Santiago Sánchez, tras ser liberado por Irán: "Somos unos afortunados por nacer en España"

Santiago Sánchez Cogedor, el español que fue apresado en Irán a principios de octubre de 2022, ha llegado a Barajas: "No me lo creo. Ha sido muy duro. Somos unos afortunados por nacer en España", ha dicho nada más llegar. El aventurero, que salió de Irán a las nueve de la noche del pasado lunes, ha llegado pasadas las 13:15 horas en un vuelo procedente de Dubái.

"Han sido meses muy duros. Estoy bien, estoy agradecido. Todo lo bueno y lo malo decidiré de qué manera contarlo. Guardar odio y rencor es de cobardes y de débiles. Eso es para mí, el dolor y el daño que yo he pasado es una cosa mía y no me lo va a quitar nadie. Pero yo eso lo voy a utilizar para ayudar a los demás", expresa.

Allí se ha podido encontrar con sus padres y amigos. Celia Cogedor, su madre, ha expresado su gratitud a Ángel Losada, embajador de España en Irán: "Se ha portado como un padre. Ha hecho lo posible y lo imposible. Es un ser extraordinario. Estamos convencidos que si no es por él, mi hijo no sale durante años". La mujer cuenta que Santiago ha pasado la Nochevieja en casa de Losada y que este ha estado junto al aventurero hasta que despegó el avión.

Santiago Sánchez Cogedor en el aeropuerto.

Su padre señala que, "aunque ha perdido muchos kilos, Santiago tiene buena salud" y expresa que "siempre mantuvimos la esperanza. Sin duda, es lo último que se pierde".

