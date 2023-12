Acusan de "censura" a un pueblo de Toledo por cancelar una obra con "actores en ropa interior"

Las compañías Los 90 Producen y La Mandanga Producciones han denunciado a través de las redes sociales la supuesta "censura" que han sufrido en Quintanar de la Orden (Toledo) donde el ayuntamiento, gobernado por el PP en coalición con Vox, ha decidido suprimir la obra 'Qué difícil es' programada para el 27 de enero porque "aparecen actores en ropa interior". Desde el Consistorio quintanareño han negado la acusación y aseguran que la cancelación se debe a que tenían dudas sobre si el contenido iba a ser del agrado del público.

En el comunicado publicado por las compañías, explican que la obra transcurre en un camerino mientras sus protagonistas se están cambiando. En ese diálogo, los cuatro protagonistas tratan temas como el bullying, el suicidio o la diversidad sexual.

"Evidentemente, aparecen en ropa interior. Si la obra ocurriese en un ruedo, estarían vestidos de luces. Y hay que tener muy pocas luces para censurar algo que no se ha visto", critican, al tiempo que aseguran que el montaje ha sido representado "ante más de 3.000 espectadores", algunos de ellos escolares y "nunca hemos recibido una queja".

"Nadie puede hoy escandalizarse por ver a alguien en ropa interior o bañador. Es una mera excusa para impedir la libertad expresión que guía la obra. Esta cancelación supone, además, un agravio para los vecinos de Quintanar de la Orden, ya que el dinero con el que se iba a sufragar nuestro espectáculo provenía de una subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y no se ha podido asignar a ninguna otra actuación", terminan lamentando.

El Ayuntamiento niega la censura

Las compañías señalan de manera directa a la 'popular' María del Carmen Vallejo, concejala de Cultura de la localidad. La edil, en declaraciones a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, reconoce que fue ella quien tomó la decisión de cancelar la obra pero niega las acusaciones de censura.

"Vi la obra en vídeo y no estaba segura de que le fuese a gustar a todo el público de Quintanar. Es más, tengo pensado acudir a alguna representación para verla en directo y decidir si la incluimos en la próxima programación", explicaba.

Respecto al comunicado de las compañías, negaba haber esgrimido el argumento de los actores en ropa interior como causa. "Simplemente escribí un correo electrónico a Redes Escénicas para comunicar que quería cancelar la obra y nada más. A nadie le puede caber en la cabeza que a estas alturas, en el siglo XXI, nos encandalicemos por ver a actores en ropa interior", continuaba diciendo.

Igualmente, Vallejo rechazaba que la estén acusando de haber tomado una "decisión con trasfondo político" cuando "fue algo que decidí yo junto a mi técnico de cultura".

"No entiendo que digan que no la he visto cuando eso es mentira y no me ha supuesto ningún rubor. Es una obra de risas entre cuatro amigos, sin más", sentenciaba la edil quien recordaba que la última obra representada en el pueblo fue 'Vive Molière', "algo muy diferente".

Reacción del consejero

Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha condenado "rotundamente" la "actitud de censura que ha tenido el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden", asegurando que no se puede permitir. "Por eso, le exijo al Ayuntamiento que rectifique y reprograme de nuevo esa obra de teatro que habla de libertad", ha asegurado.

Además, según ha informado el Gobierno regional, el consejero ha anunciado que se modificará la normativa "para que estos ayuntamientos que censuran no puedan volver a participar y obtener subvenciones para actividades culturales".

