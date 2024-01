Los padres del adolescente desaparecido en el Mar Menor: "Hay versiones del naufragio contradictorias"

La tristeza inunda la mirada de los padres de Ivailo Petrov: desaparecido en el Mar Menor durante la madrugada del Día de Reyes, tras naufragar en una piragua robada en la que también navegaban Francisco Javier Medina, de 22 años, y José David, de 16 años. "Desde el viernes estamos muy mal, sin comer y sin dormir", subrayan Miglena Petrova y Krasimir Nikolaev. "Es complicado explicar cómo nos sentimos ahora mismo".

Este matrimonio búlgaro convive, a diario, con la impotencia de ver cómo el dispositivo de búsqueda suma seis jornadas de batidas sin comunicarles buenas noticias sobre el paradero de su zagal: "Todos los días estamos esperando a que Ivo abra la puerta de casa y regrese bien".

Los padres del menor desaparecido rompen su silencio en una entrevista en exclusiva con EL ESPAÑOL, para responder a las declaraciones realizadas en distintos medios de comunicación por Francisco Javier Medina: uno de los dos supervivientes del naufragio en la piragua. Y a la postre: el único mayor de edad que iba a bordo de esa embarcación robada a un jubilado. "Hemos decidido dar este paso ante las continuas declaraciones que está realizando Javi donde está faltando a la verdad y realizando acusaciones graves contra nuestra familia que son falsas".

- ¿Por qué motivo consideran que Francisco Javier Medina "está faltando a la verdad" sobre el origen de la piragua y las circunstancias del naufragio en el Mar Menor?

- Miglena y Krasimir: Javi primero nos ha contado una cosa, luego otra y después otra. No nos cuenta la verdad. Primero dice que cuando se cayeron al agua al volcar la piragua, Ivailo salió nadando detrás de ellos, se subió encima de Javi, le estaba ahogando, se desmayó en el agua y perdió de vista a nuestro hijo. Después nos dice que Ivo se quedó agarrado a la canoa y Javier y José David se fueron nadando. También dice que Ivo está vivo en la Perdiguera.

Está culpando a Ivo de que volcara la piragua porque se puso de pie. Nosotros le preguntamos a Javier porqué se metieron en el Mar Menor y primero nos dice que cogieron la piragua para salir a pescar. En segundo lugar, querían irse a la isla de la Perdiguera, luego que iban a ir a robar, después que nuestro hijo cogió un paquete de droga para entregarlo a otra embarcación en la isla de la Perdiguera, y finalmente, que se fueron a fumar un cigarrillo. A nosotros nos dice una cosa y delante de las cámaras de televisión cuenta otra. Hay versiones contradictorias del naufragio. Las contradicciones nos hacen sospechar que algo oculta.

Tanto es así que el Grupo de Homicidios de la Guardia Civil ya se ha puesto en contacto con los familiares de Ivailo Petrov. Para Miglena y Krasimir es tan "extraño" todo lo que ocurrió aquella madrugada del Día de Reyes que han decidido recurrir al conocido bufete: MMB Abogados. El matrimonio se ha puesto en manos de los letrados Sergio Marco y de Verónica Ene porque quiere "conocer toda la verdad" sobre el robo de la piragua, así como "las causas" de su naufragio en el Mar Menor, para que "se depuren responsabilidades legales" en cuanto el dispositivo de búsqueda culmine localizando vivo – o muerto- a su hijo de 16 años.

Sergio Marco y Verónica Ene, abogados de los padres del joven desaparecido en el Mar Menor.

"Los amigos de Ivo no quieren hablar con mis hijas, cuando les preguntan si saben algo: se marchan rápido, como si tuvieran miedo de contarles alguna cosa", denuncia Miglena, medio en español, medio en búlgaro, con la ayuda de sus hijas Nikol, de 15 años, y Gergana, de 17 años, las cuales dominan mejor el castellano por las clases en el instituto. "Estoy buscando a Ivailo por todos lados porque siento que no está en el agua", asegura Krasimir, padrastro del adolescente, mientras recalca que lo quiere como si fuera su propio hijo. "Cada día me despierto muy temprano porque no puedo dormir y salgo a buscarle por Los Alcázares".

Las batidas que hace Krasimir por el casco urbano y por las playas del Mar Menor, evitan que la casa se le venga encima porque las risas de Ivo jugando a la videoconsola ya no se escuchan. Ahora solo reinan el silencio y el llanto desconsolado de su mujer porque cada detalle le recuerda a la ausencia de este adolescente apasionado de los coches: desde la ropa con la que solía acudir al gimnasio o a practicar boxeo, hasta su bicicleta de montaña, aparcada en las escaleras del humilde bloque de pisos en el que reside esta familia de inmigrantes, a solo unos metros de la playa del Espejo.

"Desde que desapareció mi hijo le dije a la Guardia Civil que no quería que Ivailo se juntase con Francisco Javier ni con ninguna de sus compañías porque eso era un motivo para castigarle", remarca Miglena.

- ¿Por qué motivo no quería que su hijo mantuviera una amistad con Francisco Javier Medina?

- Miglena Petrova: Habíamos tenido conflictos de vecindad. Javi y su mujer ocuparon el piso que hay enfrente de nuestra misma escalera, tenían cinco hijos y hacían mucho ruido. En noviembre, se presentaron unos allegados suyos, amenazándonos con palos y cuchillos, acusándonos de que avisamos a los Servicios Sociales para que les quitasen a sus niños y que habíamos hablado con los dueños del piso para que les desalojaran.

Esta jornalera agrícola insiste en que nunca vio con buenos ojos la amistad que su hijo entabló con Francisco Javier, desde que le conoció este verano. Por aquel entonces, Javi era cliente habitual de un chiringuito en el que Ivailo se ganaba un dinero ayudando en la terraza, tras abandonar sus estudios en tercero de la ESO en el Instituto Menárguez Costa. "Era una mala influencia", sentencia esta cristiana ortodoxa, de 33 años. "Yo siempre le pedía fotos a mi hijo, para ver con quién estaba y dónde estaba. Le castigaba para que no saliera con él, pero Ivo siempre estaba con Javi y sus allegados".

- ¿Qué hizo su hijo durante las horas previas al naufragio de la madrugada del Día de Reyes?

- Miglena Petrova: A las siete de la mañana se levantó. Luego estuvo desayunando y jugando con el móvil. A las doce del mediodía se marchó con los gemelos y estuvo en el gimnasio entrenando boxeo. Como yo estaba trabajando: me preguntó si podía salir y me prometió que el viernes se quedaría con la familia. A casa regresó pasadas las diez de la noche, mi pareja le preguntó si quería cenar, pero no quiso. Luego se metió en su cuarto y a las once de la noche estaba jugando al videojuego Fortnite con sus amigos.

Los padres y las dos hermanas del menor desaparecido, este miércoles, reunidos con sus letrados en el despacho de MMB Abogados. Badía

Tanto el matrimonio como Nikol y Gergana, las dos hermanas de Ivailo, se durmieron sin enterarse de que el menor de edad se fue de casa. Aquella madrugada del Día de Reyes se adentró al Mar Menor a bordo de una piragua robada, junto a Francisco Javier, de 22 años, y José David, de 16 años. De hecho, este diario localizó al dueño de esa embarcación ligera: un jubilado que veranea en Los Alcázares y que sostiene que es complicado pensar que se la robo una sola persona porque su eslora mide 3,5 metros.

- ¿Ustedes creen que Ivailo participó en el robo de la piragua?

- Miglena y Krasimir: No creemos que saliera a robar una piragua porque iba en chanclas y le tenía miedo al agua porque no sabía nadar. Tenía pánico cuando no hacia pie en la piscina o en el mar. No sabíamos que hacía en una piragua. Además, Ivo salió aquella noche en chanclas, con un pantalón vaquero, una sudadera y se dejó las llaves en casa y no cerró la puerta del bloque, a pesar de que nosotros siempre la cerramos con llave. Eso significa que él sabía que iba a regresar pronto al piso. Nuestro hijo nunca sale con chanclas cuando hace frío. Todo eso para nosotros es muy raro.

- Entonces, ¿qué teoría tienen sobre el motivo por el que su hijo se marchó de su casa a hurtadillas?

- Nosotros creemos que se marchó a casa de Javi a fumarse un cigarrillo porque falta su bandolera con el tabaco, su cartera y su teléfono móvil. Nos parece muy raro que por su propia iniciativa se subiera a una piragua. Javi culpa a mi hijo de que fue a su casa a la una de la madrugada y que le dijo que robó un barco, pero es muy pequeño para cogerlo él solo. Mi hijo iba al gimnasio para ponerse fuerte porque no quería que se aprovecharan de él.

- ¿Qué les ha dicho sobre el naufragio el otro superviviente que también es menor de edad o su padre, David?

- No sabíamos que Ivailo se juntaba con José David. Desde el naufragio, me dicen que ese chico casi no sale de su casa. Una de mis hijas se lo encontró, le preguntó y le contestó que no le iba a contar nada. A su padre no le conozco, solo de verlo en televisión, pero ni siquiera se ha puesto en contacto con nosotros para preguntarnos cómo lo estamos pasando.

Los enseres recuperados por el personal de emergencias que podrían pertenecer al menor desaparecido, Petrov, de 15 años.

Pasan unos minutos de las seis de la tarde cuando la entrevista se detiene. El móvil de Gergana recibe una llamada del alcalde de Los Alcázares: Mario Cervera. La tensión se puede cortar. Miglena contiene el aliento y las lágrimas porque no quiere escuchar que su hijo ha sido localizado en el fondo del Mar Menor: "Tenemos miedo de que nos llamen y nos digan que está muerto". Su hija descuelga y escucha atenta al regidor, contándole que el dispositivo de búsqueda se cierra por sexto día consecutivo sin dar con su hermano ni con ninguna de sus prendas de ropa ni con su bandolera donde llevaba el tabaco, la cartera y el móvil. "Es muy raro que hayan encontrado una chancla de Ivo y que no aparezca la otra por ningún sitio", reflexiona Gergana.

El caso tiene otros interrogantes más importantes que deberá resolver la investigación de la Guardia Civil, como quién ideó el palo al garaje de un jubilado que veranea en Los Alcázares, quién decidió adentrarse de madrugada al Mar Menor, con qué motivo lo hicieron y cuáles fueron las causas de un naufragio que se ha saldado con la desaparición de un menor. Todo ello, debido a que los tres tripulantes supuestamente carecían de nociones para navegar sobre una piragua: una embarcación ligera, con poca estabilidad, debido a que carece de quilla.

Verónica Ene y Sergio Marco, abogados de la familia del menor desaparecido, avanzan que van a trabajar "para buscar la verdad de este caso" y "esclarecer las causas que han provocado este naufragio en circunstancias tan extrañas". Los penalistas del despacho MMB Abogados están a la espera de que el Grupo de Homicidios culmine su investigación, "para solicitar información sobre las actuaciones, con el objetivo de analizar las acciones legales que se pueden emprender, bien por la vía civil o por la vía penal, como consecuencia de estos hechos".

- ¿Cómo terminó su hijo subido en una piragua en plena noche si le tenía pánico al agua?

- Miglena y Krasimir: Pensamos que se fue a casa a fumarse un cigarrillo con Javi. No creemos que tuviese ningún interés en darse un paseo en una canoa robada. Es muy extraño que por iniciativa propia se marchara sin saber nadar y con miedo al agua, marchándose de esta forma de nuestro piso y vestido de esa forma.

- ¿Creen que su hijo está vivo o está muerto?

- Sospechamos que le ha pasado algo malo.

Sigue los temas que te interesan