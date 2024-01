Al otro Pedro Sánchez le llaman 'Perico el Nabo' y robó 90.000 euros del Ayuntamiento de Abanilla

Pedro Sánchez lleva media vida trabajando como auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Abanilla, donde le conocen como 'Perico el Nabo'. De hecho, tenía un despacho propio en la zona noble del Consistorio donde está la Alcaldía, junto al secretario municipal, el tesorero y el interventor. Todo ello, debido a que 'Perico el Nabo' trabajaba como adjunto al área de Intervención, por la que pasan las facturas de los proveedores municipales de las que -supuestamente- ha ido desviando dinero, a cuentas bancarias de su titularidad, hasta que su pareja sentimental ha tirado de la manta y se lo ha contado todo al alcalde: José Antonio Blasco.

El escándalo es mayúsculo en esta localidad murciana donde todos se conocen porque en el padrón municipal hay 6.216 vecinos. "Me llegó un chivatazo de lo que estaba pasando y ese mismo día lo denuncié para que abriesen una investigación", tal y como asegura el regidor abanillero, José Antonio Blasco. "De momento, la Guardia Civil habla de más de 90.000 euros, a falta de investigar todas las cuentas corrientes de este señor que según tengo entendido son cuatro".

EL ESPAÑOL ha localizado a Pedro Sánchez, conocido en el Ayuntamiento como 'Perico el Nabo', para preguntarle su versión sobre las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza, pero este auxiliar administrativo -suspendido de empleo y sueldo- ha emplazado a este diario a pronunciarse a través de una entrevista después de reunirse con su abogado.

La denuncia por el robo o desvío de fondos municipales se interpuso el 9 de diciembre, después de que la pareja de 'Perico el Nabo' le confesara al regidor que en una cuenta bancaria en la que ella figuraba junto a su novio, se recibían periódicamente transferencias del Ayuntamiento de Abanilla. Esta vecina, en apariencia, actuó con honradez porque las responsabilidades legales también le podrían haber salpicado a ella porque sus datos personales figuraban en la citada cuenta.

Perico 'El Nabo' en el momento de su detención, este sábado, a manos de la Policía Local de Abanilla.

"Las cantidades que ha ido desviando varían entre los 100 y los 4.000 euros". Ese dinero de las arcas municipales era ingresado en alguna de las presuntas cuentas bancarias a nombre de Pedro Sánchez, debido a que se aprovechaba de su cargo como adjunto o ayudante de Intervención que le permite acceder a la aplicación informática con la que se gestionan las facturas de los proveedores municipales. Cada veinte, treinta o sesenta días, se le hacía llegar una remesa de facturas al alcalde para que autorizase su pago y el regidor plasmaba su firma con la confianza de que había pasado todos los filtros: concejales, tesorero, secretario municipal e interventor

- ¿Qué método ha seguido este auxiliar administrativo para perpetrar el supuesto robo de más de 90.000 euros?

- José Antonio Blasco: Ponía su número de cuenta a nombre de algún proveedor, a través de la aplicación informática que tenemos para gestionar las facturas. Entonces, la transferencia aparentemente iba al proveedor, pero el ingreso del dinero lo recibía él ['Perico el Nabo']. Obviamente, era complicado de pillar porque nadie se sabe los veinte dígitos de los cientos de proveedores que puede tener un Ayuntamiento.

Antiguamente, cada factura se pagaba con cheques que necesitaban tres firmas y era fácil de cotejar, pero hoy en día se hacen remesas de pago que son emitidas por una aplicación informática que se usa en varios ayuntamientos. De modo que este empleado metía el número de alguna de sus cuatro cuentas, a nombre de alguna factura de un proveedor municipal, y el dinero automáticamente iba a su cuenta.

Creemos que no utilizaba siempre el nombre del mismo proveedor, sino que empleaba varios nombres de proveedores asiduos de la Concejalía de Servicios. Era muy difícil que los proveedores nos diesen una queja porque ellos cobraban sus facturas, así que se está investigando el modus operandi: no se sabe si duplicaba las facturas, si generaba un archivo de pago o si modificaba archivos digitales para generar un pago a una de sus cuentas.

El alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco.

El caso es que 'Perico el Nabo', como la foto de Bruce Springsteen que preside su perfil de Facebook, ejercía como el Boss en la gestión de las facturas de los proveedores del Ayuntamiento de Abanilla: 'esto para mí', 'esto para ti'… Y así se hizo supuestamente con más de 90.000 euros que ha sumado a su nómina mensual y a sus pagas extras. La cantidad de dinero presuntamente sisada al Consistorio podría ser mayor, a la vista de que el propio alcalde admite que la Guardia Civil "investiga qué cantidad de dinero ha sacado" y de que este auxiliar administrativo era de los veteranos en la plantilla municipal. "Llevaba más de 25 años trabajando, pero no era funcionario".

- ¿'Perico El Nabo' empezó a trabajar en el Ayuntamiento de Abanilla tras aprobar una oposición o en una bolsa de empleo?

- José Antonio Blasco: Entró como personal laboral y se le han ido prorrogando los contratos como ocurre en muchos ayuntamientos. Era auxiliar administrativo adscrito a la Intervención, no había un nombramiento por así decirlo, pero llevaba mucho tiempo trabajando con el interventor: viendo facturas, archivando facturas, pasándolas al ordenador… No sé si hace muchos años también estuvo en las áreas de Deportes y Juventud, pero ahí me pierdo porque hablamos de los años noventa.

Por sorprendente que parezca, en el Consistorio no saben cómo ficharon en plantilla a 'Perico el Nabo', si fue a través de un contrato temporal o de un contrato por obra y servicio, pero de lo que sí tienen certeza es que Pedro Sánchez consolidó su empleo en el Ayuntamiento de Abanilla, gracias a su tocayo en la Moncloa: Pedro Sánchez. La Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que aprobó el Gobierno, durante la pasada legislatura, le permitió a 'Perico el Nabo' convertirse en "personal laboral indefinido".

El 12 de diciembre suspendieron de empleo y sueldo a 'Perico el Nabo'. Un mes después de haber sido alejado de sus funciones como asesor de la Intervención Municipal, no tuvo otra ocurrencia que entrar a desvalijar la Comisaría de la Policía Local de Abanilla. "Los vecinos escucharon ruidos, se asomaron y le vieron salir a gatas de las dependencias, incluso le llamaron por su nombre y se giró", según confirma el propio regidor del PP. Prueba de ello es que algunos testigos sacaron sus móviles para grabar su arresto. "Por suerte, las armas estaban en una caja fuerte".

El alcalde asegura que 'Perico el Nabo', este lunes, se enfrentó a un juicio rápido: "Ha sido condenado por robo con fuerza. Tendrá que pagar los desperfectos que ha causado en las dependencias de la Policía Local por romper una ventana, una puerta y varias taquillas de los agentes". Este es el menor de los males de este auxiliar administrativo, de 50 años, ya que también responderá por las consecuencias legales de la investigación abierta por la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. "El Ayuntamiento se personará como acusación particular", según avanza Blasco.

Entre los vecinos del pueblo no paran de circular memes con la imagen de 'El Nabo'. En una de ellas, Perico aparece sentado en el Despacho Oval de la Casa Blanca, con las piernas estiradas sobre la mesa, mientras telefonea al regidor. Este escándalo se veía venir para la que fue primera teniente de alcalde durante la pasada legislatura, María Dolores Saurín: "Todo el mundo sabía que esta persona se quedaba dinero porque nos pedía dinero a todos. A mí me pidió 400 euros en una ocasión".

María Dolores Saurín, actual líder del partido Independientes Unidos por el Municipio de Abanilla (IUMA) y exprimera teniente de alcalde durante la pasada legislatura.

La actual líder del partido Independientes Unidos por el Municipio de Abanilla (IUMA) sostiene que el alcalde "está faltando a la verdad", al asegurar que se enteró en diciembre de que el adjunto a la Intervención Municipal supuestamente robaba dinero de las arcas municipales. "En el verano de 2022 ya se quedó con la recaudación de la taquilla de la piscina", ejemplifica la que fue primera teniente de alcalde durante esa legislatura, asumiendo las áreas de Industria, Turismo, Comercio y Empleo.

"En el Ayuntamiento hay una caja donde se cobran 1 o 2 euros por la expedición de documentos, como una fe de vida, y también ha metido la mano varias veces", según sostiene María Dolores Saurín. "Después de lo sucedido en verano en la piscina, como ya era tan descarado, se le cambió de su despacho en la Alcaldía y se le puso en la antigua habitación donde estaba el archivo. Hicieron una obra y le pusieron una cristalera".

El despacho de 'Perico el Nabo' se reubicó justo en la entrada del Ayuntamiento. "Le quitaron las claves de los programas informáticos, para que no tuviera acceso a la facturación, y también le quitaron todas las responsabilidades", tal y como afirma la exprimera teniente de alcalde.

- ¿Por qué no se le denunció antes a 'Perico el Nabo'?

- María Dolores Saurín: El problema era echarlo porque había que pagarle una indemnización importante porque llevaba trabajando en el Ayuntamiento más de 25 años. Los pequeños robos se sabían desde hace dos o tres años. Esta persona está enferma y necesita ayuda.

El alcalde niega haber tenido conocimiento en la pasada legislatura de que este auxiliar administrativo supuestamente robaba dinero, aprovechando su trabajo con las facturas de los proveedores. "A mí no me ha llegado una información de esas características, si hubiésemos tenido conocimiento antes, se lo habríamos dicho a la Guardia Civil". Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción aclararán desde qué año y cuánto dinero ha sisado Pedro Sánchez desde que hace un cuarto de siglo empezó a trabajar en el Consistorio, con el sobrenombre de 'Perico el Nabo'.

