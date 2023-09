Jaume Asens, el 'indepe' de Yolanda Díaz y 'aliado' de Puigdemont al que en Junts llaman "traidor"

Jaume Asens (Barcelona, 1972) ha sido siempre una persona cercana a Carles Puigdemont. Desde su época como tercer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona con Ada Colau en 2015 al referéndum ilegal de independencia de octubre de 2017. Abogado de profesión, los días posteriores al 1-0 redactó unas notas jurídicas que ayudarían a su amigo Toni Comín, entonces consejero de Salud de la Generalitat, y al propio Puigdemont a salir de España con dirección a Bruselas. Peso pesado de En Común Podem y antiguo aliado de Pablo Iglesias en Cataluña, Yolanda Díaz lo reclutó horas después de las pasadas elecciones para encabezar las negociaciones con los independentistas de cara a la investidura. El pasado lunes, Díaz y Asens se plantaron en Bruselas para reunirse públicamente con Puigdemont.

En Moncloa rápidamente tomaron distancias. El entorno del presidente, Pedro Sánchez, filtró que Yolanda Díaz había acudido a Bruselas en nombre de Sumar y que el PSOE se desmarcaba de esos contactos. Sin embargo, una persona que ha trabajado durante años con Asens y que conoce bien su perfil asegura que “Sánchez es consciente de que se trata de alguien de la máxima confianza de Yolanda Díaz y que, por tanto, le tiene respeto”. “Quizás en el PSOE a nivel nacional lo empezaron viendo con escepticismo, pero en determinados momentos Asens ha sido muy importante en la relación del Gobierno con el independentismo y ahora sigue siendo una persona muy útil para sus intereses, que no son otros que sacar adelante la investidura”, añade otra fuente del entorno de Asens.

Tras pasar por el Ayuntamiento de Barcelona, Asens fue elegido diputado por los comunes en 2019. Ya en ese momento sirvió como mediador para las conversaciones entre Pablo Iglesias con el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el entonces secretario de Junts, Jordi Sànchez, que estaban en prisión. La intención de los comunes era buscar el apoyo de ambos líderes independentistas para un Gobierno de coalición entre Podemos y el PSOE, que en aquella ocasión no se materializó, por lo que hubo que repetir elecciones. Tras acudir de nuevo a las urnas y salir de nuevo elegido, Iglesias nombró a Asens presidente del grupo confederal de Unidas Podemos y portavoz de la Comisión de Justicia y de la Comisión Constitucional en el Congreso, desde donde jugó un papel clave en la tramitación de la reforma del Código Penal para reformar el delito de sedición.

[Las 5 demandas materiales que Puigdemont también exige a Sánchez junto a la amnistía y el referéndum]

Destacan de Asens que es una persona “muy dialogante, afable y que se maneja muy bien en la negociación”. Para Sánchez serviría, por tanto, como un agente externo que le permite avanzar en su camino para encontrar el favor de Junts -imprescindible para la investidura- sin necesidad de exponerse en público, como sí hizo Yolanda Díaz en su visita a Bruselas. “Sánchez le reconoce una gran capacidad de conocimiento del independentismo y él se maneja bien en estas situaciones”, señala un antiguo colaborador.

Jaume Asens, Carles Puigdemont y Yolanda Díaz este lunes en Bruselas Efe

El mismo día de la reunión con Puigdemont, Asens fue entrevistado en la Cadena SER, donde afirmó que la investidura para Sánchez está ahora más cerca. “Yo creo que sí. Gestos como estos en política son importantes", recalcó. Aseguró, además, que es necesario “desjudicializar” la relación con el independentismo, evitó hablar de Puigdemont como fugado de la Justicia -”está a disposición de la Justicia a través de los tribunales belgas”- y se mostró partidario de la amnistía.

Huésped de Waterloo

No es la primera vez que Asens acudía a Bruselas. Considerado como un enlace entre la izquierda española y el expresidente de la Generalitat, ha visitado más veces Waterloo, donde mantiene fijada su residencia Carles Puigdemont. La posibilidad de una ley de amnistía, pues, es algo que lleva cociendo desde hace tiempo, como defendió recientemente en el diario Ara, ideológicamente muy cercano al independentismo.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el Gobierno pueda aprobar una ley que proteja a los implicados en el procés, respondió que sí: “El PSOE de Pedro Sánchez no es el mismo que Felipe González, el PSOE de Pedro Sánchez es más valiente. Y lo demostró en la pasada legislatura. Yo al principio tenía muchas dudas sobre si Sánchez se atrevería con los indultos y la sedición”. Y finalmente esas cuestiones se aprobaron en poco tiempo, con la colaboración del propio Asens.

[El Gobierno no responde a Puigdemont e invoca la Constitución sin aclarar si cabe la amnistía]

Esta vía, no obstante, no convence a los sectores más inmovilistas de Junts, partidarios de continuar con la línea del independentismo unilateral. El diario digital La República, conectado directamente con el entorno de Waterloo, ha publicado un artículo en el que afirman que “Asens prepara el terreno para llevar a Puigdemont a las tesis de Junqueras”. Se trata del nudo gordiano de la disputa entre Junts y ERC, ya que un sector muy significativo de los primeros acusa a los segundos de haberse vendido y haber abandonado la senda independentista al pactar con el Gobierno. “Asens intenta blanquear al PSOE”, aseguran desde esta rama de Junts, cuya única vía sería pactar un referéndum para Cataluña o negarse a dar su apoyo a Sánchez y, por tanto, repetir elecciones.

Jaume Asens, Yolanda Díaz, Carles Puigdemont y Toni Comín este lunes en Bruselas Sumar

Respeto mutuo con Puigdemont

“Junts no es un partido homogéneo y es cierto que existe un sector que ha adoptado una línea muy poco proclive al diálogo. Pero si algo tienen en común todas sus almas es una obediencia absoluta a la figura de Puigdemont, el único que va a decidir es él. Por tanto, si se busca una negociación con Junts hay que reunirse con Puigdemont y él le profesa también respeto a Asens, porque fue de los pocos que quiso escucharlo cuando era un apestado para el resto de la política española”, apunta un ex colaborador del aliado de Yolanda Díaz. Asens ejerce esta tarea como un outsider, ya que en las últimas elecciones prefirió dar un paso a un lado y no fue elegido diputado.

Desde Sumar se muestran “optimistas” tras la visita de Yolanda Díaz y Asens a Puigdemont. Mientras, en Moncloa también creen que el panorama sigue siendo favorable pese a las condiciones impuestas por el expresident, que pretende que el Gobierno legitime el independentismo, que se abandone la vía judicial contra ellos y pide una ley de amnistía antes de sentarse a negociar.

Sigue los temas que te interesan