Un joven en Murcia fingía ser mujer para extorsionar a futbolistas o tiktokers con sus fotos desnudos

Cada vez que se ponía a chatear dejaba de ser un chico, de 18 años, afincado en Murcia, para meterse en el papel de una 'Mata Hari' con 'mil' rostros y nombres de chicas que variaban en función de la cuenta de la red social que usara. En Instagram se hacía pasar -supuestamente- por Alba, en Telegram por Tu baby o por Irene, en Twitter era Sara… Y así un largo etcétera de perfiles falsos, con el objetivo de ligar con jóvenes que aspiraban a ser craks del balompié, para lograr que le enviasen material sexual que presuntamente rentabilizaba económicamente.

La investigación de la Guardia Civil sobre el citado adolescente ha destapado una presunta trama de sextorsión con víctimas no solo en el juvenil C del Real Madrid, sino también en las canteras de otros equipos de fútbol, incluso en especialidades deportivas como el motociclismo o el mundo de los influencers. Así lo sostiene la Unidad Central Operativa (UCO) tras analizar las cuentas de redes sociales atribuidas a este joven, así como la información que han recabado en su portátil, su móvil y un disco duro que le intervinieron durante el registro de su domicilio, en una pedanía de la huerta murciana.

"Se hacía pasar por una joven menor de edad, llamada Alba, engañando a otros menores de edad, muchos de ellos jugadores de fútbol de diferentes clubes, para obtener fotos de ellos desnudos, coaccionándolos para conseguir más fotografías para luego distribuirlas con otros usuarios en Telegram, llegando incluso a vender este tipo de material", tal y como explican fuentes de la investigación desarrollada por la UCO. De momento, EL ESPAÑOL ha podido saber en exclusiva que un canterano del juvenil B del Granada Club de Fútbol también sería una supuesta víctima del modus operandi de este adolescente, de 18 años, y con residencia en Murcia.

El canterano del conjunto nazarí, con solo 16 años, terminó prendado de Alba: la misma chica ficticia de Instagram que ha provocado un seísmo en el juvenil C del Real Madrid. El futbolista le envió imágenes íntimas a la menor de edad que en apariencia conoció por Instagram y con la que mantenía conversaciones subidas de tono. Cuando se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde: Alba le exigía que le enviase más imágenes similares, a cambio de no hacer públicas las que ya tenía, bajo la supuesta amenaza de que eso le supondría su expulsión del Granada C.F.

Un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Efe

Tal guion es similar a lo ocurrido con el futbolista del juvenil C del Real Madrid que fue el primero en denunciar esta presunta trama de sextorsión. Este jugador, de 17 años, compartió imágenes suyas con Alba, una chica con la que tonteaba por Instagram, y acto seguido le reclamó material de sus compañeros desnudos en el vestuario, para no hacer públicas sus fotos advirtiéndole de que le expulsarían de La Fábrica. El caso del canterano merengue y el nazarí siguieron un guion parecido. Así lo demuestra este chat del 21 de mayo:

- Canterano de 16 años del Granada C.F.: Te lo juro que me he cabreado. Haces capturas [de las imágenes íntimas compartidas por Instagram]. ¿Para qué haces capturas?

- Alba: Envía una foto. Tú te lo has ganado porque ya me has cabreado. Y ahora se va a enterar 'to' el Granada. A ver si hay suerte y te echan por difundir fotos íntimas teniendo un contrato, que no serás el primero.

- Canterano del Granada C.F.: Alba, bórralas. De verdad: estoy fatal.

De poco le sirvió pedir clemencia al juvenil del conjunto nazarí. Tan solo un día después, el 22 de mayo, este adolescente que supuestamente oculta su identidad detrás de perfiles falsos de chicas, mantuvo una conversación con un usuario de Telegram, con la supuesta finalidad de venderle el material gráfico subido de tono que había conseguido de sus víctimas, una de ellas, el citado jugador de 16 años del Granada Club Fútbol.

Para mercantilizar esas imágenes, primero, compartía con otros internaturas las capturas de las cuentas que tenían las víctimas. Y en segundo lugar, aportaba fotos donde se les veía en acción: con el pene erecto... "Envía numerosos archivos en los que se visualizan perfiles de las redes sociales de diversas personas y a continuación, fotos íntimas, eróticas y sexuales de esas personas, la mayoría jóvenes, que a falta de su completa identificación podría inferirse que son menores de edad".

Este adolescente nunca cambiaba el guion que seguía con los chicos a los que supuestamente camelaba, bien a través de sus perfiles de chicas ficticias de Instagram o de Telegram. El tono del chateo pasaba de una conversación de amistad a una erótica, después, le enviaba contenido gráfico explícito a la víctima, para ganarse su confianza y garantizarse que su respuesta incluyese imágenes íntimas. A partir de ese momento, empezaban las supuestas presiones para que enviara más material.

Imagen de la chica que presidía el perfil Tu baby de Telegram que ha analizado la UCO.

"Envía archivos presuntamente sexuales y pide reiteradamente fotos y vídeos de la misma naturaleza, especificando que se le vea la cara a los jóvenes a los que se las pide, para más adelante amenazarles con difundir esos archivos como no les envíe más fotos y vídeos", según corroboran fuentes de la investigación. De hecho, los pobres adolescentes estaban perdidos en cuanto facilitaban sus imágenes desnudos: entraban en una espiral de supuesta extorsión que los consumía emocionalmente, debido a que esta 'Mata Hari' de las redes sociales mostraba su peor cara y presuntamente los acosaba.

Valga como botón de muestra unos mensajes donde le exige a un crío de solo 14 años que se grabe masturbándose. Todo ocurre con la cuenta de Telegram con el nickname de Tu baby, cuya titularidad le atribuye la UCO a este joven, de 18 años, que fue detenido en Murcia, y al que investiga el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid por descubrimiento y revelación de secretos, así como por prostitución, explotación sexual y corrupción de menores a través de internet.

- Tu baby: Pásame otra foto en el espejo, desnudo, que se te vea la cara y que vea cómo la tienes.

- Menor de 14 años: ¿Es que no guardaste las de ayer?

- Tu baby: No. Como ves, tengo tu número y tus fotos. Te conozco más de lo que piensas: o aceptas dos condiciones o paso todas tus fotos. Si me bloqueas, paso tus fotos. Si no me contestas, paso tus fotos, y si me denuncias, todo el mundo verá todas tus fotos.

- Menor de 14 años: Vale. Dime.

- Tu baby: Quiero que me pases un vídeo hot, como yo te diga. Empieza vestido en el vídeo, apoyas el móvil en algún sitio para que se te vea entero y empiezas a tocarte por encima del pantalón un rato. Luego te quitas el pantalón, la camiseta, te tocas un rato con los calzoncillos, te desnudas y ...

Una vez obtenido semejante material de un crío de 14 años, solo apto para la lívido de un pervertido o de un pederasta, el adolescente supuestamente mercadeaba con el género con otros internautas. Prueba de ello es que las citadas fuentes detallan que en los perfiles de Instagram y de Telegram que fueron analizados por el Departamento contra el Cibercrimen, se encontraron "gran cantidad de chats de temática sexual, en los que se realiza el intercambio de gran cantidad de material pornográfico explícito".

Un buen ejemplo de esas supuestas prácticas es el perfil de Telegram con el nickname de Tu baby: "Contacta con otros usuarios para venderles y distribuirles fotos íntimas y sexuales de otros jóvenes, entre ellos, al menos un menor de edad, a falta de verificar el restante de las víctimas, además de coaccionar a otro menor de edad con distribuir fotos suyas".

Una imagen de agentes del Departamento de Cibercrimen de la Unidad Central Operativa. Guardia Civil

La actividad de este adolescente en redes sociales -en apariencia- era la de un depredador: siempre buscando material comprometido. En una conversación en Telegram pregunta por los gustos de un internauta y le muestra contenido donde aparece masturbándose un menor de edad, de 16 años, y que es una conocida promesa del motociclismo español.

-Tu baby: ¿Qué te interesa a ti?

- Comprador potencial: Me interesan influencers y tiktokers españoles.

- Tu baby: Los tres de las fotos más otro: 20 euros, a 5 euros por persona. Y si tienes algún tiktoker con poco seguidores que te mole, puedo intentar sacarle [material gráfico íntimo].

- Comprador potencial: ¿Se le ve la cara en los vídeos?

- Tu baby: En algunos sí.

- Comprador potencial: Me siento mal, pero tengo curiosidad.

- Tu baby: ¿Por qué?

- Comprador potencial: Porque es menor [de edad].

- Tu baby: ¿Los quieres o no?

- Comprador potencial: Sí, por Dios.

El letrado murciano José Neftalí Nicolás.

Los padres del adolescente investigado en esta supuesta trama de sextorsión han contratado al abogado murciano Neftalí Nicolás, para ejercer su defensa ante el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid. De momento, el joven, de 18 años, se ha acogido a su derecho a no declarar. El letrado subraya que su cliente es inocente: "No es el autor de esos mensajes porque la IP de su casa podría haber sido utilizada por una tercera persona, para extorsionar a los futbolistas. Además, existen dispositivos tecnológicos que cualquier persona puede comprar para simular una IP en un país distinto del que se está operando realmente".

La UCO no opina lo mismo tras escudriñar el portátil, el móvil y el disco duro que se le intervinieron a este joven en su casa, donde han localizado archivos gráficos y conversaciones comprometedoras tanto en la nube de Google, como en algunos de sus correos electrónicos y de sus perfiles en Instagram, Telegram, Twitter o TikTok.

"Era el administrador de los usuarios de los servicios de mensajería, analizados por el Departamento contra el Cibercrimen de la Unidad Central Operativa, además de ser consciente del material que compartía debido a la cantidad de archivos distribuidos", tal y como sostienen fuentes de la investigación. "Contactaba con personas mayores y con menores de edad, para obtener archivos de connotación sexual de ellos, mediante engaño y coacciones, para hacer acopio de este material y seguir lucrándose".

El perfil falso de Alba en Instagram ha sido el hilo del que ha tirado la UCO para cazar al joven investigado. Todo ello, después de que el Real Madrid alertase a la Guardia Civil de que a través de la citada cuenta, se difundieron fotos y vídeos que un canterano había tomado dentro del vestuario y donde aparecían varios compañeros suyos, menores de edad, como Dios los trajo al mundo. Una de esas imágenes con los genitales de un jugador merengue llegó a ser ofrecida a un usuario de Telegram.

En noviembre, el Real Madrid también informó a la Fiscalía de Menores de que otro jugador del juvenil C recibió varios mensajes de la cuenta Tu baby, con un tono supuestamente extorsionador. Tu baby le dijo al futbolista que tenía fotografías suyas desnudo y le tenía que facilitar más material íntimo para no airear públicamente esas imágenes:

- Tu baby: Escúchame, tengo tus fotos. O aceptas dos condiciones o paso tus fotos. Si me bloqueas, paso tus fotos. Si no me contestas, paso tus fotos. Tú sabrás. Verás como se entere el Madrid: te vas a ir a la puta calle guapo [...]. Tienes el día de hoy para contestar [...]. Tú sabrás si aceptas o no.

- Canterano: ¿Qué pasa? Aceptar el qué. Pero tú qué quieres.

- Tu baby: Si no me ofreces nada, lo paso y te dan por culo.

El futbolista aguantó y no cedió a la presión del joven, de 18 años, que se escondía tras ese perfil y que ahora deberá ofrecer muchas explicaciones a la Justicia.

Sigue los temas que te interesan