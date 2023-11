La familia de Álex paga 12.000 euros para sacarlo de prisión por el robo donde murió su madre

La familia de Alejandro siempre ha defendido que no tuvo nada que ver en el robo que el domingo 10 de septiembre le costó la vida a su propia madre: Maravillas Martínez Meroño. Tanto es así que sus familiares han abonado 12.000 euros de fianza para que este joven, de 20 años, salga este martes por la tarde de prisión. Así lo recoge el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia al que ha accedido EL ESPAÑOL: "El pago de la fianza habrá de ser previo a la puesta en libertad".

De manera que 69 días después, Alejandro dejará atrás el duro ambiente de la cárcel de Campos del Río para reencontrase con su familia y regresar a El Palmar. En esta pedanía murciana residía junto a su madre, Maravillas, hasta que esta pobre mujer perdió la vida durante el robo que perpetró su amigo y antiguo jefe en el Burger King: Bryan Luis R. P. (Bolivia, 1997). El auto de la magistrada Raquel Lacunza ha fijado una fianza para Alejandro porque "por el momento no se puede descartar" su supuesta "participación" en el diseño de aquel robo que tuvo un saldo mortal.

"En este caso, concurren indicios de criminalidad contra el denunciado por su participación en la comisión de un robo con violencia en casa habitada, en grado de cooperador, cómplice, o en su caso, en grado de inducción o provocación, hecho que dio lugar a la muerte violenta de Maravillas Martínez Meroño: madre del preso", tal y como recoge literalmente el auto que establece el pago de una fianza.

El letrado Evaristo Llanos ejerce la defensa de Alejandro, hijo de la fallecida Maravillas.

De momento, la magistrada mantiene en la diana a este veinteañero con poca vida social, de carácter tranquilo, apasionado de los videojuegos y que se labró una carrera en el Burger King haciendo turnos de noche antes de ser encargado, bajo las órdenes del gerente Bryan: a la sazón, su amigo y supuesto ejecutor de su madre. Todo ello, a pesar de que la familia de Álex ha defendido su inocencia llegando a declarar en los juzgados como parte de la intensa estrategia de defensa que está haciendo el conocido abogado al que han contratado: Evaristo Llanos.

De hecho, su tía Encarnación sostuvo que su sobrino Alejandro tiene una coartada que le desvincula del robo que perpetró aquel domingo, Bryan, cuando se presentó en la casa de Maravillas, a las 15.13 horas, armado con un revólver y comenzó a forcejear con esta mujer, de 63 años, hasta matarla a golpes. El inmueble se levantaba junto a la casa de sus padres, en la calle República Argentina de El Palmar, y Encarnación explicó en la Ciudad de la Justicia que ella misma llamó a su sobrino al escuchar unos golpes en la vivienda de su hermana.

"Intenté varias veces, junto con mis padres, que mi hermana abriese la puerta de su casa o nos contestase, entonces procedí a llamar a mi sobrino que se encontraba en la tienda Game de Molina de Segura", según expuso Encarnación, situando a su sobrino a varios kilómetros del robo en un establecimiento al que acudió a reparar su Nintendo Wii. Además, remarcó que Alejandro "decidió volver a su casa", debido a la preocupación que ella misma le mostró porque su madre no respondía a sus llamadas después de escuchar varios golpes fuertes en su domicilio.

El boliviano Bryan, durante el robo, filmado por la cámara de seguridad que tenía Maravillas en su casa de El Palmar, donde perdió la vida el 10 de septiembre.

La tía del investigado también negó intereses económicos como el supuesto móvil de la participación de su sobrino en el diseño del robo, junto a su amigo Bryan: "No tenía ningún problema económico y se llevaba muy bien con su madre". Desde un principio, la Policía Nacional baraja que Bryan actuó con información supuestamente facilitada por Alejandro porque el objetivo del golpe era hacerse con el dinero de la herencia que le dejó su padre y que custodiaba Maravillas: la viuda de Juanjo Macanás, un conocido conserje del Teatro Bernal de El Palmar que falleció en el año 2020 por un cáncer.

Tal posibilidad también ha sido negada por Mari Carmen: otra tía de Alejandro. "Maravillas renunció a su cuota en favor de su hijo", según afirmó en el juzgado. Prueba de ello es que la propia Mari Carmen afirmó haberle entregado a su sobrino los 8.000 euros que le correspondían tras la muerte de su padre, por la venta de un inmueble. "La parte de Alejandro se la fui entregando, realizando reintegros bancarios, aunque en junio me di cuenta de que aún le quedaban por entregar 4.000 euros, por lo que en julio realicé cuatro reintegros de 1.000 euros".

Todas estas manifestaciones, así como otras pruebas de interés aportadas por Evaristo Llanos, el abogado de Aléx, no han evitado que la magistrada ponga condiciones a la puesta en libertad del veinteañero: "En caso de prestarse la fianza, se impone al investigado la obligación de comparecer apud acta los días 1 y 15 de cada mes; con prohibición de salida del territorio nacional, entrega del pasaporte y designación de un domicilio".

Raquel Lacunza subraya en su auto que en este momento de la instrucción judicial, "el acuerdo o concierto previo entre los investigados, tendría como objeto la comisión del robo en la vivienda, pero no alcanzaría al homicidio cometido". La jueza prosigue recordando que existen una serie de situaciones que todavía no se han esclarecido, para "determinar el grado de participación" de Álex y Bryan en el robo a la casa de Maravillas.

"Dicho concierto se desprende de varios elementos. En primer lugar, la declaración no ratificada con posterioridad de Bryan, donde éste refiere que Alejandro le había dicho que iba a ir a llevar una videoconsola [a la tienda Game de Molina de Segura]". La jueza alude al testimonio que el boliviano ofreció en la Comisaría de Policía donde señaló a su amigo como su supuesto compinche: "Hablé con Alejandro antes de entrar a la casa y me dijo que en cuanto saliera de su domicilio, que yo entrara, que simplemente amenazara a su madre y ella me daría el dinero que tenía".

El boliviano Bryan R., el domingo 10 de septiembre, custodiado por agentes de la Policía Local tras la muerte violenta de Maravillas en su casa de la pedanía murciana de El Palmar.

Todo ello lleva a la magistrada a añadir otras dos situaciones que le generan sospechas: "Asimismo, consta una llamada de teléfono de 56 minutos ese mismo día [domingo 10 de septiembre], a las 12.48 horas; una llamada que Alejandro reconoce, si bien el contenido de la misma está pendiente de concretar y deberá hacerse en juicio oral. Posteriormente, el comportamiento de Alejandro cuando llega al lugar de los hechos, que sorprende a los vecinos que declararon tanto policial como judicialmente; que también deberá ser analizado en el momento oportuno".

La conducta a la que se refiere su señoría es la que refleja al atestado del Grupo de Homicidios, donde figuran una serie de respuestas con "incoherencias" que Alejandro ofreció a unos policías nacionales, cuando le preguntaron aquel domingo qué hacía en casa de su madre: Bryan Luis, su antiguo jefe en el restaurante de Burger King en Atalayas.

"Desconozco el motivo por el que Bryan estaba en mi domicilio", afirma de primeras Alejandro, antes de ofrecer una segunda versión a los policías nacionales. "Bryan me ha dicho que ha intentado proteger a mi madre de unos marroquíes que la han agredido y a él le han lanzado por la ventana". Tal y como añade, antes de ofrecer una tercera versión a los agentes: "Soy muy bocazas, alguna vez, yendo ebrio, le he contado a Bryan que en mi casa tenía guardado mucho dinero de una herencia, teléfonos móviles y objetos de valor, por lo que dudo de si ese puede ser el motivo por el que Bryan está aquí porque sé que desde julio está en paro".

A partir de este martes, cuando vuelva a respirar aire fresco tras salir de la cárcel de Campos del Río, Alejandro S. M. tendrá tiempo para empezar a preparar su defensa con el letrado Evaristo Llanos, para demostrar en la vista oral que es tan inocente como las veces que lo han repetido sus familiares en sede judicial. Aunque a buen seguro, una de las primeras cosas que hará este joven, de 20 años, será acudir al cementerio para despedirse de su querida madre, Maravillas, porque el entierro se celebró cuando estaba detenido en la Comisaría de Policía Nacional y no pudo asistir.

