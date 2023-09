El grupo de música de Marcos y Jaime, los hijos de José Manuel Soto: el amor de los 'hippies'

Completamente alejados del estilo de música de su padre, dos de los hijos de José Manuel Soto continúan haciéndose un hueco en el panorama musical. Marcos, de 30 años, y Jaime, de 26, forman parte de un dúo llamado "Mi hermano y yo" con un estilo muy diferente al de su padre, que levantó una polvareda de críticas después de criticar a Pedro Sánchez -y que le cancelasen algunos de sus conciertos-.

Aunque los dos hijos de José Manuel Soto se han criado rodeados de guitarras entre ensayos y conciertos, no se unieron a la música de la misma forma. Jaime estudió la carrera de Periodismo y se ha formado como futbolista en el Betis, hasta que una lesión de rodilla truncó su futuro en los campos. Es conocido también por haber salido con la hija de Carlos Herrera. Marcos, sin embargo, fue muy mal estudiante y lo único que tenía claro que su sitio estaba sobre el escenario.

Esta 'locura' musical comenzó en la India. Marcos, que es el primogénito, ya llevaba mucho tiempo componiendo sus propios temas con la guitarra e incluso había ofrecido algún que otro concierto en Sevilla. Por su lado, Jaime no tenía entre sus planes dedicarse a nada relacionado con la música. Su arte no era con una guitarra, sino con un balón. Fue el percance que tuvo sobre el campo de fútbol lo que le llevó a cambiar totalmente de planes y comenzar una nueva vida en la India.

Marcos, ansioso por conocer mundo y Jaime, agobiado y disgustado tras haber tenido que dejar su carrera como futbolista, comenzaron su viaje como mochileros en la India. Hasta el momento, ambos tenían sus propios temas aunque nunca habían cantado juntos. Entonces fue el padre el que les aconsejó que probaran a iniciar una carrera musical juntos.

Durante su travesía comenzaron a subir vídeos a YouTube en los que aparecían cantando los temas del uno y del otro. Las reacciones positivas no se hicieron esperar, así que los Soto no tardaron mucho en unir sus vidas profesionales. Así fue como nació, en el año 2015, el grupo "Mi hermano y yo", donde todos los géneros son combinados a la perfección, creando una mezcla que combina la música negra que le gusta a Marcos con el flamenco del que Jaime es fan. De hecho, en Instagram hablan de canciones-fruta ya que de sus temas no solo sale una única especie, sino diferentes mezclas.

Con el paso del tiempo, y con un largo recorrido de sala en sala, los hermanos lanzaron su primer disco, Asómate donde el agua suena (2017). Así, los jóvenes lograron firmar hace algo más de un año un contrato con la discográfica Universal, sin duda el empujón que les llevó a la fama.

A partir de entonces, la música de los hermanos no ha parado de escucharse mundialmente. Lo que empezó en la India, continuó por Vietnam, el Camino de Santiago, Cuba e incluso algunos escenarios de España como en Sevilla o Madrid, entre otros. Tal y como han asegurado en varias entrevistas, la esencia de los hermanos Soto radica en vivir la experiencia de la calle. Con más de 100.000 oyentes mensuales en Spotify, se ven consolidándose como intérpretes y tocando allá donde puedan.

Rocío Soto

Sin embargo, en esta pareja de hermanos falta la tercera, Rocío Soto. Aunque se ha mantenido más al margen, la hermana pequeña de los cantantes también ha heredado el arte de la familia. Aunque se licenció en Turismo, la pasión por la música que ha vivido en su casa durante toda su vida no ha pasado desapercibida.

Como sus hermanos, Rocío también decidió agarrar su mochila y marcharse una temporada a Italia, un viaje, como cuentan en la revista ¡Hola!, del que nació su primera canción oficial, "Volver a empezar".

Críticas

Sin embargo, y a pesar de que aseguran que la fama de su padre les ha abierto grandes puertas, también ha supuesto el rechazo de muchos seguidores. El reconocido cantante de rumba ligera, José Manuel Soto, se ha visto envuelto en una polémica tras arremeter contra el presidente en funciones Pedro Sánchez y sus votantes en redes sociales. De hecho, tras los comentarios, el Ayuntamiento de Bormujos, en Sevilla, y de Villacarrillo, en Jaén, –ambos gobernados por el PP– decidieron suspender los conciertos que iba a ofrecer Soto en las fiestas municipales.

No obstante, después de los hechos, el padre de los integrantes de "Mi hermano y yo" publicó otro comentario para explicarse: "Llamar hdp a alguien es una expresión popular muy española que está en El Quijote y en todos los clásicos, no hay que ofenderse tanto. A mí me llaman a diario fascista, nazi y cosas peores y me lo tomo con deportividad. Dicho esto, pido disculpas a los ofendidos".

