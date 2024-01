Pablo Iglesias aparta a Sergio Gregori de Canal Red tras sus críticas por falta de pluralidad

Este lunes el programa 'El Tablero', de Canal Red, que había presentado hasta ahora el periodista Sergio Gregori, arrancó con su compañera Laura Arroyo a los mandos. "Estamos encantadas de tener voces diversas y de dar voz a quien nunca tiene voz en los medios de comunicación, pero a estas alturas no vamos a aceptar que se ataque lo que representa Canal Red y a los muchos compañeros y compañeras que con mucho esfuerzo y mucha militancia sacan este proyecto adelante. Gracias por seguirnos, gracias por hacer posible Canal Red, bienvenidos y bienvenidas a 'El Tablero'", comenzaba la presentadora. Las palabras parecían una alusión velada a las críticas de Gregori, que ha sido apartado de su puesto.

"Canal Red son las 18.000 personas que pagan nuestros salarios y toda la gente que sigue nuestros programas a diario, y, por tanto, les debemos un respeto. En Canal Red siempre hemos dejado claro que queremos trabajar con rigor, pero no somos neutrales y tenemos una línea editorial que podrá gustar más o menos, pero que es la nuestra", aseguraba Laura Arroyo en su alocución inicial.

Gregori había criticado en los últimos días la deriva del canal de televisión dirigido por Pablo Iglesias, denunciando que hacía meses que no elegía los temas ni los invitados que venían a su programa. "De facto, dejé de dirigir en julio", escribió en un tuit. La pasada semana publicó otro vídeo que sonaba a despedida del programa, aunque aclaraba también en X -antes Twitter- que ni se iba a “echar mierda a la cloaca” ni estaba "haciendo cálculos" para promocionar su carrera.

La decisión, sin embargo, parecía tomada. Sergio Gregori se había mostrado incómodo en las últimas semanas con la línea editorial de la cadena y Pablo Iglesias ha terminado por apartarle. Al igual que ocurrió la semana pasada con esas discrepancias aireadas en público, los comentarios en redes sociales con la sustitución del presentador no han tardado en aflorar. Algunas críticas llegaron desde el entorno de Sumar, hacia quienes sería más cercano Gregori, según los afines a Podemos.

Él también reaccionó de forma críptica, pero elocuente en X. "La vida siempre te puede sorprender", tuiteó en la mañana de este lunes. Mientras, Laura Arroyo continuaba con el programa.

Relación con Iglesias

La primera vez que Sergio Gregori (Valladolid, 18 de agosto de 1997) entrevistó a Pablo Iglesias fue en 2014, cuando el presentador aún era menor de edad. La relación se fue fraguando poco a poco a lo largo de los años. Ambos mantenían una buena sintonía y el joven, director de Furor TV entre otras, pasó a involucrarse en Canal Red, prácticamente como un socio más del proyecto televisivo del exlíder de Podemos. Gregori estaba destinado a competir con Antonio Ferreras y La Sexta. Correcto, esa era la idea inicial: "Ser como La Sexta, pero de izquierdas".

Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer. "Surgen desde el propio inicio", afirman fuentes cercanas a Canal Red. Gregori tenía una idea de proyecto distinta a lo que hoy es. El joven pensaba en hacer televisión de izquierdas. Lo que no esperaba era que aquello se convirtiera en un "órgano de propaganda de un partido político", señalan las mismas fuentes.

La alusión a Podemos es clara. Quienes entraron en Canal Red desde un principio sabían que estarían escorados, pero ni mucho menos esperaban que pocos meses después solo sería un canal "propagandístico", insisten las fuentes consultadas.

En realidad, la promesa se cumple al principio. Sergio Gregori era el presentador y director de 'El Tablero', el programa de debates hecho para competir con Ferreras. Tal era el control, en teoría, que lo producen desde Furor TV, la televisión del joven, que lo diseña casi todo.

El programa empieza y, al poco, llegan las primeras contradicciones entre el joven periodista y la línea editorial del medio. "Puedes ver que mientras él dice una cosa, en los rótulos sale lo contrario", señalan las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL.

El ejemplo es claro: mientras Gregori exponía que Garzón había pedido primarias en Sumar, el rótulo establecía que IU no las pretendía. "Esto le empezó a pasar factura y ocurre más veces. Se le nota incómodo en cámara", cuentan a este periódico personas cercanas a la televisión de Iglesias.

Le despojan de la producción primero y luego le apartan de los programas. En julio, le quitan tres de los cinco programas semanales que tiene. Es sustituido por dos miembros de Podemos: Dina Bousselham y Laura Arroyo.

A Gregori lo mandan a hacer crónica política al Congreso, pero el trasfondo es otro: se le aparta por un problema editorial. Le llegaron a decir que "atacaba más a Podemos que las televisiones convencionales".

Gregori pasaba a ser únicamente el presentador de 'El Tablero'. "Ahora hace contorsionismo para que haya alguna mesa plural, pero siempre va a lucirse el que pertenece a Podemos", insisten las fuentes consultadas.

Quienes conocen el medio de comunicación comentan que ha habido algunos gestos bastante feos con el joven. "Se quejó de que un tuitero de Podemos le acosaba en redes y el tipo acabó escribiendo en Diario Red".

Redes sociales

El ambiente en la redacción del medio no es demasiado favorable a Gregori. El ambiente se recrudeció tras compartir en Twitter el periodista unas palabras de Juan Carlos Monedero a El Mundo: "Canal Red es un órgano muy podemita y eso no es bueno ni para Canal Red ni para Podemos. No es bueno para Canal Red porque circunscribe mucho su influencia y no es bueno para Podemos porque no termina de liberarse de esa contundente opinión de convencidos que expresa siempre".

Establecía Gregori que el fundador de Podemos había sido muy contundente con el canal de televisión. También señalando otra frase de Monedero: "O compartes 100% lo que ahí se expresa o te conviertes en sospechoso. Un tipo como Jiménez Losantos habla a la derecha, no habla al PP. Canal Red tiene que despodemizarse. Y Podemos tiene que descanalizarse".

Las críticas en redes tampoco se hacían esperar. Le volvían a acusar de ir contra Unidas Podemos, de ser más cercano, por ejemplo, a Sumar.

Gregori subió este jueves 17 de enero una respuesta a las críticas. Lo hizo a través de un vídeo grabado en el plató de la televisión de Iglesias. En Twitter lo acompañó del siguiente texto: "Algunos cofundamos Canal Red creyendo que romper el bloque de poder mediático estaría por encima de la pugna partidista en la irrelevancia de un espacio político marginal. Que nadie se confunda: no tenemos precio. No nos compran ni con un acta de diputado ni con un plató".

Horas más tarde, el presentador continuaba expresándose. "Convendría atizar el tiro en las críticas. Hace muchos meses que no escojo los temas de El Tablero. Y varios más en los que tampoco planifico las mesas y sus correspondientes tertulianos. De facto, dejé de dirigir en julio".

Aclaraba, eso sí, que "cuando constituí el programa hice una primera búsqueda de perfiles (y muchos de los tertulianos de aquella fase siguen hoy). También es cierto que he reclamado desde el inicio pluralidad y diversidad. Pero no, hoy no hago las mesas".

En las redes, también los hay que han salido en apoyo de Gregori. Por ejemplo, Antonio Maestre.

"Anguitista"

El periodista nunca lo ha escondido: es de izquierdas. ¿En qué perfil se encaja? Difícil de responder. "Se definió alguna vez como anguitista", reconocen fuentes cercanas a la televisión de Iglesias. Pero sobre todo es "unionista". Es decir, defiende la cohesión dentro de los grupos de izquierdas.

Su primera entrevista la realizó con 13 años. Poco después, a los 16, se fue de casa porque sus padres se oponían a su vocación sin antes haberse formado.

La fuga le llevó a conocer y entrevistar a Pablo Iglesias. El resto vendría encadenado. Quienes conocen a Gregori afirman que no es amigo del fundador de Podemos, pero sí han mantenido durante años una buena relación.

También charló con distintas personalidades de la izquierda, como el propio Julio Anguita.

Gregori publicó en 2019 su primer libro. Prologado por Iñaki Gabilondo y epilogado por Cristina Fallarás, se titula Tomar partido: conversaciones con la izquierda transformadora. Cuenta su experiencia como entrevistador.

Además, publicó un documental sobre el bloqueo de Estados Unidos a Cuba bajo el título Unblock Cuba. En el se puede ver una de las entrevistas más señalas de Gregori. En ella charla con Nikolái Leónov, subdirector de la KGB hasta la disolución de la URSS.

