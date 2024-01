El Pedro Sánchez de Abanilla se defiende: "El alcalde sabía que yo soy ludópata y cocainómano"

La vida del auxiliar administrativo Pedro Sánchez ya había tocado fondo antes de verse en la diana de una investigación de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, por el supuesto robo de más de 90.000 euros de las arcas municipales del Ayuntamiento de Abanilla que iban destinados a pagar a los proveedores. "Empecé a hacer esto por mis adicciones a la coca y al juego", tal y como confiesa Pedro a EL ESPAÑOL.

"Soy cocainómano y ludópata. El alcalde lo sabía", según insiste Pedro Sánchez, en un alarde de sinceridad, consciente del enorme revuelo que el caso ha provocado en este pueblo murciano de 6.216 vecinos donde apodaban con cariño a este auxiliar administrativo, como 'Perico el Nabo'. "En el baño que hay en la alcaldía me hacía las rayas". "Al baño entraba 20 o 25 veces al día, delante de mis compañeros".

Las afirmaciones de este auxiliar administrativo ponen en un brete al equipo de Gobierno local porque no parece lógico mantener a un adicto, como adjunto a la Intervención Municipal, por donde pasan todas las facturas de los proveedores de las que 'Perico el Nabo' -supuestamente- ha ido desviando dinero: a cuentas bancarias de su titularidad. "Yo reconozco que lo he hecho, pero ellos también tienen la culpa", según advierte Pedro Sánchez, en una entrevista que concede en exclusiva a EL ESPAÑOL, a pesar de que todavía no ha prestado declaración en sede judicial.

- ¿Cuándo empezó a desviar fondos municipales a sus cuentas?

- Pedro Sánchez: En marzo de 2023, por mis adicciones a la cocaína y al juego. En un día, me metía 10 o 15 gramos. En los salones de juego y con las máquinas tragaperras me podía gastar 2.000 o 3.000 euros a diario.

Las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza, por el supuesto robo de fondos públicos a manos de este auxiliar administrativo, se han filtrado a los medios de comunicación después de que 'Perico el Nabo' fuese detenido este sábado, tras ser sorprendido saliendo a gatas de la Comisaría de Policía Local de Abanilla. "Yo no entré a robar, pasaba por la calle y estaban encendidas las luces de los vestuarios", asegura Pedro Sánchez (Abanilla, 1972). "No me llevé nada de los policías".

Perico 'El Nabo' en el momento de su detención, este sábado, a manos de la Policía Local de Abanilla.

Pedro atiende a este diario porque quiere aclarar varias cuestiones sobre la versión de lo sucedido que ha ofrecido el alcalde: José Antonio Blasco. En primer lugar, este auxiliar administrativo que está suspendido de empleo y sueldo a raíz de la investigación, asegura que no ha desviado dinero a cuatro cuentas bancarias a su nombre. "Solo tengo tres cuentas, una en el BBVA con 1.600 euros de saldo negativo, otra en La Caixa con otros menos 1.600 euros y una en Cajamar que solo tiene 140 euros".

Tal panorama en su salud financiera le lleva a asegurar que los 90.000 euros de fondos municipales, supuestamente desviados de los proveedores municipales a sus cuentas bancarias, no han sido usados para comprarse nada: ni un coche, ni un móvil, ni siquiera se ha dado un capricho como un viaje. "Todo lo he utilizado para el juego y la cocaína". También quiere desmentir que su expareja no ha sido la persona que le ha delatado: "Mi exmujer no habló con el alcalde porque llevamos año y medio separados".

- ¿Desde cuándo es usted cocainómano?



- Pedro Sánchez: Llevo consumiendo diez o doce años. La primera vez que me metí fue en una discoteca de Alicante, en una noche que estaba de fiesta con unos amigos. Me dijeron: 'Esto no es nada'. Pero te enganchas. Cada raya te pide más. Ahí empezó todo.

Pasó del consumo esporádico a meterse a diario: la coca devoraba el salario de este auxiliar administrativo que suma más de 25 años en la plantilla del Ayuntamiento de Abanilla. "Mi médico de cabecera me ha dado cita el 12 de marzo con el psiquiatra para ver si me ingresa en una clínica para desintoxicarme. Cuanto antes ingrese: mejor", subraya Perico. "Ahora mismo, llevo veinte días sin meterme nada porque estoy tomando pastillas que me dejan agilipollado: tranxilium, orfidal...".

- ¿Cuál es la cantidad máxima de coca que se ha llegado a meter?

- Pedro Sánchez: Entre septiembre y octubre, en quince días me gasté 60.000 euros en 2 kilos de cocaína: no estaba de fiesta, consumía en el trabajo. En noviembre del año pasado, estuve a punto de quedarme en coma cerebral porque me tiré cuatro días sin dormir de todo lo que me metí. También han estado a punto de operarme porque tengo el paladar perforado con el tabique nasal de tanto meterme.

El alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco.

Escuchando la confesión de Pedro Sánchez, resulta complicado entender que nadie se percatara de la adicción que afirma sufrir este auxiliar administrativo, adjunto a la Intervención, y cuyo despacho estaba situado en la primera planta: la zona noble del Ayuntamiento de Abanilla, donde se ubica la alcaldía, las dependencias del secretario municipal, el tesorero y el interventor. De hecho, el PSOE y el IUMA han criticado al alcalde, José Antonio Blasco, tras asegurar que no supo del robo de fondos por parte de 'Perico el Nabo' hasta que el 9 de diciembre recibió un chivatazo y lo denunció a la Guardia Civil.

- ¿Usted considera que ni el equipo de Gobierno local ni sus compañeros en el Ayuntamiento sabían que era adicto a la coca?

- Pedro Sánchez: Ellos lo sabían o no lo querían saber. Al día, a lo mejor gastaba tres cajas grandes de clines de tanto sonarme porque se me caía el moquillo de las rayas. El alcalde podría haberme quitado o haberme dicho que me cogiese la baja para meterme en un centro para ponerme bien.

- ¿A qué tenía acceso como auxiliar administrativo adjunto a la Intervención Municipal?

- Las facturas las tramitan los proveedores por el registro municipal o por la aplicación del Ministerio de Hacienda, entonces saltan a nuestro sistema informático. Una vez que las facturas estaban registradas, yo le ponía la aplicación presupuestaria y mandaba las remesas de facturas al concejal o al técnico de cada concejalía para que le diesen la conformidad al importe.

Una vez que tenía la conformidad, cada quince días le subía al interventor una remesa de facturas en papel para que viese que tenían la conformidad. A veces, había ochenta facturas, y otras, solo una porque era para justificar una subvención. Luego el alcalde y el secretario municipal firmaban un decreto con la relación de facturas a pagar.

- ¿Por qué denuncia que en el Ayuntamiento también tienen responsabilidad en lo que ha sucedido?

- En las facturas cambiaba el número de cuenta y ponía la mía: ya está. Es decir, un proveedor presentaba la factura con su código IBAN, entonces, yo ponía solo el mío o los dos: el suyo y el mío, pero el del proveedor lo dejaba inactivo y el mío activo. De forma que cuando se cargaba el fichero para pagar, saltaba una alerta de que el proveedor tenía una cuenta inactiva y el sistema te pregunta si eso es correcto.

Lo más normal es que alguien lo compruebe. Si en una misma relación de facturas, te saltan cuatro alertas de distintos proveedores y los cuatro siempre tienen el mismo número de cuenta que termina en 47 como el que está activo: algo tiene que estar pasando. O pasas de todo o le das a todo que sí. Yo reconozco que lo he hecho, pero ellos también tienen culpa.

- ¿Sus adicciones le han llevado a robar dinero de otra dependencia municipal al margen de lo que se investiga con las facturas de los proveedores?

- En el verano de 2022, me quedé el dinero que uno me dejó de la recaudación de la taquilla de la piscina. Pero me lo descontaron de mi salario: lo pagué en tres o cuatro veces con la nómina cuando me pillaron. No recuerdo si cogí 500 o 600 euros. Al hacer las cuentas, detectaron lo que había pasado y me lo descontaron de la nómina. Me hicieron el favor.

La fachada del Ayuntamiento de Abanilla donde Pedro Sánchez ha trabajado como auxiliar administrativo.

Esta respuesta, pone de manifiesto que durante la pasada legislatura ya se sabía que algo no iba bien en la vida de Pedro Sánchez. Sin embargo, se le mantuvo en su puesto como auxiliar adjunto a la Intervención Municipal, hasta que antes del verano de 2023 se le sacó de la alcaldía y se reubicó su despacho en la antigua habitación donde estaba el archivo. "Como me hacía las rayas en el aseo del alcalde: vieron restos blancos y me cambiaron de despacho", admite Perico.

Este auxiliar administrativo fue suspendido de empleo y sueldo el 12 de diciembre. "Lo que necesito es ayuda", sentencia Pedro Sánchez. "No controlo mis impulsos por mis adicciones a la coca y al juego. Yo tengo claro que a la cárcel no voy a ir porque antes me suicido". A la vista de su versión de los hechos, lo más probable es que cualquier abogado que asuma su defensa alegue esta dependencia a la cocaína como el desencadenante del supuesto robo de 90.000 euros de fondos públicos, en un momento en el que no tenía plenas sus facultades mentales.

- ¿Algún vecino de Abanilla le ha reprochado el supuesto robo del dinero de las arcas municipales?

- Pedro Sánchez: Los vecinos no me han dicho nada cuando me han visto por la calle. Si me dicen algo, yo les diré que también se lo recriminen a los que tienen firma porque yo no puedo firmar nada. Ellos no han llevado un buen control del pago a proveedores. ¿Qué control llevaban el interventor, el tesorero, el alcalde y el secretario municipal cuando firmaban el decreto? Ninguno. Firmaban por firmar.

Sigue los temas que te interesan