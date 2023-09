La segunda caída de Jorge Javier Vázquez: sus tres semanas de fracasos con ‘Cuentos chinos’

El access prime -la franja que hay antes del Prime Time- en España lleva monopolizado los últimos años por ‘El Hormiguero’, que logra de lunes a jueves ser el programa más visto del día en numerosas ocasiones gracias a los millones de espectadores que siguen las entrevistas de Pablo Motos a sus invitados.

El resto de la audiencia, hasta este mes de septiembre, se lo repartían entre El Gran Wyoming con ‘El Intermedio’, Carlos Sobera con ‘First Dates’ y la serie ‘4 estrellas’ en Televisión Española, todos lejos de los datos del espacio de Antena 3.

Telecinco decidió plantarle cara a Motos y Atresmedia con un nuevo programa, ‘Cuentos Chinos’, y eligieron a uno de sus presentadores estrella, Jorge Javier Vázquez, para que estuviera al frente del mismo, pero no ha tenido mucha suerte y, finalmente, ha sido cancelado.

[Telecinco cancela los 'Cuentos chinos' de Jorge Javier tras 10 entregas por sus bajas audiencias]

Lejos quedan los tiempos de grandes datos de share para el badalonés con ‘Sálvame’, ‘Gran Hermano’ o ‘Supervivientes’, que en su desesperada búsqueda por conectar con sus fieles fue sumando colaboradores a su extenso plantel inicial. En su tercera semana llegó a fichara uno por día (Isa Pantoja, Melani Olivares y Juan Salazar), pero ni con esas ha consiguió superar el millón de espectadores, siendo la quinta opción de la audiencia por detrás de todos sus rivales.

Jorge Javier Vázquez en 'Cuentos Chinos'.

117 días sin Jorge Javier en TV

En junio, Jorge Javier Vázquez decidió retirarse un tiempo de televisión tras la cancelación de ‘Sálvame’, su último proyecto. Pero no lo que no se podía esperar es que Mediaset le tenía preparada una sorpresa y un retorno a primera línea antes de lo que él podía pensar.

A mediados de julio se filtró que el presentador volvería a estar al frente de un programa, que se llamaría ‘Cuentos Chinos’ y que su horario sería en el access prime, por lo que se enfrentaría a ‘El Hormiguero’.

Y así fue, el 11 de septiembre, con invitados de prensa entre el público del plató, Jorge Javier Vázquez vio como se estrenaba su nuevo programa en Telecinco: “117 días sin vernos, para muchos, un alivio, para otros, una eternidad. Me ha dado tiempo a echaros de menos y aprender que, en televisión, hoy nos vemos y mañana, ya veremos”. Así comenzó el badalonés la primera entrega de ‘Cuentos Chinos’, entrevistándose a sí mismo ya que fue su primer invitado.

[La emocionante vuelta de Jorge Javier Vázquez a la televisión: así presenta 'Cuentos chinos']

“Os tengo que decir que esta vez pensaba que no lo contaba, estoy feliz de estar en un plató tan oriental, tan rojo… desde donde vuestro amado líder, o sea, yo, se dirigirá a su pueblo, vosotros, para deciros lo que tenéis que pensar”, afirmó Jorge Javier nada más empezar el programa.

En esa primera entrega, el conductor del programa explicó el motivo de su desaparición de la televisión esos 117 días: “El 18 de mayo fui a urgencias por una subida de tensión. Me di cuenta de que había llegado el momento de que no podía seguir tirando de mí, y tomé la acertada decisión de parar porque no podía continuar bajo esas condiciones”.

“En Mediaset se ha producido una transición que fue especialmente dolorosa para mí por muchísimas razones que todo el mundo sabe. He pasado por muchos estados de ánimo durante la baja médica: Rabia, ira, tristeza, desencanto… Durante ese tiempo fui capaz de atar cabos, de saber exactamente qué ocurrió y quienes participaron para que eso sucediera. Lo sé perfectamente. No olvido, pero vuelvo sin ningún tipo de ánimo revanchista. Vengo con una misión, hacer lo que sé hacer en televisión, entretener”, afirmó Jorge Javier aquel 11 de septiembre.

Jorge Javier en Cuentos Chinos.

No obstante, la apuesta no le ha salido bien. En su estreno apenas inquietó a ‘El Hormiguero’ pese a la expectación creada. Mientras que Motos logró un 19,1% de share (2.488.000 espectadores) con la visita de la futbolista Olga Carmona; Jorge Javier sumó un 9,4% (1.240.000 espectadores) en su estreno, con él mismo como protagonista.

Tan mal fue esa semana, que a la siguiente, Telecinco decidió recortar sus días de emisión, pasando de lunes a miércoles, dejando su hueco del jueves para la gran apuesta de Mediaset esta temporada, ‘Gran Hermano VIP’.

Pero ni con esas, excepto el día del estreno, ningún otro ha consiguió superar el millón de espectadores (lejos de los casi 3 millones que llegó a alcanzar Jorge Javier con algunas entregas de ‘Sálvame’), siendo su mínima el pasado martes con un 5,8% y 776.000 espectadores, convirtiéndose en la quinta opción del público y muy por detrás de, por ejemplo, Cuatro, que con ‘First Dates’ sí supera el millón casi todos los días.

Número de programa Audiencia Programa 1 9,4% y 1.240.000 espectadores Programa 2 7% y 940.000 espectadores Programa 3 6,8% y 828.000 espectadores Programa 4 7,4% y 927.000 espectadores Programa 5 7,1% y 930.000 espectadores Programa 6 6,7% y 868.000 espectadores Programa 7 7,1% y 926.000 espectadores Programa 8 6,7% y 885.000 espectadores Programa 9 5,8% y 776.000 espectadores Programa 10 6.2% y 800.000 espectadores

“La vuelta al cole está resultando cuando menos, complicada. Yo estoy como Shakira, sobreviviendo, intentando que no me arrastre la marea”, afirmó el presentador en sus redes sociales, donde enlazaba a su blog de la revista Lecturas, donde da rienda suelta a sus pensamientos y opiniones.

“Cuando escucho la nueva canción de Shakira pienso que qué gusto que una mujer tan aparentemente exitosa como ella sea capaz de verbalizar una realidad tan prosaica. Así estoy yo ahora. Intentando que no me arrastre la marea. Sobreviviendo. Protegiéndome para que la realidad no me aplaste”, reconoció.

Y continuó diciendo: “Jugando a imaginar que vendrán tiempos mejores que los actuales, donde conviven demasiada incertidumbre e incluso aburrimiento. La vuelta al cole está resultando, cuando menos, complicada. Yo siento que ahora tengo que dedicar un esfuerzo adicional para que la monotonía no se cuele por las rendijas de mi casa".

"Cuando veo a tantos tertulianos hablar de manera apocalíptica sobre la amnistía, pienso que cómo se nota que no les han quitado un programa", comentó refiriéndose a la cancelación de ‘Sálvame’ y adelantándose a la de ‘Cuentos Chinos’. Y no pudo evitar hablar de los cambios de programación sufridos por su último formato: “¿Existe mayor tragedia que estrenes un programa que va a ir de lunes a jueves y después de la primera semana te llamen para decirte que ya puedes ir tomándote libres los jueves? Lo de 'tomarse libres' los jueves es un eufemismo, entendedme. Para ser más honesto, tendría que escribir que nos han chapado los jueves".

Un programa de Cuentos Chinos.

Al final, Telecinco decidió el pasado 28 de septiembre, tras 10 emisiones, cancelar definitivamente el programa debido a su escaso éxito entre los espectadores y su hueco será ocupado por los resúmenes de ‘Gran Hermano VIP’, presentados por Lara Álvarez.

Jorge Javier le dedicó unas palabras a sus ‘rivales’ de franja en la despedida que publicó en redes sociales: “Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser”.

“Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera, Wyoming y, por supuesto, a todo el elenco de ‘4 estrellas’ porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito”, admitió.

Para concluir señaló: “Toca hacer las maletas y, como dijo Manuela Carmena en ‘Cuentos Chinos’: Seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda”.

Jorge Javier Vázquez y Manuela Carmena, en 'Cuentos Chinos'

Cambios constantes de colaboradores

‘Cuentos Chinos’ se presentó con un amplio elenco de colaboradores donde destacaban Anabel Alonso, Celia Villalobos, Antonio Castelo, Susi Caramelo, la gata leona Jing Jing (con la actriz Carla Pulpón dentro), Germán González, José Perea o Fani Carbajo, estos dos últimos recorriendo los pueblos de la España vaciada.

De aquella y de las siguientes entregas solo se han salvado de las críticas dos de las colaboradoras: Susi Caramelo y Jing Jing. Por un lado, la cómica, que con su sección visitando casas de gente conocida y su humor equilibraron la balanza con la ironía del presentador. Por otro, la gata leona, o lo que es lo mismo, Carla Pulpón. La actriz defendió su personaje como pudo (como ya hizo con Mapi en RTVE), tanto en plató como fuera de él, ya que también la enviaron de reportera a eventos.

Jorge Javier Vázquez y Susi Caramelo, en 'Cuentos Chinos'

Del resto, poco se supo, ya que no volvieron a aparecer o lo hicieron de una manera esporádica, siendo la cómica y la actriz las que más veces pisaron el plató del programa junto al presentador. En esa desesperada lucha por la audiencia, Jorge Javier recurrió a la presencia de su madre en el tercer programa, pero tampoco funcionó; fichó a Bárbara Rey como ‘cuentista’, pero la vedette finalmente rechazó la propuesta; y la última semana lo intentó incorporando una cara nueva cada día.

El lunes entrevistó a Isa Pantoja, que anunció que el badalonés sería su padrino de boda y que, además, fichaba como colaboradora. Al día siguiente, sin previo aviso, la actriz Melani Olivares estrenó su sección ‘Los increíbles de Melani’ y, el último día de emisión, fue Juan Salazar, exmiembro de Los Chunguitos, el que sorprendió a la invitada del día, Manuela Carmena, con una fuente de magdalenas que en su interior había ‘preguntas chunguitas’.

Por su plató también han pasado todo tipo de invitados, desde gente de Mediaset para promocionar sus formatos como Pablo Chiapella y Petra Martínez para el estreno de ‘La que se avecina’ a Paula Echevarría (‘Got Talent’) o Carlos Sobera (‘El musical de tu vida’), pero no han cuajado entre la audiencia como tampoco lo hicieron Sor Lucía, Prince Royce, Carles Sans, José Corbacho, Juanjo Artero o la conexión en directo con Marta Flich y ‘Gran Hermano VIP’ el único jueves que se emitió.

Nada ha servido para que los espectadores se engancharan a la nueva apuesta de Telecinco y Jorge Javier Vázquez, que se han visto totalmente superados por la competencia, incluida la de su cadena hermana, Cuatro, que les superaba cada noche con ‘First Dates’. Ahora le toca a Mediaset buscarle un nuevo acomodo al presentador: ¿Volverá con una de sus mentoras, Ana Rosa Quintana?

La cómica Anabel Alonso en Cuentos Chinos.

Aprendiendo de las mejores

Jorge Javier Vázquez se licenció en Filología hispánica en la Universidad de Barcelona en 1993 y, antes de dar el salto a televisión trabajó en revistas tan conocidas como Súper Pop o Pronto como redactor. No obstante, en 1997 le llegó la oportunidad de colaborar en el programa de Antena 3 ‘Extra Rosa’, que estaba presentado por Rosa Villacastín y Ana Rosa Quintana.

Posteriormente, pasó al magazín de tarde ‘Sabor a ti’ con Ana Rosa y Antonio Hidalgo, debutando como presentador en 2001 en el espacio ‘Rumore, rumore’ junto a Francine Gálvez. Una vez concluida su etapa en Antena 3, el badalonés se marchó con otra gran comunicadora, María Teresa Campos, que le incorporó a su equipo de colaboradores en el programa ‘Día a día’ en Telecinco.

Jorge Javier Vázquez, en 'Sabor a ti'

Su salto a la fama fue gracias a ‘Aquí hay tomate’, formato que copresentó con Carmen Alcayde durante cinco años (de 2003 a 2008), convirtiéndose en toda una referencia de la información de temas del corazón y marcando un estilo que, posteriormente, sería imitado por multitud de programas.

Tras la sorprendente cancelación del formato, Jorge Javier presentó el espacio ‘Hormigas Blancas’, donde se rememoraba el pasado de personajes públicos, generalmente vinculados a la prensa del corazón. En ese momento, Jorge Javier ya era muy conocido y una de las caras más visibles de Mediaset, que le dio la oportunidad de presentar el debate de ‘Gran Hermano’ en 2008.

Jorge Javier Vázquez, en 'Aquí hay tomate'

El badalonés se convirtió en uno de los presentadores fetiche del grupo de comunicación, que le puso al frente de multitud de proyectos con más o menos fortuna, incluso presentó las Campanadas de Fin de Año en dos ocasiones: 2009, con Belén Esteban, y 2011, con Isabel Pantoja y Kiko Rivera.

‘Acorralados’, ‘Supervivientes’, ‘Hay una cosa que te quiero decir’, ‘Gran Hermano’, ‘Gran Hermano VIP’, ‘Gran Hermano Dúo’, ‘Sálvame Stars’, ‘El tiempo del descuento’, ‘La última cena’, ‘La casa fuerte’, ‘Secret Story: La casa de los secretos’ y ‘Mediafest Night Fever’ han sido algunos de sus programas, aparte de aparecer en otros formatos de Mediaset como invitado o jurado. También hay que recordar que ejerció como tronista en ‘Mujeres, hombres y viceversa’ en 2021 cuando se emitía en Cuatro.

Jorge Javier Vázquez, en 'GH VIP'

Su consagración y caída

Pero si hay un formato al que le estará siempre agradecido el badalonés es ‘Sálvame’, que comenzó sus emisiones como un late show semanal centrado en ‘Supervivientes’, pero que, cuando Mediaset decidió trasladarlo al horario de la tarde y convertirlo en un espacio diario con más información, no solo del reality de supervivencia, de lunes a viernes, fue cuando consiguieron cautivar a los espectadores recuperando el espíritu de ‘Aquí hay tomate’.

El espacio casi siempre estuvo por encima de los dos millones de espectadores, rozando los tres millones en alguna ocasión y superando esa cifra el 27 de abril de 2020, cuando 3.139.000 de televidentes se sentaron delante del televisor para ver la entrega de ‘Sálvame tomate’ que abordó la infidelidad de Alfonso Merlos a Marta López.

El programa tuvo su variante en prime time de los viernes con ‘Deluxe’ y, en 2014, Telecinco decidió dividir el programa en dos (‘Sálvame Limón’ y ‘Sálvame Naranja’) para así adecuar sus contenidos a la normativa audiovisual y librarse de la multa económica por parte de la CNMC. También tuvo otros nombres como ‘Banana’, ‘Tomate’, ‘Sandía’ o ‘especial Fashion Week’.

Jorge Javier Vázquez, en 'Supervivientes 2022'.

La constante bajada de audiencia, las polémicas, los problemas de salud del presentador y marcha de Paolo Vasile acabaron con el programa, ya que los nuevos directivos del grupo decidieron poner punto y final a ‘Sálvame’ y todas sus variantes como el nocturno ‘Deluxe’, para cambiar el rumbo de Telecinco, cediéndole su espacio (y su plató) a Ana Rosa Quintana y su ‘tardeAR’.

Aquel día, Jorge Javier Vázquez se quedó sin programa y sin trabajo, lo recuperó con ‘Cuentos Chinos’, formato que ha sentenciado la audiencia, volviendo a dejar al badalonés en casa a la espera de un nuevo proyecto en Mediaset.

Sigue los temas que te interesan