegura, además, que fue Francisco Javier quien se encarga del cuerpo y lo traslada con el coche de su expareja. A raíz de esta última versión se reabrió la causa, pero finalmente fue archivada por "nula credibilidad".

Por ello, hay muchos interrogantes contestados y otros muchos sin respuesta:

¿Qué se sabe del caso Marta del castillo?

Del caso Marta del Castillo hay una certeza absoluta: Miguel Carcaño la mató. Lo confesó él mismo ante el juez y lo hizo, además, en varias versiones diferentes. Pero hay más datos seguros. Se sabe el momento y hora cuando murió. Fue el 24 de enero de 2009, hace ahora 15 años. Y el dónde. En el piso de León XIII que el asesino confeso ocupaba con su hermano y que era de su madre.

Se sabe que Marta dejó en su desaparición, a unos padres, así como a dos hermanas pequeñas, un abuelo, tíos y muchos amigos. Era una chica sociable y conocida en su barrio, Tartessos. Las certezas, en realidad, acaban ahí.

La historia temporal de este asesino tiene un punto de inflexión: la muerte de Marta. Antes, se puede trazar la historia más o menos con claridad. Después, de forma muy borrosa. Prueba de ello es que 15 años después, los padres no han podido enterrar a su hija.

Marta del Castillo había tenido una relación sentimental con Miguel Carcaño, un joven guapo pero problemático y algo mayor que ella. Se crió en una familia desestructurada y cuando ocurrieron los hechos vivía solo, sin autoridad, en el famoso piso de León XIII.

Se sabe que Marta le dejó un tiempo antes de desaparecer. No quería atarse al chico. Sin embargo, la noche del 24 de enero quedó con él, parece que para buscar una reconciliación. Al menos eso le dijo a sus padres, que iba a "arreglar cosas" con él.

Ese día la joven había acordado verse antes con unos amigos. Estuvo con ellos y, llegando a su casa, la recogió Carcaño en su moto. Fueron al piso de León XIII y ahí fue donde se le pierde la pista.

Ya de noche, los padres de Marta se alarmaron. No volvía a casa y eso no era propio de ella. La llamaron, pero no respondió. Al rato, el móvil estaba apagado. El padre, Antonio del Castillo, no se fiaba de Carcaño y se dirigió a su piso a preguntar. Momento clave de la historia porque luego Del Castillo contaría que olía muy fuerte a lejía en el piso.

Carcaño fue detenido el 14 de febrero. Con su primera confesión -la mató con un cenicero, la llevaron al río y la tiraron allí y le ayudaron su amigo Samuel Benítez y el menor conocido como "el Cuco"- marcó el inicio del caso judicial. Vendrían muchas más después. En algunas añadió delitos como la violación.

Por tanto, sobre lo que qué pasó de verdad la noche del 24 de enero de hace 15 años en el piso de León XIII sólo se puede especular. El único condenado, Miguel Carcaño, nunca ha contado todo. Y los demás señalados, menos.

¿Qué no se sabe?

La maraña judicial y policial ha crecido tanto en estos 15 años que ha provocado que no se conozcan a ciencia cierta muchos detalles.

Científicamente no se sabe si murió realmente en el piso de León XIII o salió de allí con vida. O quiénes estaban en la estancia en cuestión cuando se produjo el episodio violento que certifica el fallo judicial contra Carcaño. Ni tampoco en que medida estos le ayudaron.

Se desconoce igualmente si finalmente hubo violación. En dos de sus versiones Carcaño llegó a confesar que sí, pero en las dos últimas dijo que no. Y otra cuestión no menor. A ciencia cierta no se sabe el móvil del crimen, si fue accidental o con el objetivo de terminar con su vida. Ambos discutieron, pero ¿por qué?

No obstante, el principal interrogante que sigue teniendo este caso y que ha trabado tanto la investigación es su paradero: ¿dónde está Marta? La Policía ha llegado a buscarla, por tierra, mar y aire literalmente hasta en cinco enclaves, según las versiones que iba dando Miguel.

Estos son el río Guadalquivir, el vertedero de Alcalá de Guadaíra, la zanja de Camas, la ruta del Agua y el entorno de la finca Majaloba. A estas labores de búsqueda el Ministerio del Interior destinó más de 600.000 euros, que la Justicia le reclama a Carcaño.

Río Guadalquivir Febrero 2009 Miguel Carcaño declaró en su primera confesión que arrojó el cuerpo de Marta al Guadalquivir desde el puente de Camas. Vertedero de Alcalá de Guadaíra Marzo 2009 Carcaño asegura en su tercera versión que arrojó el cuerpo de Marta a un contenedor de basura con ayuda del "Cuco". Zanja de Camas Septiembre 2009 Rocío Pérez, novia de Carcaño, declaró a la Policía que Miguel le había dicho que había enterrado el cuerpo de Marta en un descampado próximo a su casa. Ruta del Agua Febrero 2012 El juez ordena una inspección ocular en superficie en la zona conocida como ‘Ruta del Agua’ entre Camas y Tomares. Entorno de la finca Majaloba Abril 2013 En su séptima versión, Carcaño situó el cuerpo de Marta en un solar reconvertido en escombrera ilegal ubicado en la carretera (A-8002) que une Sevilla con La Rinconada.

Tras 15 años este caso ha tenido cientos de aristas. Incluso los padres, en un momento de desesperación, le ofrecieron a Miguel el piso de León XIII, que ellos mismos adquirieron, a cambio de que les dijera dónde podría estar el cuerpo de Marta. Se lo comunicaron en una misiva, pero fue en vano porque este ni contestó.

Y ahora, tras el escaso resultado que ha ofrecido el informe pericial del móvil de Carcaño, la familia de Marta ha perdido su última esperanza para saber su paradero.

Sólo les queda ver su nombre en unos jardines cercanos a su casa y la resignación que volverán a expresar el próximo miércoles 24 de enero en una concentración convocada por su abuelo, José Antonio Villanueva, frente a la Audiencia desde el barrio donde vivía.

Para lograr que sea multitudinaria, lleva una semana pegando carteles con la foto de Marta, protagonista sin quererlo de esta historia que conmocionó a la sociedad sevillana y a un país entero y que hizo sentir miedo por primera vez a muchas jóvenes de su generación y de las posteriores, que apenas tenían conciencia cuando ella desapareció.

