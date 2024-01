Las oposiciones que te puedes preparar en 3 meses y sólo con la ESO: sueldo de 60.000 euros

Una de las alternativas que cada vez está más presente para acceder al competitivo mercado de trabajo es presentarse a oposiciones. No obstante, son muchos los candidatos y candidatas que no se atreven a dar este paso debido a la gran dedicación que esto supone. No es una tarea fácil, ya que implica muchas horas de estudio y renunciar a compromisos sociales. En este sentido, las hay muy difíciles de aprobar, por su amplio temario y su escasa oferta, como las que son para cubrir puestos de jueces, inspectores de Hacienda o notarios. No obstante, también hay algunas más sencillas y asequibles como son las de Tropa y Marinería, entre otras.

En concreto, se trata de una rama de las Fuerzas Armadas, que tiene encomendadas funciones de servicios profesionales mediante compromisos de carácter temporal que se especifica en la ley. Así pues, los oficiales de Tropa y Marinería desempeñan las funciones militares y cometidos según la especialidad en que se integren.

Para formar parte de esta categoría, los aspirantes tienen que tener al menos 18 años y máximo 28, carecer de antecedentes penales y estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, todos los interesados deberán poseer la aptitud física necesaria, que será verificada mediante las siguientes pruebas: salto de longitud sin carrera, abdominales, flexo-extensiones de brazos y carrera de ida y vuelta.

Imagen de archivo de futuros funcionarios. EFE.

A diferencia del resto de oposiciones, en este caso no existe un temario estricto ya que las pruebas escritas son ejercicios psicotécnicos que evalúan aptitudes verbales, numéricas, espaciales, mecánicas, perceptivas, de memoria y razonamiento abstracto.

Considerando la dificultad de los ejercicios se tantea un tiempo de preparación inferior a un año. De hecho, tal y como corrobora la academia de oposiciones, Campus Training, se estima un tiempo de preparación alrededor de los 3 a 6 meses. No obstante, tan solo se trata de una aproximación, dado que depende de muchos factores como por ejemplo, el rendimiento propio y del resto de aspirantes en los exámenes.

En cuanto al sueldo de estos funcionarios, según la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC) y con cifras actualizadas de 2023-2024, el salario mínimo que se recibe como militar, en condición de soldado o marinero, es de 1.016,62 euros brutos mensuales, sin tener en cuenta factores como la antigüedad o los complementos.

No obstante, esto depende del puesto de trabajo. De hecho, ocupando el puesto más alto en la escala jerárquica como General del Ejército se podría alcanzar un salario de hasta 59.387 euros.

