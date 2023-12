La llamada de la concejal del PP de Quintanar de la Orden a los actores en calzones: "Escandalizáis"

"Es un atentado contra la cultura", expresa indignado José Manuel Maciá, uno de los actores afectados por la censura de la obra Qué difícil es —una coproducción de Los 90 Producen y LaMandanga Producciones— en el municipio toledano Quintanar de la Orden. "Es una censura, ¡un veto a nuestra profesión!", prosigue. Y es que nada más lejos de la realidad.

La concejal de Cultura quintanareña, María del Carmen Vallejo (PP), renegó de Maciá y sus compañeros —Pablo de Castro, Quino Gil y Nico Seijo— después de contratarles alegando que en la obra estos aparecían en ropa interior.

La polémica ha trascendido tanto que ha pasado de ser un debate municipal a convertirse en interés nacional. Tanto es así que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha podido mantenerse al margen, y en el mismo Congreso de los Diputados ha expresado que "están haciendo [PP y Vox] cosas tan graves como la que hoy mismo acabamos de conocer volviendo a censurar una obra de teatro en un pueblo de Castilla-La Mancha".

Actuación de la obra teatral 'Qué difícil es'. Cedida

Todo ocurrió el pasado 13 de diciembre, cuando dichas compañías de teatro recibieron una llamada telefónica y un correo electrónico por parte del departamento de Cultura del ayuntamiento de la localidad manchega —liderado por PP y Vox— con motivo de formalizar una contratación para el próximo 27 de enero.

Ese mismo miércoles, el ayuntamiento contrató la obra a través del portal web de la Red de Teatros de Castilla-La Mancha. Pero al día siguiente, cuando quedaban apenas dos horas para rematar el acuerdo, la productora observó que la contratación había desaparecido del portal, por lo que inmediatamente informaron de la incidencia. Al día siguiente, el departamento explicó a la compañía que Vallejo lo había cancelado porque "pensaba que [los actores] podían escandalizar al público".

Por esto, el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden ha divulgado en su cuenta de X (antes Twitter) un comunicado oficial firmado por la concejal en el que expresa que "es habitual el trámite de contratar un espectáculo y cancelarlo porque o bien te convence otro más o no termina de convencerte el seleccionado al ver el tráiler que ofrece la Red de Teatros" y arroja que esta cancelación "se está utilizando por parte del PSOE y del gobierno regional de manera partidista, sacada de contexto y para desestabilizar a esta concejal".

"Está mintiendo", expresa de manera contundente Maciá con respecto a esta publicación. "Lejos de retractarse o de pedir disculpas esta mujer lo que está haciendo es mentir", continúa. Prueba de ello es el correo electrónico enviado a la compañía a través del departamento, al que este diario ha tenido acceso. En él se observa que, efectivamente, el único motivo de la cancelación es la aparición de "los actores en ropa interior".

Correo electrónico enviado del departamento a Maciá. Cedida

Además, en el comunicado declara que no ha mantenido contacto "en ningún momento con los miembros de dichas compañías" y que "la única comunicación oficial existente es el correo electrónico a la dirección de Artes Escénicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el texto: 'Buenos días, quiero cancelar la propuesta 33472. Qué difícil es. Muchas gracias'". Sin embargo, sí que existió comunicación por parte de los profesionales del departamento y la compañía el día 15.

Para obtener la versión de Vallejo, este diario intenta ponerse en contacto con la concejal a través del consistorio toledano, pero contestan irritados que "no se van a dar más declaraciones ni explicaciones salvo las que ya se expusieron en el comunicado". E insisten en que "de ninguna manera la concejal va a hablar con ningún medio más".

"¿Quién es ella para decidir cuál es el gusto del pueblo?", pregunta el actor. La obra de teatro trata una comedia dirigida por Esteban Roel: "superblanca, en la que se dan a conocer temas profundos y situaciones delicadas tratadas con mucha sensibilidad sobre acoso escolar, paternidad, enfermedades mentales y diversidad sexual".

De la misma manera, Vallejo hace entender en el escrito haber visto la obra que, según Maciá, "la tienen completa". Pero desde el departamento expresaron que la concejal "irá a verlos a alguna función que hagan y decidirá para la próxima vez". También se aprecia que intentaron hacerle ver a esta que aquello no debía justificar la cancelación: "A pesar de que intenté convencerla de que eso no tenía la menor importancia ni era escandaloso en absoluto, ella no consideró oportuno que se celebrase".

La obra se estrenó en mayo de 2022 y, desde entonces, ha sido representada 22 veces y vista por más de 3.000 espectadores de diversas localidades. "Han venido muchos grupos escolares a vernos a una hora apta para todos los públicos. No utilizamos un lenguaje ofensivo ni realizamos ningún acto soez. No hay nada de exhibicionismo. Y los calzoncillos son casi bañadores, para nada es una prensa sexualizada. Jamás hemos recibido una queja ni un comentario sobre nuestro vestuario, y no tenemos constancia de que alguien del público se haya sentido ofendido y, mucho menos como dice ella, escandalizado. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento este verano con la piscina municipal? ¿Le dirá a los bañistas que vayan cubiertos de pies a cabeza para que nadie se escandalice?", expresa, aún sorprendido, el artista.

Pérdidas económicas

El actor continúa exponiendo el agravio moral y económico que supone la cancelación de la obra de un día para otro para los vecinos de Quintanar de la Orden y lamentan que vayan a tener una actuación menos en su programación cultural. Para la compañía esta cancelación repentina también supone un agravio económico, puesto que una vez que los artistas están contratados, "automáticamente nuestro departamento de producción comienza a contratar transporte y a gestionar toda logística". El actor expresa que se encuentran aún cuantificando las pérdidas económicas que les supone esta cancelación, y expresa que "más adelante tomaremos las medidas pertinentes".

