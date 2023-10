Dónde duermen los diputados cuando van al Congreso: los hostales y hoteles que los acogen

¿Hoteles, hostales, pisos alquilados? ¿Dónde suelen dormir los diputados de fuera de la circunscripción de Madrid? Los 350 perciben una asignación para alojamiento y dietas, exenta de IRPF, que asciende a 2.008,61 euros mensuales para los aquellos que sean de fuera, y de 958,75 euros para los electos por Madrid. "Es una cantidad dedicada, pues, a cubrir gastos y por ello exenta de tributación", detalla la web del Congreso en su apartado de sobre el régimen económico y ayudas de los miembros de la Cámara.

La diputada del PP por Orense, Ana Belén Vázquez, contó en sus redes sociales que llegaba a Madrid la víspera de la fallida sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. "Y aquí estamos de nuevo en mi hostal, la que considero mi segunda casa, que últimamente ya casi era la primera. Es más que un hostal, es una familia. Comencé a quedarme con Dña. Carmen y ahora sigue su hija. Gracias siempre por como me cuidáis, siempre todo impecable".

Se trató de una semana atípica, porque los diputados de fuera de Madrid tuvieron que pernoctar desde el lunes 25 de septiembre y hasta regresar a sus provincias el viernes 29 en lugar de los dos días habituales. En el caso de Ana Belén, su opción para dormir cuando acude al Congreso se sitúa en la calle San Agustín.

"Lo primero que hay que distinguir es que hay diputados sin actividad, es decir, que son alcaldes y mantienen un cargo que les obliga a ir a las sesiones y regresar a sus provincias de origen. Y luego están los que pertenecen a muchas comisiones y que deben quedarse en Madrid más días aparte de las sesiones del Congreso". Lo cuenta un antiguo diputado de un grupo de izquierdas a EL ESPAÑOL, quien incide de que algunos "incluso han optado por comprar un piso o apartamento, que luego pueden vender. Pero son los menos".

Además de alojamiento y dietas, el Congreso también se hace cargo de los gastos de desplazamiento en transporte público hasta Madrid, pero en ese caso los abona directamente, es decir, no asigna en la nómina cantidad alguna, a excepción de los desplazamientos en vehículo propio. En ese caso, paga a 0,26 céntimos el kilómetro y los posibles peajes de autopista.

"En cualquier caso", apunta este exdiputado, "si tienes comisiones, por las que se cobra más, aguantar años varias noches en un hotel u hostal es muy duro", subraya. Su opción fue la de compartir piso. "Se paga más, hay que abonar el wifi, el agua, la luz, y la limpieza, hay que humanizar la vivienda... pero se gana en calidad de vida. Lo de llegar, abrir el frigorífico y poder comerte el yogur que te gusta en tu sofá es calidad de vida".

-¿Cuánto pagaba?

-En el último piso, junto a Gran Vía, 670 euros. También lo he tenido en Malasaña, que pagaba 700, y en la Avenida América, también 700 euros. Gastos aparte.

En la anterior legislatura, de tres diputados de Vox, que no han repetido en esta, dos optaron por alquilar apartamentos al pertenecer a varias comisiones. Uno de ellos se situaba en el barrio de Salamanca y el otro, cerca del Congreso. Un tercero optó por un hotel "que le hacía precio por noche reservando con tiempo la habitación".

Sin embargo, "los hoteles son la opción menos idónea", cuenta a este periódico un diputado en activo. "Lo primero es porque aun sabiendo el calendario de sesiones, hay veces que no te guardan habitación en caso de tener que quedarte alguna noche más por algún imprevisto que pueda surgir en la Cámara. Esa facilidad sí te la da el hostal. Y lo segundo es que suelen variar el precio de una noche a otra. Como coincida con algún evento en el IFEMA, se puede pasar de pagar 180 euros a 500 euros de un día para otro", subraya.

Imagen de la habitación del hostal elegido por Ana Belén Vázquez. E.E.

El Hotel Regina es uno de los hoteles más frecuentados. Se encuentra en la calle Alcalá. Matiza otro exdiputado que es "donde se quedan los diputados que disponen de más recursos", es decir, que perciben más dinero por pertenecer a comisiones o disponer de cargos por los que perciben más de los 3.126,89 euros mensuales y los 2.000 euros de dietas y alojamiento. Pero esta asignación de más por el momento, no existe: no lo hará hasta que no culmine con éxito la sesión de investidura. Ninguno está cobrando nada aparte que les reporte más ingresos.

En cuanto a hostales, todas las fuentes consultadas confirman que es la opción mayoritaria de los más de 300 diputados de fuera de Madrid. "No todos se quedan siempre en el mismo, van cambiando", indica un exdiputado. En común tienen que son económicos y que están cerca de la Carrera de San Jerónimo. Uno de ellos es el Hostal Victoria, cerca de la Puerta del Sol; en Soho Boutique Congreso, en la calle Zorrilla; y One Shot Prado, en la calle del Prado. Los precios oscilan entre los 55 y los 80 euros la noche. "En estos dos últimos se quedan diputados de todos los grupos".

El Hostal Astoria, en la misma Carrera de San Jerónimo, es el favorito, sobre todo, de diputados del Grupo Popular. El precio de la noche, pactado, es de 55 euros. "Aunque durante la sesión de investidura de Feijóo se quedó también gente de Junts per Cat", matiza otro miembro del Congreso. La beligerancia se queda en el Congreso, porque "a veces se comparten hasta taxis entre miembros de distintos grupos si se quedan a dormir en el mismo lugar".

Reservas y listas de espera

¿Y que pasa cuando se estrena un diputado electo, y que se integra por primera vez en el Congreso? "Pues nos preguntan", responde uno veterano. En muchos hostales hay "hasta listas de espera", porque tienen "mucha demanda", y lo que ocurre es que "el hostal va jugando con las habitaciones, nos hace precio entre semana y los fines de semana, que no estamos, compensa. También tienen un cupo de reserva coincidiendo con los calendarios de sesiones". Cuando estas sesiones se saben "hay muchos miembros del congreso que reservan por 6 meses, y luego van cambiando si es necesario, los días".

Todas las fuentes consultadas, de todo signo político, desmienten que esos 2.000 euros sirvan para que ahorren dinero eligiendo los hostales frente a los hoteles. "Madrid es carísimo. Hay habitaciones de hotel a 200, 300 o 500 euros". Detalla otro diputado, andaluz, que "en un hotel, quedándote una media de 8 noches al mes, no salen las cuentas, porque en ese dinero también va la comida. El otro día para comer, un entrante a compartir, dos platos de paella y dos cervezas, para dos personas (otro diputado) nos costó más de 100 euros. Solo el cuenco de alioli que pedí nos lo cobraron a 6 euros".

