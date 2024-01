Claves del MIR 2024: fecha, cuándo publican las notas y cuántas preguntas hay que acertar para aprobar

Después de largas jornadas de preparación y estudio, miles de sanitarios procedentes de todos los rincones de España realizarán este sábado 20 de enero el examen del MIR 2024. Un total de 30.064 aspirantes lucharán por las 11.607 plazas que el Ministerio de Sanidad ha ofertado este año. La cifra supone un aumento de un 3,9% respecto al año anterior y de un 38% si se compara con las plazas que se ofertaron hace cinco años.

En cuanto a la división de las plazas por especialidad, el reparto ha quedado este año, en esta ocasión, de la siguiente manera: Medicina (MIR): 8.772 plazas. Farmacia (FIR): 340 plazas. Enfermería (EIR): 2.108 plazas. Ámbito de la Psicología (PIR): 247 plazas para la especialidad de Psicología Clínica. Ámbito de la Química (QIR): 27 plazas. Ámbito de la Biología (BIR): 65 plazas. Ámbito de la Física (FIR): 48 plazas para la especialidad de Radiofísica Hospitalaria.

A partir de las 15:00 horas, los responsables de las mesas comenzarán a realizar el llamamiento para proceder a la identificación de las personas que han sido admitidas en el examen. Una hora después, a las 16:00 horas, se procederá a desprecintar las cajas donde se guardan los cuadernillos de exámenes y las hojas de respuesta y, tras repartirlas entre los aspirantes, comenzará el examen.

La prueba consiste en un cuestionario de 200 preguntas de respuesta múltiple que los aspirantes deben completar en un máximo de cuatro horas y media. Cada pregunta acertada vale 3 puntos y cada pregunta fallada resta 1 punto. Las preguntas no contestadas ni suman ni restan. En base a estos datos, el máximo número de puntos que podría sacar un aspirante son 600. Pero, ¿cuál es el número de preguntas que hay que acertar para aprobar el examen?

La realidad es que no hay una respuesta clara a la pregunta. Y es que, en función del año, la nota de corte ha ido variando. En el caso del año 2022, la puntuación mínima para aprobar fue de 173 puntos. Sin embargo, el año pasado, el mínimo de aciertos ascendió considerablemente y se situó en los 177 puntos.

Para saber la nota final del MIR es necesario hacer una serie de cálculos, teniendo en cuenta la nota del examen y el baremo. Para conocer el resultado final, los aspirantes deberán hacer el siguiente cálculo: 90 x la nota del examen / La media de las diez mejores notas examen + 10 x el baremo académico / La media de los diez mejores baremos académicos.

¿Cuáles son las normas durante el examen?

Como todas las pruebas de este tipo, el examen del MIR cuenta con una serie de normas. Está prohibido el uso de dispositivos electrónicos y auriculares, siendo solo posible usar tapones de silicona o plástico para los oídos. Además, será necesario que los aspirantes acudan con su documentación: DNI o pasaporte. También se recomienda llevar bolígrafos de tinta azul o negra. En cuanto al material permitido, los aspirantes pueden utilizar, además de bolígrafos, rotuladores, subrayadores y lápices.

Al igual que ocurre cada año, el Ministerio de Sanidad ha lanzado una serie de consejos. Entre ellos, destaca el hecho de acudir al examen con una hora de antelación y llevar reloj, vestimenta cómoda y alimentos y bebidas que no hagan mucho ruido. También recomiendan llevar clips para poder sujetar las hojas del examen.

Cuándo se publican las notas y cuándo se elige la plaza

Una vez superados los nervios y la tensión del examen, los aspirantes deberán esperar unos días para conocer la nota de su examen. Este año, como principal novedad, no será hasta el lunes cuando se publiquen las preguntas de forma oficial. Y será cinco días hábiles después de la celebración del examen cuando el Ministerio de Sanidad haga públicas las notas de los exámenes. Es decir, si todo sale como está previsto, las notas estarán disponibles a partir del viernes 26 de enero.

Después de esta fecha, se abrirá el plazo destinado a las reclamaciones de los aspirantes. Este periodo está previsto que se extienda hasta finales de febrero. Y una vez resueltas las reclamaciones, el Ministerio de Sanidad dará a conocer las notas finales de los aspirantes y el número que ocupan en la lista general.

No será hasta el mes de abril cuando, vía electrónica, los aspirantes procederán a elegir las especialidades. Hasta el momento, el Ministerio de Sanidad no ha dado a conocer las fechas concretas. Sin embargo, lo que sí es seguro es que, una vez que los aspirantes hayan solicitado sus plazas, se abrirá otra fase para cubrir las plazas que no hayan sido cubiertas aún. De todas las especialidades, Medicina Comunitaria volverá a ser de nuevo la que más plazas ofrezca: un total de 2.492.

